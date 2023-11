Sách hay của "nhà văn nữ vĩ đại duy nhất ở Pháp" dành cho người mới bắt đầu

Sidonie Gabrielle Colette sinh ngày 28/1/1873 trong một gia đình ở miền Đông nước Pháp. Năm 20 tuổi, không một xu dính túi, bà theo chồng - Henry Gauthier-Villar, thường được biết đến dưới tên thân mật là Willy - lên Paris sinh sống.

Là một nhà phê bình đã thành danh trong giới viết văn và làng giải trí ca nhạc, Henry khuyến khích người vợ trẻ sáng tác về thế giới xung quanh.

Năm 1900, cuốn sách đầu tiên của tập truyện Claudine ra mắt độc giả. Colette sử dụng tên thân mật của chồng làm bút danh.

Sau ly hôn, bà đắm mình trong "những thú vui" và thể hiện chúng trong những cuốn tiểu thuyết ngắn, chính thức được độc giả nhận diện với tên gọi "nhà văn Colette".

Colette được đánh giá là "nhà văn nữ vĩ đại duy nhất ở Pháp" (Ảnh minh họa: The Guardian).

Triết gia, nhà văn người Pháp Simone de Beauvoir gọi Colette là "nhà văn nữ vĩ đại duy nhất ở Pháp".

Ngoài viết văn, bà còn phát triển mạnh mẽ với tư cách là một vũ công, nhà biên kịch, người viết nhạc kịch, nhà báo và chủ sở hữu một chuỗi cửa hàng làm đẹp.

Colette là người phụ nữ đầu tiên được tổ chức tang lễ cấp nhà nước ở Pháp sau khi bà qua đời vào năm 1954.

The Guardian gợi ý một số sách cho người mới biết và bắt đầu đọc nhà văn Colette.

Sách cho người mới bắt đầu

The Vagabond (1910) kể về Renée Néré (Renée có nghĩa là tái sinh), 33 tuổi, vượt khó khăn sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy áp bức. Cô sau đó trở thành vũ công trong hội trường âm nhạc.

Thông qua nhân vật Renée, Colette đang viết về cuộc đời của chính mình. Bà viết cuốn sách này khi còn là một nghệ sĩ biểu diễn trong chuyến lưu diễn 32 thành phố ở Pháp, hộp trang điểm đặt trên đầu gối như một chiếc bàn làm việc.

Mỗi trang sách được đánh dấu bằng cái nhìn sâu sắc dịu dàng và chi tiết hội họa khi Colette thôi thúc độc giả cảm nhận vẻ đẹp và lòng dũng cảm của cuộc sống lang thang, cũng như thách thức những quy ước của tình yêu.

Tiểu thuyết gia người Anh Angela Carter gọi đây là "một trong những sự trình bày chân thực nhất về tình thế tiến thoái lưỡng nan của một người phụ nữ tự do trong một xã hội do nam giới thống trị".

Bìa sách "La Maison de Claudine" (Ảnh: AbeBooks).

Cuốn sách đọc trong vườn

Colette xuất bản La Maison de Claudine (1922) với tên gọi Ngôi nhà của mẹ tôi.

Trong khung cảnh bình dị của miền quê và rừng cây, Colette trải qua tuổi thơ được bao bọc bởi một gia đình ấm áp và yêu thương. Nhiều năm sau, những ký ức và trải nghiệm đã truyền cảm hứng cho bà tạo ra một loạt ảnh chụp nhanh về cuộc sống hồn nhiên của cuộc sống tỉnh lẻ.

Vừa sâu sắc vừa sống động, những hồi ức của nữ nhà văn miêu tả một thế giới kỳ diệu, tràn ngập vẻ đẹp và sự ấm áp của các mối quan hệ giữa con người với nhau - và trên hết là những ấn tượng lâu dài về người mẹ tuyệt vời.

Nếu bạn muốn khám phá tự do tình dục

Colette có nhiều mối quan hệ với phụ nữ, lâu nhất là với Mathilde de Morny, được biết đến với cái tên "Max" hoặc "Missy". Cặp đôi đã gây náo loạn với nụ hôn trên sân khấu vào năm 1907.

Là một người phụ nữ sống và viết ra những đam mê của mình vào đầu thế kỷ XX, thời kỳ mà tư tưởng khinh thường phụ nữ tràn lan, Colette là người cấp tiến, có kỷ luật tự giác và can đảm.

Bà không cố gắng viết như một người đàn ông mà đã tạo ra một phong cách mới, đồng thời cũng là một nhà báo xuất sắc.

Hãy đọc Earthly Paradise hoặc The Pure and the Impure để theo chân Colette đến thăm các câu lạc bộ đồng tính nữ.

Colette tự gọi mình là "người lưỡng tính về mặt tinh thần", song vẫn nói rõ sự đồng cảm: "Chúng ta không bao giờ có thể mang đủ hoàng hôn, sự im lặng và lực hấp dẫn để bao quanh vòng tay của hai người phụ nữ".

Bìa sách "Gigi" (Ảnh: Goodreads).

Nếu bạn thiếu thời gian

Cốt truyện của Gigi (1944) tập trung vào cô gái trẻ người Paris chuẩn bị cho sự nghiệp kỹ nữ. Cô yêu và kết hôn với Gaston - một người đàn ông giàu có và có văn hóa.

Cuốn tiểu thuyết được Roger Senhouse dịch sang tiếng Anh và xuất bản vào năm 1953, đã đưa tên tuổi của diễn viên Audrey Hepburn lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hollywood.

Colette đinh ninh Hepburn chính là hình mẫu lý tưởng bà đang tìm kiếm cho vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Gigi.

Kiệt tác

Chéri (1920, bản dịch mới của Paul Eprile) là truyện ngụ ngôn lấy bối cảnh năm 1912 kể về một kỹ nữ khêu gợi, Léa, và chàng công tử đẹp trai, hư hỏng Fred (biệt danh là Chéri) kém cô 25 tuổi.

The End of Chéri (1926) là phần tiếp theo vô cùng ảm đạm, tôn vinh người phụ nữ lớn tuổi đã giành lại được quyền lực của mình.

Colette nói trong một cuộc phỏng vấn: "Hãy nhìn xung quanh bạn, hòa mình vào bầu không khí của vạn vật, đó là mục đích của cuộc sống".

Dù Chéri được coi là một kiệt tác của Colette, nhưng vào thời điểm xuất bản, cuốn sách đã gây tranh cãi vì khung cảnh của câu chuyện - giới gái điếm quý phái ở Paris - và cách mô tả Chéri theo chủ nghĩa khoái lạc.