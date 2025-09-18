Vì sao nhà hàng Việt huyền thoại ở Australia bất ngờ đóng cửa sau 23 năm?

Ra mắt vào năm 2002 tại phố Crown (Surry Hills, Australia), nhà hàng Red Lantern (tạm dịch: Đèn lồng đỏ) do anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập.

Nhà hàng được coi là biểu tượng mở đường đưa ẩm thực Việt Nam tiếp cận một thế hệ thực khách mới, khác biệt hẳn với hình ảnh quen thuộc thời điểm đó “bàn ghế nhựa, đồ ăn bình dân” ở Cabramatta.

Các món ăn của nhà hàng đậm chất ẩm thực Việt (Ảnh: Red Lantern Restaurant).

“Chúng tôi từng nghĩ, hãy đưa món ăn này đến một nhóm khách mới trong đó phục vụ dịch vụ đẳng cấp quốc tế và nguyên liệu chất lượng cao”, chị Pauline Nguyễn từng chia sẻ.

Nhờ nhà hàng Red Lantern, đầu bếp gốc Việt Luke Nguyễn vươn lên hàng ngũ đầu bếp ngôi sao quốc tế với nhiều chương trình truyền hình và dự án ẩm thực.

Trong khi đó, chị Pauline Nguyễn cũng thành công với vai trò tác giả, diễn giả. Đầu bếp Mark Jensen vốn xuất thân từ bếp fine-dining (ẩm thực cao cấp) nhanh chóng thích nghi với ẩm thực Việt. Anh cũng tạo nên những món ăn đặc trưng như thịt kho, bánh tráng miệng tôm, thịt phủ bông kẹo.

Khó khăn bủa vây ngành ẩm thực Sydney, nhà hàng Việt danh tiếng đóng cửa

Quyết định đóng cửa Red Lantern được đưa ra sau một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành nhà hàng ở Sydney.

Đầu bếp Jensen cho biết, lượng khách sụt giảm đáng kể, cộng thêm chi phí sinh hoạt tăng, thời tiết mưa triền miên và xu hướng thực khách đổ xô tới nhà hàng mới đã khiến họ không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng.

Không gian nhà hàng thiết kế theo nét hoài cổ (Ảnh: Red Lantern Restaurant).

“Ngay cả khi nhà hàng dời địa điểm sang phố Riley Street (khu Darlinghurst) từ năm 2012, nhiều người vẫn nghĩ chúng tôi ở Surry Hills”, đầu bếp Jensen kể.

Trong suốt thời gian hoạt động, nhà hàng Việt nhiều lần vượt qua khó khăn. Đó là giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đến áp lực cạnh tranh. Bộ ba sáng lập liên tục đổi mới để giữ sức hút: chú trọng nguyên liệu bền vững, cập nhật nội thất, tận dụng mạng xã hội và thậm chí từng kết hợp mở tiệm cắt tóc trong giờ nghỉ của nhà hàng.

Theo truyền thông Australia, nhà hàng Việt Red Lantern cũng là một trong số ít cơ sở kinh doanh ăn uống trụ lại trên phố Riley khi "người hàng xóm" - quán cà phê Paci (đóng cửa năm 2015) hay nhà hàng Lankan Filling Station thông báo ngừng hoạt động từ tháng 7. Trước đó nhiều nhà hàng ở đây cũng lần lượt rời đi.

Việc nhà hàng Việt Red Lantern đóng cửa được đánh giá là điều "làm gia tăng nỗi lo ngành ẩm thực Sydney".

Các nhà hàng ẩm thực tại đây đang đối mặt với cơn bão chi phí thuê mặt bằng, giá cả nguyên liệu cao, thói quen tiêu dùng thay đổi và ngân sách chi tiêu eo hẹp của khách.

Ngày 17/8, trên trang fanpage chính thức, nhà hàng Việt cũng lên tiếng như một lời chia tay thực khách.

Theo nội dung đăng tải, đại diện nhà hàng cho biết, đó là cảm xúc rất hỗn độn, nhưng phải thông báo rằng, dù là một trong những nhà hàng Việt Nam nhận nhiều giải thưởng nhất thế giới, nhưng hành trình ẩm thực của Red Lantern sẽ chính thức khép lại vào ngày 22/11 tới đây.

Đây là không gian để thực khách thưởng thức ẩm thực Việt trên đất Australia (Ảnh: Red Lantern Restaurant).

Trong bữa ăn phục vụ cuối cùng, nhà hàng sẽ tổ chức các sự kiện đặc biệt và hợp tác cùng những đầu bếp khách mời. Nhiều năm qua, nơi này đã trở thành nơi bảo tồn hương vị, thể hiện sự kết nối, chào đón hàng nghìn thực khách và nhận được sự khen ngợi quốc tế về khả năng kết hợp giữa văn hóa, cộng đồng.

Khép lại một kỷ nguyên, mở ra chặng đường mới

Tờ Sydney Morning Herald Good Food Guide từng nhận xét, ngay cả sau 23 năm, cách nhà hàng Red Lantern tái hiện hương vị Việt Nam vẫn rất hiện đại.

Được biết, sau khi Red Lantern đóng cửa, đầu bếp Luke Nguyễn vẫn tiếp tục quản lý nhà hàng tại chợ cá Sydney và các dự án truyền hình. Đầu bếp Mark Jensen tập trung phát triển thương hiệu trà và chị Pauline Nguyễn theo đuổi sự nghiệp trở thành diễn giả.

Trước thông tin nhà hàng Việt đóng cửa, nhiều thực khách tại đây cũng bày tỏ sự tiếc nuối.

“Thật buồn khi Red Lantern sắp khép lại. Tôi nhất định sẽ ghé thăm để thưởng thức bữa ăn cuối cùng. Hiếm có nhà hàng nào ở Sydney tồn tại gần 25 năm với chất lượng tuyệt vời như vậy. Đó đã là một thành tựu lớn”, thực khách Christine Hammond chia sẻ.

Nhiều thực khách khác cũng gửi lời cảm ơn nhà hàng và cho biết nhờ đó họ được cảm nhận sâu sắc hơn về ẩm thực Việt.

Nhà hàng Red Lantern là một trong những nhà hàng Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, nhận nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như Restaurant and Catering Association (R&CA) và Good Food Guide...

Trên TripAdvisor, nhà hàng nhận nhiều lời khen ngợi từ thực khách tại Australia cũng như trên thế giới.

Một số món ăn của nhà hàng nhận nhiều lời khen ngợi như mực muối ớt, thịt kho tàu, bánh xèo tôm thịt, bánh mì...