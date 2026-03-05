“Quả bom gợi cảm” Megan Fox khoe sắc vóc rực lửa sau 4 lần sinh nở

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Cibelle Levi thực hiện tại studio. Trong ảnh, nữ diễn viên 39 tuổi tạo dáng trên sàn nhà với trang phục corset (áo nịt ngực) đen bó sát kết hợp phụ kiện đính gai bạc. Chiếc quần ôm sát giúp tôn lên đường cong của “bà mẹ 4 con”.

Đi kèm loạt hình, Megan Fox viết: “Tôi vẫn ổn. Mọi thứ trở nên đẹp hơn khi chúng ta phải đối mặt với định mệnh”. Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của nữ diễn viên. Đáng chú ý, rapper Machine Gun Kelly (MGK) - bạn trai cũ của Megan Fox - cũng để lại lời nhắn mang tính tán tỉnh: “Thật vui vì tôi vẫn có số điện thoại của em”.

Trước đó, cuối năm 2024, Megan Fox đã xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân giữa tin đồn rạn nứt với MGK sau khi nghi ngờ anh trò chuyện cùng những phụ nữ khác. Phải gần một năm sau, cô mới quay trở lại mạng xã hội.

Năm 2025, Megan Fox sinh con thứ 4, cũng là con chung đầu tiên với Machine Gun Kelly. Bé gái được đặt tên là Saga.

Theo Page Six, cặp đôi từng chia tay vào đầu năm 2025 và hiện chủ yếu duy trì mối quan hệ để cùng nuôi dạy con. Tuy nhiên, đến cuối năm, nguồn tin thân cận cho biết hai người được nhìn thấy đi nghỉ cùng con tại Costa Rica, làm dấy lên tin đồn tái hợp.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình truyền hình Today With Jenna and Friends, Machine Gun Kelly cũng dành lời khen cho Megan Fox, gọi cô là “một người mẹ tuyệt vời” và cho biết nữ diễn viên là người gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái.

Theo bạn bè của Megan, cặp đôi đang cho nhau cơ hội hàn gắn. “Anh ấy hầu như đêm nào cũng ở nhà cô ấy cùng em bé. Họ cư xử như một cặp đôi nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ”, nguồn tin chia sẻ.

Megan Fox bắt đầu hẹn hò Machine Gun Kelly vào năm 2020. Mối quan hệ của họ từng trải qua nhiều lần tan hợp. Trong chương trình Call Her Daddy năm 2024, nữ diễn viên thừa nhận giữa hai người luôn tồn tại “một sợi dây gắn kết đặc biệt”.

Sinh năm 1986, Megan Fox nổi tiếng từ vai Mikaela Banes trong các phần phim Transformers và Transformers: Revenge of the Fallen. Với vẻ đẹp gợi cảm, cô từng được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood và xuất hiện trên nhiều tạp chí như Maxim, Rolling Stone và FHM.

Megan Fox từng chia sẻ rằng sự nổi tiếng khi bị xem như một “biểu tượng sex” mang lại cho cô rất nhiều áp lực. Sau thành công của bộ phim Transformers, hình ảnh gợi cảm của cô được truyền thông và công chúng chú ý mạnh mẽ, khiến cô nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người chỉ tập trung vào ngoại hình của cô mà ít quan tâm đến khả năng diễn xuất hay con người thật của cô. Megan Fox cho biết việc bị gắn mác như vậy khiến cô cảm thấy bị hiểu sai và đôi khi không được tôn trọng đầy đủ với tư cách là một diễn viên.

Vì thế, dù danh tiếng mang lại nhiều cơ hội, nó cũng đi kèm với áp lực lớn từ sự soi mói của truyền thông và kỳ vọng của công chúng. “Mọi người nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ hoang dã, điên cuồng và chỉ biết đến tình dục. Nhưng thực ra tôi khá kín đáo… Tôi không muốn chỉ bị nhìn nhận như một biểu tượng sex”, cô thổ lộ.

Ngoài con gái chung với MGK, Megan Fox còn có 3 con trai với chồng cũ Brian Austin Green. Theo bạn bè, sau nhiều biến cố tình cảm, nữ diễn viên hiện tập trung vào cuộc sống gia đình và dành phần lớn thời gian chăm sóc các con.

Megan Fox nhiều lần chia sẻ rằng việc làm mẹ là một trong những điều mang lại cho cô niềm hạnh phúc và ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống: “Điều duy nhất tôi luôn mong muốn trong suốt cuộc đời mình là có con, và giờ đây cuối cùng tôi đã có được điều đó. Làm mẹ là trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi”.

Ảnh: IG/Getty Images