Chiếc túi xách hàng hiệu khó bị lãng quên, mang tên món ăn Pháp nổi tiếng

Trong tập 17 có tựa đề What Goes Around Comes Around thuộc phần 3 bộ phim Sex and the City phát sóng vào tháng 10/2000, nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) bị một tên cướp đe dọa bằng súng để chiếm đoạt túi xách. Vì quá sợ hãi, Bradshaw đã nói: "Nó là baguette (bánh mỳ Pháp)".

Quả thực, Baguette chính là tên mẫu túi xách Carrie Bradshaw mang bên người trong tập phim đó. Tên đầy đủ của nó là Fendi Baguette - một trong những mẫu túi xách "It Bag" nổi tiếng và dễ nhận biết nhất.

Mang tên gọi của món ăn nổi tiếng

Túi xách Baguette ra mắt vào năm 1997. Chiếc túi có tên gọi độc đáo này do cháu gái người sáng lập thương hiệu Fendi - nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi - tạo nên.

Lúc bấy giờ, Karl Lagerfeld giữ vai trò giám đốc nghệ thuật (ông làm việc cùng lúc ở Chanel và Fendi), còn Silvia Venturini Fendi phụ trách mảng phụ kiện, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Lagerfeld.

Thợ may Ý chế tác mẫu túi xách nổi tiếng nhất của Fendi (Biên dựng: Bình Tân).

Theo chia sẻ từ chính Silvia Ventirini Fendi, túi Baguette được mô tả "có cá tính và bản sắc riêng", "đó là một chiếc túi nhỏ gợi cảm".

Nguồn cảm hứng cho túi Baguette thể hiện ngay từ cái tên. Silvia Venturini Fendi nhìn thấy điều gì đó thật đẹp đẽ trong cách phụ nữ Paris (Pháp) kẹp ổ bánh mỳ baguette thuôn dài và hẹp bên dưới tay khi đi dạo. Đây cũng là một trong những cách mang túi xách Fendi Baguette phổ biến nhất.

Đi ngược với tinh thần tối giản của thời trang cao cấp vào thập niên 90, Silvia Venturini Fendi tạo nên chiếc túi xách có kích thước nhỏ cùng vẻ ngoài hào nhoáng, vui tươi và độc đáo.

Túi xách Baguette có phom dáng hình chữ nhật, thiết kế nắp đậy, dây đeo đơn, phần cứng hình chữ F kép đảo ngược, được trang trí cực kỳ nữ tính. Tuy vậy, chiếc túi này không tạo sự bùng nổ ngay lập tức sau khi ra mắt.

Chiếc túi xách Baguette của nhân vật Carrie Bradshaw trong phim "Sex and the City" (Ảnh: Getty).

Nhờ cảnh quay nhân vật Carrie Bradshaw bị cướp túi xách trong tập 17 của phần 3 bộ phim Sex and the City, túi xách Baguette đã trở thành biểu tượng, kết nối giữa thời trang và văn hóa đại chúng.

Ở tập phim đó, Carrie Bradshaw mang chiếc túi Baguette đính sequin (hạt trang trí lấp lánh) màu tím. Nó được săn lùng ráo riết sau khi tập phim lên sóng.

Quan trọng hơn, túi xách Fendi Baguette đã được biết đến rộng rãi. Thiết kế này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kate Moss, Maggie Rizer hay Paris Hilton trên các tạp chí vào những năm 2000.

Trong văn hóa đại chúng, ngoài tác phẩm Sex and the City, túi Baguette còn xuất hiện ở phim Gossip Girl (2007).

Người bạn tốt

Túi Baguette có một khoảng thời gian trầm lắng trên quỹ đạo của thời trang thế giới. Vào giữa những năm 2000 đến đầu những năm 2010, túi xách đeo vai nhỏ nhắn không còn hợp thời. Thương hiệu Fendi đã thực sự ngừng sản xuất túi Baguette trong vài năm. Khi đó, túi Baguette được bán tràn lan khắp trang trực tuyến eBay với mức giá giảm đáng kể.

Kể từ năm 2019, túi xách Baguette bất ngờ tăng giá đột biến nhờ các đợt phát hành lại của Fendi, cùng với trào lưu thời trang Y2K (những năm 2000) được yêu thích rộng rãi.

Xu hướng Y2K trở lại khiến túi xách Baguette trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều tín đồ thời trang lẫn người nổi tiếng có sức ảnh hưởng về phong cách, như Gigi Hadid, Kim Kardashian, Lily Collins, Zendaya và không thể thiếu diễn viên phim Sex and the City - Sarah Jessica Parker, đều yêu thích mẫu túi này.

Vào năm 2019, nhà mốt Fendi khởi động chiến dịch #BaguetteFriendsForever nhằm đánh dấu sự trở lại của túi xách Baguette.

Ảnh chụp từ chiến dịch #BaguetteFriendsForever vào năm 2019, kỷ niệm 25 năm ra mắt túi xách Baguette (Ảnh: Fendi).

Chiến dịch #BaguetteFriendsForever làm nổi bật mối quan hệ không tách rời của những người phụ nữ là bạn thân của nhau. Luôn có một chiếc túi Baguette cho mọi dịp giống như cách mỗi người tin tưởng rằng, bạn bè sẽ ở bên cạnh họ trong mọi tình huống.

Nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi chia sẻ trong một tuyên bố vào thời điểm đó: "Túi xách Baguette giờ đây mang bản sắc mới. Nó giống như người bạn thân thiết nhất, không bao giờ rời xa bạn. Túi Baguette có thể thay đổi theo thời gian, mang những kiểu dáng và cách thể hiện mới, nhưng tất cả đều là hiện thân cho DNA của Fendi.

Túi Baguette thật sự là chiếc túi có thể dùng cả ngày, từ đeo chéo, đặt trên vai đến kẹp bên dưới cánh tay. Điều này phù hợp với thế hệ mới của người yêu túi Baguette cũng như các nhà sưu tập túi xách".

Phong cách đa dạng

Túi Baguette là chiếc túi xách mang phong cách "tắc kè hoa" bậc nhất của thời trang. Ở mỗi mùa, nó lại xuất hiện với một diện mạo riêng biệt.

Có hàng loạt phiên bản túi xách Baguette từng được sản xuất với màu sắc, chất liệu đa dạng, từ sequin, pha lê, lông thú, da thuộc, da quý hiếm đến vải fabric, vải denim…

Năm 2022, siêu mẫu Linda Evangelista trở lại làng mốt với chiến dịch quảng bá túi xách Baguette (Ảnh: @lindaevangelista).

Ngoài ra, nhà mốt Fendi luôn biết cách "chiều lòng" người hâm mộ túi xách Baguette bằng những phiên bản đặc biệt.

Vào năm 2020, thương hiệu Ý tung ra mẫu túi xách "tỏa hương" FendiFrenesia Baguette dưới sự kết hợp cùng nhà chế tạo nước hoa Francis Kurkdjian.

Từng miếng da dùng để sản xuất túi được tẩm nước hoa FendiFrenesia. Đó là mùi hương của da thuộc lẫn với xạ hương, được bào chế đặc biệt nhằm duy trì độ lưu hương lên đến 4 năm.

Tháng 9/2022, Fendi giới thiệu bộ sưu tập Resort 2023 tại New York, Mỹ. Đây cũng là bộ sưu tập kỷ niệm 25 năm ra mắt túi xách Baguette.

Trong một bài phỏng vấn trên SCMP, Silvia Venturini Fendi cho biết: "Tôi cảm thấy chiếc túi này (Fendi Baguette) thực sự là một chiếc túi xách của New York. Bởi nó có thể sử dụng cho buổi tối lẫn ban ngày.

Ở New York, bạn sẽ thấy sự phân định giữa ngày và đêm mờ nhạt như thế nào. Đối với tôi, túi Baguette là hiện thân cho linh hồn của New York".

Túi Baguette hiện diện ở khắp nơi trong bộ sưu tập Fendi Resort 2023. Túi được chế tác dưới dạng kích thước siêu nhỏ để làm đồ trang sức, phụ kiện gắn trên giày hay quần áo.

Bên cạnh đó, những chi tiết mang tính biểu tượng của túi Baguette như phần cứng hình chữ F kép đảo ngược, phom dáng hình chữ nhật, cũng được chú trọng xuyên suốt bộ sưu tập.

Trong dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt túi xách Baguette vào năm 2022, Fendi giới thiệu dự án FENDI Hand In Hand. Dự án nhằm tôn vinh các nghệ nhân bậc thầy người Ý thông qua các thiết kế túi Baguette do chính họ chế tác thủ công. Dự án tạo ra bộ sưu tập gồm 20 chiếc túi xách Baguette, mỗi chiếc túi tương ứng với từng vùng ở nước Ý.

Bên trong mỗi chiếc túi được đóng dấu tên, địa điểm xưởng sản xuất và logo "FENDI Hand in Hand" màu vàng.

Các thiết kế túi xách Baguette trong bộ sưu tập Fendi Resort 2023 (Ảnh: Fendi),

Ở mùa 2 bộ phim And Just Like That… (phần tiếp theo của tác phẩm Sex and the City) lên sóng vào năm 2023, khán giả đã trông thấy nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) mang túi Baguette đính sequin màu tím giống hệt mẫu túi cô từng bị cướp ở phần phim trước.

Chưa dừng lại ở đó, ở một cảnh phim, Carrie Bradshaw còn mang trên cổ mẫu trang sức với mặt đeo hình chiếc túi Baguette siêu nhỏ.

Vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, Fendi hợp tác với nhà thiết kế Nhật Bản Hiroshi Fujiwara (người sáng lập thương hiệu thời trang Fragment Design) và The Pokémon Company tung ra bộ sưu tập chào mừng năm Rồng.

Các hình dạng tiến hóa của Pokémon hệ Rồng gồm Dratini, Dragonair và Dragonite được chế tác trên túi xách Baguette và Peekaboo, ví đựng thẻ, áo thun, áo hoodie (áo kèm mũ trùm), trang sức…

Bộ sưu tập tôn vinh năm của rồng từ Fendi đã tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhà mốt Ý còn sản xuất đồ chơi Pokémon Dragonite bằng da với số lượng hạn chế. Chú Pokémon đáng yêu này tiêu tốn 30 giờ đồng hồ chế tác thủ công để hoàn thành.

Túi xách Baguette trong bộ sưu tập kỷ niệm năm Rồng 2024 (Ảnh: Fendi).

Hiện nay, túi xách Baguette trên website thương hiệu Fendi có nhiều mức giá khác nhau, tương ứng với kích cỡ, chất liệu và màu sắc. Đơn cử, mẫu túi Baguette làm từ vải jacquard màu nâu in họa tiết chữ F kép đảo ngược có giá 3.750 USD (92,9 triệu đồng - kích cỡ tiêu chuẩn) và 2.390 USD (59,2 triệu đồng - kích cỡ mini).

Một số kiểu túi Baguette sử dụng chất liệu lạ và cao cấp có mức giá đắt đỏ hơn. Ví dụ, thiết kế làm từ da đà điểu trị giá 7.200 USD (178,4 triệu đồng), thiết kế sử dụng chất liệu sequin được bán với giá 5.000 USD (123,9 triệu đồng).

Những mẫu túi Baguette có giá cao nhất (23.000-25.000 USD, 570-619,6 triệu đồng) trên website thương hiệu đều sản xuất từ da cá sấu - chất liệu đắt đỏ bậc nhất trong lĩnh vực sản xuất túi xách và phụ kiện.

Dù từng trải qua quãng thời gian dài vắng bóng trong thời trang, chiếc túi xách hàng hiệu có tên gọi của bánh mỳ Pháp vẫn không hề giảm sức hút đến hiện tại.