Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo gây choáng với đầm xẻ sâu gợi cảm

Irina Shayk trở thành tâm điểm tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards (SAG 2026) diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) khi xuất hiện trong thiết kế đầm xẻ sâu gợi cảm, tôn trọn đường cong quyến rũ ở tuổi 40.

Bộ trang phục gây ấn tượng với thiết kế cổ quây khoét sâu táo bạo, phom corset (áo nịt ngực) ôm sát vòng eo cùng đường xẻ cao vút tới hông, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Phần đuôi váy thướt tha kết hợp lưng trần gợi cảm càng làm nổi bật vóc dáng săn chắc của siêu mẫu người Nga. Điểm nhấn đặc biệt của tổng thể là đôi găng tay opera dài, góp phần hoàn thiện tinh thần cổ điển mà sự kiện năm nay hướng tới.

Theo chủ đề “Tái hiện vẻ hào nhoáng Hollywood thập niên 1920-1930”, lựa chọn của Irina Shayk được nhiều chuyên trang thời trang đánh giá là một trong những màn xuất hiện nổi bật và sát chủ đề nhất đêm trao giải SAG.

Lối trang điểm mắt khói đậm cùng son đỏ tươi giúp cô gợi nhớ hình ảnh các minh tinh màn bạc thời hoàng kim.

Sau khi vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italy), Irina tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ trên thảm đỏ quốc tế. Dù thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn, đây là lần đầu cô tham dự lễ trao giải SAG.

Trước đó, siêu mẫu sinh năm 1986 cũng gây chú ý với loạt tạo hình táo bạo trên tạp chí V, từ găng tay da, corset chất liệu nhựa dẻo đến áo choàng da cá tính. Năm ngoái, cô từng khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi xuất hiện trên bãi biển với thiết kế áo ngực độn mút mang phong cách hoạt hình kết hợp quần đùi đạp xe.

Với phong cách không ngại thử nghiệm, Irina Shayk tiếp tục khẳng định hình ảnh biểu tượng thời trang quyến rũ nhưng hiện đại, sẵn sàng làm mới bản thân qua từng lần xuất hiện.

Irina Shayk là một trong những siêu mẫu Nga thành công nhất trên sàn diễn quốc tế. Sinh ra tại thị trấn nhỏ Yemanzhelinsk, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp địa phương và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các công ty quản lý quốc tế.

Bước ngoặt lớn đến khi Irina trở thành gương mặt trang bìa tạp chí áo tắm Sports Illustrated Swimsuit năm 2011, mở đường cho cô sải bước tại các tuần lễ thời trang danh giá và hợp tác với loạt nhà mốt hàng đầu như Versace, Givenchy hay Burberry.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu nội y, Irina từng bước xây dựng hình ảnh thời trang cao cấp, khẳng định vị thế trong làng mốt toàn cầu.

Song song với sự nghiệp, đời tư của cô cũng thu hút truyền thông khi từng có mối quan hệ với danh thủ Cristiano Ronaldo và sau đó là tài tử Bradley Cooper. Trong mối quan hệ với Bradley, Irina có 1 con gái. Sau khi chia tay, họ vẫn cư xử văn minh, đồng thời ưu tiên sự trưởng thành của con gái.

Mối tình giữa Cristiano Ronaldo và Irina Shayk từng được xem là biểu tượng sắc đẹp và quyền lực của làng thể thao - thời trang quốc tế. Hai người gặp nhau năm 2010 trong một buổi chụp hình quảng cáo và nhanh chóng công khai hẹn hò.

Trong suốt 5 năm bên nhau, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Quả bóng vàng, các tuần lễ thời trang hay những kỳ nghỉ sang trọng, tạo nên hình ảnh cặp đôi “trai tài gái sắc” được truyền thông săn đón.

Tuy nhiên, đầu năm 2015, cả hai xác nhận chia tay sau nhiều đồn đoán rạn nứt. Truyền thông quốc tế khi đó đưa ra nhiều suy đoán về nguyên nhân tan vỡ, từ khác biệt quan điểm sống đến mâu thuẫn gia đình, nhưng cả Ronaldo và Irina đều giữ thái độ kín tiếng.

Sau chia tay, mỗi người nhanh chóng tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống riêng. Dù đã khép lại, chuyện tình kéo dài nửa thập kỷ của họ vẫn được nhắc đến như một trong những mối quan hệ đình đám nhất của Ronaldo trước khi anh gắn bó lâu dài với Georgina Rodríguez.

Irina Shayk nhiều lần chia sẻ rằng với cô, thời trang không chỉ là quần áo mà là cách thể hiện cá tính và quyền tự chủ của người phụ nữ.

Siêu mẫu người Nga từng nhấn mạnh: “Thời trang là cách bạn kể câu chuyện về chính mình mà không cần phải nói một lời”. Cô cho rằng sự gợi cảm không đến từ việc phô bày cơ thể, mà từ sự tự tin và cảm giác thoải mái trong chính làn da của mình.

Những năm gần đây, Irina luôn giữ thái độ kín tiếng, tập trung vào công việc và vai trò làm mẹ. Về phong cách sống và thời trang, Irina Shayk theo đuổi tinh thần tối giản nhưng gợi cảm, đề cao sự tự tin và tính nữ quyền.

Về cuộc sống, Irina đề cao sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Sau khi trở thành mẹ, cô thừa nhận ưu tiên của mình đã thay đổi. Theo đó, thành công không còn chỉ là những sàn diễn danh giá mà là cảm giác bình yên khi trở về nhà.

Người đẹp cũng từng bày tỏ quan điểm sống độc lập: "Phụ nữ không cần phải dựa vào ai để cảm thấy trọn vẹn, và hạnh phúc đến từ việc hiểu rõ mình muốn gì".

Irina theo đuổi phong cách tối giản, thực tế trong đời thường nhưng táo bạo khi xuất hiện trước công chúng. Với cô, thời trang là niềm vui, còn cuộc sống là hành trình học cách yêu thương bản thân, trưởng thành qua biến cố và luôn giữ vững giá trị cá nhân giữa thế giới hào nhoáng.