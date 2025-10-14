900 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), từ ngày 20/10 đến ngày 2/11, Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, với sự góp mặt của gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Một cảnh trong vở "Nắm xôi kỳ diệu" của Nhà hát Chèo Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Với 21 vở diễn được dàn dựng công phu, liên hoan năm nay hứa hẹn là sự kiện quy mô lớn, tôn vinh giá trị của loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của nhiều nhà hát tên tuổi, như: Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Nghệ thuật Ninh Bình, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, cùng các đơn vị đến từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên…

Mỗi đơn vị sẽ trình diễn một tác phẩm có thời lượng từ 90 đến 120 phút, phản ánh sinh động đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và khát vọng hướng thiện.

Các vở diễn được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật dàn dựng, thể hiện tâm huyết, tài năng cũng như tinh thần lao động nghiêm túc của các nghệ sĩ.

Hội đồng Nghệ thuật gồm các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, đạo diễn, nghệ sĩ uy tín sẽ trực tiếp chấm, đánh giá và trao huy chương vàng, huy chương bạc cho các vở diễn và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, liên hoan còn có giải xuất sắc dành cho các thành phần sáng tạo như: Tác giả kịch bản, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế, biên đạo múa...

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế của sân khấu chèo trong đời sống đương đại.

Những vở diễn được trình làng năm nay vừa giữ tinh thần truyền thống, vừa có yếu tố sáng tạo, cách tân phù hợp với khán giả hiện đại.

Ban tổ chức cho biết, những làn điệu chèo ngân vang từ mảnh đất Bắc Ninh sẽ tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Việt, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và bản sắc dân tộc, khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển.