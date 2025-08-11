Xe chở đoàn du khách Việt Nam đâm vào 2 ô tô khi xuống dốc ở Malaysia

Một xe chở khách du lịch là đoàn khách người Việt Nam, bất ngờ va chạm với 2 ô tô khi đang di chuyển xuống dốc từ khu nghỉ mát Genting Highlands (huyện Bentong, bang Pahang, Malaysia) vào chiều 10/8. May mắn, vụ việc không ghi nhận ca thương vong nghiêm trọng.

Theo cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, vụ việc xảy ra lúc 17h tại km17,3, liên quan đến một xe khách do tài xế người địa phương điều khiển. Trên xe chở 20 hành khách người Việt Nam cùng một hướng dẫn viên du lịch.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: NST).

“Chiếc xe khách mất lái, đâm vào đuôi một ô tô và một xe khác khiến cả ba phương tiện trượt vào lề đường", cảnh sát trưởng Othman cho biết.

Theo ghi nhận, tài xế lái xe khách bị thương nhẹ còn toàn bộ hành khách người Việt Nam đều an toàn. Tài xế lái hai ô tô cỡ nhỏ cũng bị thương nhẹ, được người dân đưa tới bệnh viện Bentong cấp cứu kịp thời, trong khi những người ngồi trong xe đều không bị thương.

Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn bang Pahang cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách đang di chuyển từ cao nguyên Genting về Batu Caves (huyện Gombak).

Khi va chạm xảy ra, một xe cứu hỏa cùng các nhân viên được điều tới hiện trường, xử lý kịp thời.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm tại cao nguyên Genting, hay còn gọi là Genting Highlands. Đây vốn là một khu nghỉ dưỡng và giải trí nổi tiếng tại Malaysia, nằm cách thành phố Kuala Lumpur khoảng 50km về phía Bắc.

Mệnh danh là "thành phố trên mây" với độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, cao nguyên Genting nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và các khu vui chơi giải trí hiện đại. Nhiệt độ ban ngày tại đây khoảng 22 độ C và ban đêm có thể xuống 12 độ C.

Thời gian lý tưởng nhất trong năm để tới thăm, từ tháng 3 tới tháng 9, phù hợp với các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể cân nhắc tránh đi vào mùa mưa (tháng 10 tới tháng 2 hàng năm) hay những dịp lễ Tết đông đúc.