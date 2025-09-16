Hà Nội: Ăn bún riêu thấy hạt nhãn trong bát, khách bức xúc thái độ của quán

Ăn bún riêu phố cổ, khách bức xúc vì thái độ của quán

Mới đây trên một diễn đàn ẩm thực, vị khách có tên V.A. chia sẻ lại trải nghiệm của mình khi tới ăn ở quán bún riêu có tiếng trên phố cổ Hà Nội.

Vị khách cho biết, khoảng 12h ngày 14/9, nhóm bạn gồm 4 người tới quán ăn trưa. Vị khách đã từng nhiều lần tới quán, nên coi đây là một trong những quán quen của mình.

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới khi vị khách ăn được nửa bát, phát hiện thấy một hạt nhãn nằm lẫn trong phần nước dùng.

Hạt nhãn xuất hiện trong bát bún riêu của vị khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lo lắng về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh, chị V.A. trao đổi với một nhân viên mặc đồng phục của quán, phản ánh sự việc. Theo mô tả của vị khách, nữ nhân viên cho rằng có thể "hạt nhãn từ đâu đó, không may bắn vào".

Sau đó, người này không nói gì thêm, nhanh tay vứt hạt nhãn vào thùng rác, hẹn khách chờ một lát để xử lý.

Vì có cảm giác mất vệ sinh, khách không thể ăn tiếp và dừng lại chờ cho tới khi cả nhóm cùng ăn xong. Lúc này, nhóm khách vẫn không thấy nhân viên hay chủ quán quay lại nói lời xin lỗi hoặc có câu giải thích hợp lý.

"Họ không xin lỗi, cũng không đề nghị đổi cho khách bát mới hay bất cứ lời quan tâm nào", chị V.A. trao đổi.

Tới lúc thanh toán, cả nhóm vẫn trả tiền bình thường, nhưng bức xúc vì cách ứng xử của cửa tiệm trong trường hợp này.

Chị V.A. cho biết, việc để hạt nhãn rơi vào bát ăn của khách có thể là sự cố ngoài ý muốn của nhà hàng. Điều chị quan tâm nhất là lời xin lỗi hay thái độ tôn trọng của nhà hàng, hoàn toàn không yêu cầu đền bù.

"Cũng may hạt nhãn rơi vào đúng suất ăn của tôi. Nếu dị vật này nằm trong nồi nước dùng, sẽ ảnh hưởng tới vệ sinh chung của rất nhiều người. Với tôi, một lời xin lỗi chân thành là điều tối thiểu mà bất cứ quán ăn nào cũng nên có", vị khách bày tỏ.

Chủ quán bún riêu: “Hạt nhãn có thể bị sót lẫn trong rau thơm”

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi nhóm khách tới dùng bữa là quán bún riêu nằm tại số 14 Hàng Lược, Hà Nội. Từ nhiều năm qua, quán bún vốn nằm trong danh sách được nhiều tín đồ mê ẩm thực tìm tới.

Chủ quán cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà có việc nên không có nhà (Ảnh: Diệp Chi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thúy Hoàn (65 tuổi) chủ quán bún riêu, cho biết, hôm diễn ra sự việc bà có việc riêng đi vắng nên nhờ con gái (40 tuổi) trông giúp cửa hàng.

Theo người phụ nữ này, nhân viên của cửa hàng xử lý tình huống chưa khéo léo. Song khi tính tiền, phát hiện sự việc con gái bà đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng và vị khách cũng đã đồng ý, không nói gì nữa.

Thời điểm đó, cũng có nhiều người xung quanh chứng kiến. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì sau đó vị khách vẫn chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với thái độ không vui vẻ.

“Có thể do vẫn tính tiền bát bún nên vị khách không hài lòng. Nếu tôi có mặt tại cửa hàng, tôi sẽ không tính tiền bát bún ấy”, bà Hoàn nói.

Người phụ nữ này phỏng đoán, hạt nhãn xuất hiện trong bát bún riêu có thể còn sót trong quá trình sơ chế các loại rau thơm ăn kèm. Khi ăn bún, khách cho rau vào bát và hạt nhãn chìm xuống dưới, đến khi ăn xong mới phát hiện ra.

“Có thể khi nhân viên tuốt rau kinh giới có lẫn hạt nhãn từ đâu đó và lúc rửa rau không để ý, chậu rau lại quá to. Khó có thể có chuyện hạt nhãn có sẵn trong nồi nước dùng bởi cua được lọc từ rổ có mắt lọc rất bé, hơn nữa khi chan nước vào bát bún nếu có hạt nhãn to như thế người bán cũng sẽ nhìn ngay thấy”, nữ chủ quán nói.

Theo nữ chủ quán, quán bún riêu của gia đình bà đã kinh doanh đến năm thứ 26 và luôn chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều vị khách ăn gắn bó với quán từ khi còn nhỏ đến lúc đã lập gia đình vẫn đưa cả nhà đến ăn.

Bún của quán có mức giá từ 20.000 đến 60.000 đồng, tùy bát. Từng có trường hợp cặp đôi đến quán gọi bún ra ăn nhưng cãi nhau rồi đi về, bà Hoàn không lấy tiền vì biết lúc ấy khách không vui vẻ gì, bản thân bà cũng không giàu hơn khi cố tính tiền khách thêm tiền bán 1-2 bát bún.

“Từ sau vụ việc, tôi đã rút kinh nghiệm, nhắc nhở nhân viên phải chú ý phục vụ khách hàng tốt hơn. Nếu xin lỗi phải xin lỗi thật to để khách nghe rõ, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự”, bà Hoàn nói.