Xôn xao khách tới trễ bị khách sạn ở Hà Nội từ chối, phải đi lúc 2h sáng

Chuyển đủ 100% tiền đặt phòng, cô gái tới trễ bị khách sạn từ chối

Mới đây, câu chuyện cô gái đặt phòng tại khách sạn ở Hà Nội đã chuyển đủ tiền 100%, nhưng do tới nhận phòng muộn, cô bị lễ tân từ chối buộc phải rời đi lúc 2h sáng nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Vị khách có tên Q. cho biết, thông qua ứng dụng, cô đã đặt phòng tại khách sạn ở khu vực thuộc phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, trong thời gian 3 ngày từ 7/11 đến 9/11. Ứng dụng yêu cầu khách cần chuyển khoản 100% để giữ phòng.

Vị khách bị lễ tân khách sạn từ chối cho nhận phòng, phải rời đi lúc 2h sáng (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi thanh toán xong, cô gái dự định sẽ tới Hà Nội đúng ngày hẹn. Tuy nhiên do xảy ra sự cố ngoài ý muốn, 2h sáng 9/11 vị khách mới tới khách sạn. Tuy nhiên nhân viên tại quầy lễ tân đã từ chối để khách lấy phòng với lý do nữ du khách tới quá muộn.

Cách phản ứng của nhân viên lễ tân khiến cô gái rất bức xúc. Cô cho biết đã chuyển khoản đủ 100% cho 3 ngày tại khách sạn, nên cơ sở lưu trú này không có lý do gì lại bán phòng của cô cho khách khác. Thời điểm khách tới nhận phòng tuy trễ hơn so với dự kiến, nhưng cô vẫn có quyền nhận về căn phòng đã đặt từ trước đó.

Dù cô gái đưa đủ bằng chứng về việc mình đã thanh toán đặt phòng song nhân viên lễ tân không chấp nhận.

Nhân viên cho rằng, nếu tới trễ, khách phải gọi điện thông báo cho khách sạn. Trường hợp không báo lại, khách sạn tự hiểu rằng khách không dùng phòng này nữa.

"Khi đặt phòng trên app (ứng dụng) đều ghi rõ giờ check-in (giờ vào) và check-out (giờ ra). Chị không tới check-in, cũng không thông báo cho khách sạn", lễ tân nói và từ chối cho khách nhận phòng.

Do không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng vị khách đành bức xúc rời khỏi khách sạn lúc hơn 2h sáng. Lúc này ngoài trời đang mưa khiến cô càng phẫn nộ vì cách ứng xử của đơn vị làm về dịch vụ lưu trú.

Khách sạn thừa nhận sơ suất, muốn xin lỗi khách và gửi lại hoàn tiền

Theo tìm hiểu, khách sạn nơi vị khách có trải nghiệm kém vui là khách sạn Royal nằm tại 19 Hàng Cháo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị H., đại diện cơ sở lưu trú cho biết đây là sự cố đáng tiếc xuất phát từ sơ suất của phía khách sạn. Theo chị H., khách đặt phòng từ trưa 7/11 nhưng tới hết ngày 8/11, khách vẫn chưa tới. Khoảng 2h sáng 9/11, khách mới tới để check-in.

Cơ sở lưu trú nơi vị khách đặt phòng (Ảnh: Agoda).

"Theo quy định, chúng tôi có trách nhiệm giữ phòng cho khách tới 12h ngày 9/11. Tuy nhiên chỉ còn hơn chục tiếng là hết thời gian nhận phòng, khách không tới nữa nên chúng tôi đã để khách khác tới nhận.

Sơ suất của khách sạn là không gọi điện hỏi xem khách có tới nhận nữa hay không. Thời điểm vị khách tới, do không còn phòng nên lễ tân đã từ chối. Đây là lỗi khách sạn, nên chúng tôi xin nhận trách nhiệm", đại diện cơ sở nói.

Cũng theo vị này, tại thời điểm cô gái tới check-in, khách sạn chưa nhận được khoản thanh toán 3 ngày từ ứng dụng đặt phòng vì việc booking (đặt phòng) chỉ hoàn tất sau ngày 9/11.

Hiện hệ thống đã chuyển khoản tiền vị khách đặt đủ 3 ngày trước đó về cho khách sạn. Ngày 10/11, đơn vị lưu trú đã gọi điện cho cô gái để gửi lời xin lỗi, đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn gửi lại khoản tiền mà khách thanh toán trước đó. Tuy nhiên, vị khách đã từ chối nhận lại tiền.

Khi phóng viên đề cập tới cách hành xử của lễ tân trong trường hợp này, chủ khách sạn thừa nhận nhân viên còn hạn chế trong cách xử lý và giao tiếp với khách.

Người này cho biết, việc sai sót của khách sạn đến từ chuyện thiếu chủ động, liên hệ với khách để hỏi xem liệu họ còn tiếp tục cần phòng để giữ chỗ hay không, thay vì bán phòng cho người khác.

"Chúng tôi đã nhắc nhở nhân viên để rút kinh nghiệm. Sự cố lần này ngoài ý muốn nên chúng tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi, mong khách hàng thông cảm. Đây cũng là bài học lớn để cơ sở rút kinh nghiệm", người đại diện nói.