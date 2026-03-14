4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và bài học “xương máu” của Jennifer Lopez về tình yêu

Trong cuộc trò chuyện gần đây, Jennifer Lopez nhắc lại cuộc hôn nhân với ca sĩ Marc Anthony - người đàn ông duy nhất cô có con chung - đồng thời chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu trong tương lai.

Nữ ca sĩ cho biết việc vượt qua cuộc ly hôn vào năm 2014, sau 10 năm chung sống với Marc Anthony, là giai đoạn đặc biệt khó khăn. Cặp đôi có 2 con song sinh là Max và Emme, hiện đã bước vào tuổi trưởng thành.

Jennifer Lopez kể rằng sau lần ly hôn thứ 3, cô nghĩ mình đã quen với việc đối mặt với những đổ vỡ. Tuy nhiên, thực tế vẫn là khoảng thời gian nặng nề. “Tôi gần như muốn từ bỏ tất cả”, nữ ca sĩ thừa nhận.

Thời điểm đó, Jennifer Lopez trở thành bà mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Trong lúc bế tắc, cô tìm đến sự hỗ trợ tinh thần từ Louise Hay, tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bản thân.

Theo Jennifer Lopez, Louise Hay đã giúp cô thay đổi cách nhìn nhận về những khó khăn trong cuộc sống. “Tôi nhớ bà ấy hỏi tôi: “Jennifer, con là vũ công đúng không?”. Tôi trả lời: “Vâng”. Bà tiếp tục hỏi: “Khi con học một điệu nhảy và bước sai, con sẽ làm gì?”. Tôi nói rằng mình sẽ tiếp tục tập cho đến khi làm đúng. Và bà ấy nói: “Đúng vậy, Jennifer. Hãy tiếp tục nhảy””.

Nữ ca sĩ cho biết lời khuyên này đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. “Dù cuộc sống mang đến điều gì, hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục nhảy và không ngừng cố gắng”, cô chia sẻ.

Giọng ca Let's Get Loud cũng bày tỏ quan điểm về mối quan hệ giữa nam và nữ. Theo nữ nghệ sĩ 56 tuổi, phụ nữ thực ra không cần quá nhiều điều trong tình yêu.

“Phụ nữ không cần nhiều đâu. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một chút ngọt ngào, sự tử tế và quan tâm. Nếu nhận được điều đó, chúng tôi sẽ đáp lại nhiều hơn thế”, cô nói.

Jennifer Lopez cũng nhấn mạnh rằng tình yêu không nên bị chi phối bởi vật chất: “Tôi đã nói điều này trong nhiều năm rồi. Không phải là tiền bạc. Tôi không cần những thứ của bạn. Mọi người nhìn tôi cầm chiếc micro lấp lánh và nghĩ rằng tôi rất tốn kém”.

Dù trải qua nhiều đổ vỡ, nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ tích cực với tình yêu và hôn nhân. Cô tin rằng sau những thất bại, phụ nữ vẫn có thể tìm được người phù hợp để đồng hành trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

Jennifer Lopez đã trải qua 4 cuộc hôn nhân. Người chồng đầu tiên của cô là Ojani Noa. Hai người kết hôn năm 1997 nhưng chia tay chỉ sau một năm.

Năm 2001, nữ ca sĩ tiếp tục kết hôn với vũ công Cris Judd, song cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc sau khoảng 9 tháng.

Năm 2002, Jennifer Lopez bắt đầu mối quan hệ với tài tử Ben Affleck và đính hôn vào tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 2004.

Cùng năm đó, cô kết hôn với Marc Anthony. Đây là cuộc hôn nhân kéo dài lâu nhất của Jennifer Lopez. Hai người chung sống trong 10 năm và có 2 con song sinh trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2014.

Nhiều năm sau, vào năm 2021, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ tái hợp, sau đó kết hôn vào năm 2022. Nữ ca sĩ từng tin đây là tình yêu định mệnh của cuộc đời. Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, cô đã nộp đơn ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân thứ 4.

Theo nguồn tin của tạp chí People, Jennifer Lopez đã nỗ lực rất nhiều để cứu vãn mối quan hệ này nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Trong cuộc trò chuyện với danh hài Nikki Glaser trên tạp chí Interview vào năm 2024, Jennifer Lopez cho biết cô không hối tiếc về những đau khổ đã trải qua.

“Nhìn lại, tôi nghĩ đó chính xác là điều mình cần. Chỉ tiếc rằng phải mất quá nhiều thời gian và trải qua nhiều lần đổ vỡ thì mới nhận ra điều đó”, cô nói.

Sau gần 2 năm kể từ khi chia tay Ben Affleck, nữ nghệ sĩ cho biết mình đang ở giai đoạn hạnh phúc. “Tôi nghĩ lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy tự do. Tôi sống độc lập và điều đó thật tuyệt”, cô chia sẻ.

Jennifer Lopez cho biết trước đây cô hầu như luôn có một mối quan hệ tình cảm trong cuộc sống, điều này đôi khi khiến bản thân cảm thấy mất kiểm soát. Hiện tại, cô học cách giảm áp lực cho bản thân và trân trọng chính mình nhiều hơn.

“Tôi đã hủy các chuyến lưu diễn và quyết định ở nhà, đối diện với những gì đã xảy ra thay vì chạy trốn bằng công việc hay một mối quan hệ mới. Đôi khi bạn chỉ cần ngồi lại và chấp nhận mọi thứ”, nữ ca sĩ nói.

Jennifer Lopez được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của làng giải trí Mỹ, ghi dấu ấn trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân, giám khảo truyền hình và biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt trong việc tôn vinh phụ nữ và cộng đồng người Mỹ gốc Latinh.

Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn duy trì sự nghiệp bền vững, vóc dáng gợi cảm và khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD. Ngôi sao U60 vẫn "cháy" hết mình trên sân khấu ca nhạc và tích cực với các dự án điện ảnh.