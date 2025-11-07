Một hướng dẫn viên du lịch ở Indonesia may mắn thoát chết sau khi bị con trăn khổng lồ dài tới 6m quấn chặt quanh cổ. Trước đó, anh cùng nhóm khách đang đi thuyền trên sông thì bị con vật kéo tuột xuống nước.

Nam hướng dẫn viên có tên Heru, vốn là một thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Trước khi sự cố xảy ra, Heru cùng đoàn du khách di chuyển bằng thuyền trên một con sông ở đảo Borneo (Kalimantan). Lúc này, cả đoàn phát hiện thấy con trăn khổng lồ nằm nghỉ gần bờ.

Hướng dẫn viên du lịch bị con trăn dài 6m kéo xuống nước, siết chặt vào cổ (Nguồn video: Daily Mail).

Heru liền cúi người xuống, thò tay xuống nước định tóm đầu con vật. Tuy nhiên, con trăn bất ngờ vùng lên, kéo anh rơi khỏi thuyền và chìm xuống nước trong tích tắc.

Đoạn video được nhân chứng ghi lại khoảnh khắc sinh tử cho thấy, con vật dùng toàn bộ sức mạnh kéo Heru xuống nước. Trong vài giây, nạn nhân như biến mất hoàn toàn dưới mặt sông.

Khi trồi lên, Heru hốt hoảng dùng tay giữ chặt phần đầu con trăn để tránh bị cắn. Nhưng chỉ sau đó ít giây, con vật bắt đầu quấn cơ thể to lớn quanh người anh. Nó siết chặt phần ngực rồi trườn dần lên quấn chặt quanh cổ nạn nhân.

Nam hướng dẫn viên du lịch bị trăn khổng lồ siết cổ (Ảnh cắt từ video).

Ban đầu, các thành viên trên thuyền còn bật cười vì nghĩ đây là màn biểu diễn bắt rắn thường lệ của nam hướng dẫn viên. Nhưng khi thấy Heru đang vật lộn trong tuyệt vọng, họ mới nhận ra tình huống nguy hiểm, lập tức lao vào ứng cứu.

Nhờ sự hỗ trợ của hai người đàn ông, trong đó một người giữ phần đầu, người còn lại nắm phần đuôi mới giải cứu được Heru khỏi vòng siết của con vật khổng lồ.

Sau đó, con trăn được đưa lên thuyền. Cả nhóm tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước khi thả nó trở lại môi trường sống tự nhiên. Trên người con vật không bị thương tích.

Anh Mohamed Alisa, thành viên trong đoàn du khách cũng là người quay đoạn video cho biết, đây là con trăn lớn và khỏe nhất mà họ từng thấy.

“Đây là một trong những con trăn to khỏe nhất mà chúng tôi từng gặp. Sau khi bắt, chúng tôi đã thả nó đi. Nguyên tắc của chúng tôi là không làm hại sinh vật sống. Việc quay phim chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học", ông nói.

Rất may sau sự cố, nam hướng dẫn viên du lịch Heru không bị thương. Anh cũng nhanh chóng bình phục tinh thần.

Được biết, đảo Borneo vốn là nơi sinh sống của nhiều loài trăn. Trong đó có trăn đuôi ngắn Borneo và trăn gấm (Reticulated Python). Chúng vốn là loài trăn không có nọc độc lớn nhất thế giới.

Loài trăn gấm ở đảo Borneo (Ảnh: News).

Loài trăn gấm ở Borneo có thể dài tới 6m là loài trăn dài nhất hành tinh. Chúng phân bố rộng khắp Đông Nam Á. Cá thể dài nhất từng được ghi nhận đạt chiều dài tới 10m. Chúng được phát hiện tại đảo Sulawesi (Indonesia) vào năm 1912 theo các tài liệu cổ ghi chép.

Dù không có nọc độc, trăn gấm lại là loài săn mồi cực mạnh. Chúng thường rình phục con mồi, ngoạm chặt bằng quai hàm rồi dùng cơ thể siết chặt nạn nhân. Trước khi bị con vật nuốt chửng, các nạn nhân thường chết ngạt.

Nhờ sức mạnh và độ linh hoạt, trăn gấm có thể nuốt chửng cả những con mồi lớn hơn nhiều lần so với trọng lượng cơ thể của chúng. Các chuyên gia từng ghi nhận gia súc, thú nuôi, thậm chí con người từng bị trăn gấm nuốt chửng.

Vào mùa khô, khi môi trường sống bị xáo trộn, trăn thường bò vào khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.

Người dân Indonesia và Malaysia không hiếm lần phát hiện trăn khổng lồ trong cống rãnh hoặc khu dân cư đông đúc. Đặc biệt tại Indonesia, từ đầu năm tới nay, quốc gia này đã nhiều lần ghi nhận các trường hợp con người bị trăn tấn công hoặc nuốt chửng.