Jennifer Lopez ôm ấp tình tứ với chồng cũ sau 8 tháng kể từ khi ly hôn

Jennifer Lopez và Ben Affleck khiến khán giả bất ngờ khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Kiss of the Spider Woman (Nụ hôn của Người Nhện) tại New York, Mỹ, vào tối 6/10 (giờ địa phương).

Jennifer Lopez và Ben Affleck có khoảnh khắc tình tứ trên thảm đỏ như thời còn ở bên nhau khiến công chúng ngưỡng mộ (Ảnh: Getty).

Đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng sánh vai trước công chúng sau 8 tháng kể từ khi chính thức ly hôn. Hình ảnh này cũng cho thấy mối quan hệ văn minh, tôn trọng giữa hai ngôi sao từng được mệnh danh là một trong những cặp đôi đẹp và quyền lực nhất của Hollywood.

Tại sự kiện, Jennifer Lopez, 56 tuổi, diện bộ váy bó sát của Harris Reed, nổi bật với phần corset (áo nịt ngực) lấy cảm hứng từ hình ảnh con nhện.

Ben Affleck, 53 tuổi, diện bộ vest màu xanh navy lịch lãm, giữ phong thái điềm đạm thường thấy.

Hai ngôi sao không chỉ đứng cạnh nhau tạo dáng, mà còn trao cho nhau những cái ôm và ánh nhìn tình tứ. Cặp đôi cũng trò chuyện vui vẻ, thoải mái trước ống kính phóng viên.

Tại đây, truyền thông cũng ghi nhận thông tin Affleck tiếp tục đồng hành cùng Lopez trong vai trò nhà sản xuất.

Bộ phim Kiss of the Spider Woman do Lopez đóng vai chính được đồng sản xuất bởi công ty của Ben Affleck và Matt Damon.

Trả lời truyền thông, Lopez gửi lời cảm ơn chồng cũ: “Cảm ơn Ben, bộ phim này sẽ không thể ra đời nếu không có anh ấy và công ty”.

Sau khi ly hôn vào tháng 2/2025 vì “những khác biệt không thể hòa giải”, Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiện.

Chuyện tình của hai người đã trở thành giai thoại ở Hollywood. Cặp đôi từng yêu nhau từ năm 2002, hủy hôn năm 2004, rồi tái hợp vào năm 2021. Họ kết hôn tháng 7/2022, đệ đơn ly dị vào tháng 8/2024 và hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 2.

Cặp vợ chồng mới ly hôn không ngại ôm ấp trước công chúng (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning, Lopez nói rằng, quá trình quay bộ phim Kiss of the Spider Woman diễn ra trong giai đoạn khủng hoảng của cô.

“Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Mỗi ngày trên phim trường, tôi đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi trở về nhà, mọi thứ lại trở nên nặng nề. Tôi phải tự hỏi bản thân làm thế nào để vượt qua...”, cô tâm sự.

Jennifer Lopez thừa nhận rằng, bộ phim điện ảnh này đã "cứu rỗi" cô khỏi những tổn thương trong đời sống cá nhân.

Phản ứng của công chúng sau khi chứng kiến màn tái ngộ của Jennifer Lopez và Ben Affleck là sự khen ngợi cách hai ngôi sao ứng xử văn minh.

Một khán giả viết: “Thật tuyệt khi thấy họ có thể ủng hộ nhau sau mọi sóng gió”. Người khác bình luận: “Đôi khi người ta hợp làm bạn hơn là làm vợ chồng. Dù thế nào, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng hiếm có”.

Kiss of the Spider Woman là bộ phim của đạo diễn Bill Condon, là phiên bản điện ảnh làm lại từ vở nhạc kịch nổi tiếng của Kander, Ebb và Terrence McNally.

Tác phẩm từng ra mắt lần đầu trên sân khấu Broadway năm 1993 và được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Argentina Manuel Puig. Trong phim, Lopez vào vai Ingrid Luna, một nữ minh tinh màn bạc cổ điển, bên cạnh hai bạn diễn là Diego Luna và Tonatiuh.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2025, Kiss of the Spider Woman nhận về nhiều đánh giá tích cực và sẽ chính thức công chiếu toàn cầu vào ngày 10/10.