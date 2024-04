4 người mẫu nam Gen Z được săn đón hàng đầu hiện nay

Khi nhắc đến người mẫu, những cái tên như Naomi Campbell, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid thường được chú ý nhiều nhất. Tuy nhiên, các chàng trai cũng xứng đáng nhận về tán dương vì sự nỗ lực và chuyên nghiệp trong công việc.

Hàng năm, tuần lễ thời trang nam diễn ra ở 4 kinh đô thời trang lớn (New York, London, Milan và Paris) thu hút sự chú ý từ truyền thông, ngôi sao giải trí và người có ảnh hưởng về thời trang.

Nhiều thương hiệu cao cấp như Dior, Valentino, Louis Vuitton, Prada, Fendi, Versace, Dolce & Gabbana… đều cung cấp dòng sản phẩm thời trang dành cho nam giới. Họ cần đặt lịch một số lượng lớn người mẫu nam để trình diễn các bộ sưu tập, đóng chiến dịch quảng cáo theo mùa. Nhờ đó, người mẫu nam có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế riêng trong làng mốt.

Dưới đây là 4 người mẫu nam trẻ tuổi, thuộc Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) có hồ sơ công việc đầy ấn tượng, thường xuyên làm việc cho các thương hiệu cao cấp.

Họ đều được chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com vinh danh ở thứ hạng "New Supers" - những gương mặt mẫu nam hàng đầu, được nhìn nhận là thế hệ mới của siêu mẫu nam.

Lucky Blue Smith

Sở hữu chiều cao 1,89m, vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc vàng bạch kim, Lucky Blue Smith (SN 1998, Mỹ) khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn và khơi dậy những cuộc thảo luận trên mạng.

Năm 12 tuổi, Lucky Blue Smith trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh đăng trên tạp chí Vogue Homme Nhật Bản, do Hedi Slimane thực hiện. Từ đây, sự nghiệp người mẫu của anh "lên như diều gặp gió".

Khi mới 15 tuổi, Lucky Blue Smith góp mặt trong hai chiến dịch quảng cáo lớn của thương hiệu Gap và Levi's. Anh làm đại diện cho một số lượng lớn các thương hiệu bao gồm Dunhill, Tom Ford, Bottega Veneta, Fendi, Ferragamo, Sacai... Nam người mẫu còn đóng vai chính trong chiến dịch quảng cáo nước hoa Calvin Klein.

Lucky Blue Smith được tạp chí Teen Vogue vinh danh ở hạng mục "Model of the Moment" (người mẫu được yêu thích nhất hiện nay) vào năm 2015.

Lucky Blue Smith đã sải bước trên đường băng của nhiều nhà mốt đình đám như Chanel, Versace, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Balmain, Tom Ford, Moschino, Ralph Lauren… (Ảnh: Brunello Cucinelli, Mont Blanc).

Alton Mason

Alton Mason (SN 1997, Mỹ) trở thành người mẫu nam da màu đầu tiên trình diễn cho Chanel vào năm 2018. Sự kiện này được nhiều ý kiến cho rằng là khoảnh khắc đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hơn 100 năm của nhà mốt Pháp.

Năm 2015, Alton Mason được phát hiện qua Instagram nhờ chiều cao 1,88m cùng vẻ ngoài nổi bật. Nam người mẫu từng nghĩ, đó là một trò đùa cho đến khi người đại diện liên lạc với anh.

Tháng 2/2016, Alton Mason trình diễn thời trang lần đầu tiên cho bộ sưu tập Yeezy Season 2 do Kanye West thiết kế. Đến năm sau, anh góp mặt trong show diễn Gucci Cruise 2018.

Giám đốc sáng tạo tại Gucci vào thời điểm đó - Alessandro Michele - lựa chọn Alton Mason đóng chiến dịch Pre-Fall 2017. Đây là điểm nhấn quan trọng đối với sự nghiệp của nam người mẫu.

Vốn xuất thân là vũ công, Alton Mason đã có màn trình diễn ấn tượng tại show diễn Louis Vuitton Thu - Đông 2019. Được trao vị trí người mẫu kết màn, anh đã thực hiện loạt động tác lộn ngược đầy bất ngờ.

Bên cạnh Yeezy, Gucci và Louis Vuitton, Alton Mason còn trình diễn cho nhiều nhà mốt khác như Dolce & Gabbana, Helmut Lang, LaQuan Smith, Off-White, Diesel, Balenciaga, Rick Owens…

Alton Mason từng gặp "huyền thoại thời trang" Karl Lagerfeld ở một buổi chụp ảnh của thương hiệu cùng tên do ông sáng lập. Đích thân Lagerfeld đã chụp ảnh và mời anh trình diễn bộ sưu tập Métiers d'Art 2018/2019 của Chanel.

Năm 2019, tạp chí GQ Úc vinh danh Alton Mason ở hạng mục "Male Model of the Year" (người mẫu nam của năm). Bên cạnh đó, anh còn góp mặt trong danh sách "30 Under 30" mảng Nghệ thuật và Phong cách của Forbes (Ảnh: GQ, Messika, LaQuan Smith, COS, Dolce & Gabbana, Casablanca).

Kit Butler

Kit Butler (SN 1998, Anh) xuất hiện trên sàn diễn lần đầu tiên với vai trò mở màn bộ sưu tập Thu - Đông 2015 của Coach. Anh thu hút sự chú ý từ các nhà mốt tên tuổi hàng đầu bằng vẻ ngoài đậm chất preppy (phong cách trẻ trung, năng động lấy cảm hứng từ học đường) cùng chiều cao 1,88m.

Kit Butler là gương mặt thường trực trên sàn diễn và trong chiến dịch quảng cáo của Burberry, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren, Balenciaga, Louis Vuitton, Loewe, Versace, Givenchy, LaQuan Smith…

Năm 2016, Kit Butler được chuyên trang models.com đề cử ở hạng mục "Breakout Star" (ngôi sao đột phá) của người mẫu nam. Đến năm 2018, anh giành giải thưởng "Model of the Year" (người mẫu của năm) do độc giả models.com bình chọn (Ảnh: LaQuan Smith, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Burberry, Ferrari Style).

Parker van Noord

Parker van Noord (SN 1999, Hà Lan) là con trai của người mẫu Andre van Noord - một trong những người mẫu nam nổi tiếng hàng đầu vào thập niên 90.

Tạp chí Vogue nhận định, Parker van Noord mang đường nét cơ thể hoàn hảo với chiều cao 1,88m, nụ cười tỏa nắng đi kèm vẻ ngoài cổ điển.

Nam người mẫu đã trình diễn cho nhiều nhà mốt như Louis Vuitton, Boss, Moschino, Versace, Coperni, Etro, Jacquemus, Isabel Marant, Sies Marjan, Brandon Maxwell, Lanvin…

Gần đây, Parker van Noord tham gia chiến dịch quảng cáo của H&M, Americana Manhasset. Trước đó, anh đã đóng quảng cáo cho Zara, Tom Ford, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Versace, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger… (Ảnh: Louis Vuitton, Boss, V Man, Versace, Giorgio Armani).