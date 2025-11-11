Xả nước ngập khách sạn vì không được hủy phòng, cô gái đền gấp 278 lần

Sự việc xảy ra tại một khách sạn trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 28/10. Theo báo cáo của khách sạn, người phụ nữ này đặt phòng qua một nền tảng trực tuyến với giá 108 tệ (khoảng 398.000 đồng) cho một đêm lưu trú.

Cô đến nhận phòng muộn trong đêm, nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau lại yêu cầu hủy đặt phòng và hoàn tiền đầy đủ với lý do “thay đổi kế hoạch”. Tuy nhiên, quản lý khách sạn họ Hùng cho biết quy định của khách sạn không cho phép hủy sau khi đã nhận phòng.

Để "trả đũa" vì không được chấp nhận yêu cầu hủy phòng, người phụ nữ đã cố tình mở nước ngập khách sạn (Ảnh: South China Morning Post).

Người phụ nữ vẫn khăng khăng đòi hủy, cho rằng phòng “chất lượng kém, cách âm không tốt”. Nhân viên khách sạn đề nghị nâng cấp phòng miễn phí cho cô, song cô từ chối và tiếp tục phàn nàn.

Chưa dừng lại ở đó, vị khách này còn gọi điện báo cảnh sát và khiếu nại lên đường dây nóng của chính quyền địa phương. Trong lúc chờ cảnh sát đến, cô mở vòi nước trong chậu rửa và vòi sen tại phòng, khiến nước tràn ngập khắp nơi. Cô còn ném chăn ga vào buồng tắm rồi đổ sữa tắm lên trên.

Nhân viên khách sạn chỉ phát hiện sự việc khi nước từ phòng ở tầng hai bắt đầu rò rỉ xuống sảnh. Theo ông Hùng, vòi nước chảy từ 2h đến rạng sáng hôm sau. Kết quả, căn phòng bị ngập hoàn toàn, tường và sàn đều hư hại nặng.

Khách sạn ước tính thiệt hại rơi vào khoảng 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng) và đã báo cảnh sát để yêu cầu vị khách chịu trách nhiệm.

Người này còn mang hết chăn bỏ vào nhà vệ sinh (Ảnh: South China Morning Post).

Sau khi được mời làm việc, người phụ nữ thừa nhận hành vi của mình và đồng ý bồi thường gần 30.000 tệ (khoảng 110 triệu đồng) cho khách sạn.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, người cố ý phá hoại tài sản công hoặc tư gây thiệt hại lớn có thể bị tạm giữ hoặc phạt tiền; nếu giá trị thiệt hại vượt quá 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng), có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Cô ấy phải trả gần 300 lần số tiền phòng mà mình muốn tiết kiệm”, một dân mạng bình luận.

“Xét về hậu quả pháp lý, mức bồi thường 30.000 tệ vẫn còn nhẹ. Cơn giận nếu không được kiềm chế có thể gây ra hậu quả lớn, pháp luật chính là sợi dây cần thiết để kiềm chế điều đó”, một người bày tỏ.