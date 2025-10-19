Nằm ẩn mình giữa phố St. Giles thuộc thành phố Oxford, khách sạn Netty vốn là một khách sạn nhỏ xinh nằm dưới lòng đất. Ít ai biết rằng, công trình này vốn là nhà vệ sinh công cộng dành cho nam giới.

Khách sạn từng là WC công cộng có 2 phòng ở lòng đất, giá 6 triệu đồng/đêm (Nguồn video: ITV News).

Công trình này được xây dựng từ năm 1895 dưới triều đại Nữ hoàng Victoria. Sau hơn 100 năm hoạt động, nơi đây bị đóng cửa vào năm 2008 vì lý do an toàn.

Suốt 11 năm sau đó, khu vực này bị bỏ hoang cho tới khi chủ sở hữu quyết định hồi sinh nó bằng ý tưởng táo bạo. Đó là biến nhà vệ sinh công cộng cũ thành khách sạn cao cấp độc nhất vô nhị giữa lòng thành phố Oxford.

Ở thời điểm hiện tại, khách sạn Netty được xem là một trong những nơi lưu trú kỳ lạ nhất của thành phố. Theo lời bà Ana Pinheiro, quản lý khách sạn, cơ sở lưu trú này không dành cho tất cả mọi người, nhưng vẫn mang sức hút rất riêng.

"Chúng tôi muốn tạo ra một không gian mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách. Mỗi vị khách đều có thể cảm nhận những chi tiết bất ngờ khiến nơi đây trở nên độc đáo. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết để tạo nên chỗ ở mới lạ nhất tại Oxford", bà Pinheiro chia sẻ với phóng viên tạp chí New York Times Style.

Lối đi xuống khách sạn dưới lòng đất (Ảnh: Tom Wren/SWNS).

Tên gọi Netty bắt nguồn từ một thuật ngữ địa phương vùng Geordie. Từ này dùng để chỉ “nhà vệ sinh nhỏ phía sau nhà". Do diện tích hạn chế nên khách sạn chỉ có hai phòng. Cả hai căn phòng đều nằm dưới lòng đất với mức giá khởi điểm từ 170 bảng Anh/đêm (khoảng 6 triệu đồng).

Lottie Gross (người Anh) từng có dịp trải nghiệm nghỉ qua đêm tại đây. Cô cho biết, khi bước chân vào Netty, du khách sẽ không thấy nhân viên lễ tân, nhà hàng hay phục vụ phòng. Tuy nhiên người lưu trú vẫn được hỗ trợ qua đường dây nóng 24/7 và thưởng thức một ly cocktail miễn phí khi nhận phòng.

Gọi là khách sạn nhưng cơ sở lưu trú này chỉ có 2 phòng với tên gọi "Number One" và "Number Two". Mỗi phòng nằm dưới một lối cầu thang riêng giữa tuyến phố nhộn nhịp bậc nhất ở Oxford.

Điều khiến khách phàn nàn nhiều nhất về khách sạn là không có người trực điện thoại hay lễ tân. Mã cửa thường xuyên bị trục trặc. Nghe qua có vẻ phiền toái, nhưng bước chân vào trong, mọi định kiến đều tan biến.

Một trong hai phòng của khách sạn (Ảnh: Tom Wren/SWNS).

Khách sạn không còn dấu vết của bồn tiểu hay thép không gỉ thời Nữ hoàng Victoria. Nơi này cũng không còn những mảng tường cũ kỹ từ bản nâng cấp thập niên 1970.

Thay vào đó là một không gian ấm cúng, cá tính và đậm chất Oxford. Đây được coi là thành quả của ông Charlie Harries-Jones (chủ sở hữu) cùng nhà thiết kế nội thất Rachael Gowdridge. Họ đã thắng thầu cải tạo công trình từ hội đồng thành phố.

Phòng “Number One” như một cái ôm mùa hè được bao phủ bằng mảng tường màu hồng phấn với viền gỗ chạm trổ quanh tivi và cửa. Căn phòng có đèn bằng đồng hình vỏ sò và bồn cầu màu hồng pastel mang đậm chất nữ tính.

Trong khi đó, phòng "Number Two” lại mang tông màu xanh navy và đỏ rượu vang. Căn phòng có thể làm ấm lòng du khách trong chiều đông u ám.

Nhà vệ sinh trong khách sạn (Ảnh: Tom Wren/SWNS).

Thiết kế nội thất còn phản chiếu tinh thần Oxford. Đó là bản sao thạch cao của cổ vật từ Bảo tàng Ashmolean (chỉ cách khách sạn vài phút đi bộ), hay rèm sọc đôi quanh khu tắm gợi liên tưởng đến sân khấu Nhà hát Playhouse cũng nằm gần đó.

Mỗi phòng chỉ có tủ lạnh nhỏ, nước, cocktail đóng lon và cà phê hòa tan nhưng vẫn khiến người lưu trú cảm thấy đầy đủ. Bởi chỉ cần bước ra ngoài, bạn đã có mặt ngay trung tâm Oxford. Chỉ vài phút đi bộ, khách có thể đặt chân tới những nhà hàng và quán bar nổi tiếng.

Theo cô Gross, hiện khách sạn còn tồn đọng một số vấn đề an ninh cần khắc phục. Do cầu thang xuống phòng nằm ngoài trời nên ai cũng có thể đi vào và không có camera giám sát. Bởi vậy những du khách nữ nếu đi một mình có thể thấy hơi lo ngại.

Gross cho biết, cô luôn chốt cửa an toàn khi bước vào phòng để cảm thấy yên tâm hơn.

Dù không hoành tráng hay tiện nghi như các cơ sở kinh doanh lưu trú quy mô lớn, khách sạn chỉ có 2 phòng như Netty vẫn khiến nhiều du khách tò mò và thích thú. Điều này là một minh chứng sinh động cho khả năng tái sinh và sáng tạo ở những công trình cũ kỹ giữa lòng nước Anh cổ kính.