Vườn thú tìm người có tinh thần thép cho hổ ăn, lương 185 triệu đồng/tháng

Hơn 2.000 người nộp đơn ứng tuyển vị trí "công việc nguy hiểm"

Ngày 22/10, vườn thú hoang dã rừng trúc Loan Xuyên nằm tại huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) gây xôn xao với thông tin tuyển dụng đặc biệt.

Vườn thú tuyển người đủ dũng khí cho hổ ăn, lương 185 triệu đồng/tháng (Video: Sina).

Cụ thể, vườn thú muốn tuyển tài xế lái xe chuyên dụng vào khu vực núi hổ và hang gấu với mức lương 50.000 tệ (gần 185 triệu đồng) một tháng. Mức lương đặc biệt cùng công việc đặc thù đã thu hút sự quan tâm của dư luận nước này bởi không phải ai cũng đủ sức khỏe và sự dũng cảm để ứng tuyển.

Cùng với đó, không ít người bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của thông tin tuyển dụng, có chính xác hay chỉ là chiêu trò truyền thông.

Ngày 23/10, đại diện vườn thú xác nhận thông tin đăng tải tuyển dụng hoàn toàn có thật. Kể từ thời điểm đăng tin tới nay, nơi này nhận hơn 2.000 hồ sơ của người nộp đơn ứng tuyển.

Công việc dành cho người có tinh thần thép

Theo thông tin trong video do vườn thú đăng tải, công việc chính của người ứng tuyển là lái xe chuyên dụng vào khu vực thả tự do của các loài thú dữ như hổ Siberia, sư tử châu Phi, gấu đen, sói...

Ngoài ra, nhân viên cần hướng dẫn du khách trải nghiệm cảm giác đối mặt trực tiếp với tiếng gầm của chúa sơn lâm như thế nào.

Đàn hổ vây kín một chiếc xe chuyên dụng chở khách vào tham quan (Ảnh: News).

Công việc yêu cầu tài xế cho xe tiến sát tới đàn thú dữ được thả rông trong khu bảo tồn. Tài xế được huấn luyện để biết cách mở cửa xe cho du khách cầm dụng cụ chuyên biệt như cần câu thịt, ném thức ăn cho các thú săn mồi.

Nếu lượng khách đông, mỗi ngày tài xế có thể phải câu từ 100 đến 200 con vịt làm mồi cho đàn hổ, sư tử ăn.

Dù mức lương rất hấp dẫn, đại diện vườn thú nhấn mạnh, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe. Cụ thể, người trúng tuyển cần có bằng lái xe hợp lệ với ít nhất 5 năm kinh nghiệm cầm lái. Tài xế cần thành thạo kỹ năng điều khiển xe đặc chủng, có tinh thần thép và phản xạ cực nhanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống trong môi trường nguy hiểm.

Sau vòng sàng lọc hồ sơ, người được chọn sẽ phải trải qua chương trình đào tạo thực chiến cùng thú dữ. Quá trình này, ứng viên được các tài xế giàu kinh nghiệm trước đó hướng dẫn trực tiếp. Khi trải qua toàn bộ quá trình thực chiến, đào tạo thành công, ứng viên mới chính thức nhận việc. Hiện vườn thú chỉ tuyển một vị trí.

Truyền thông nước này mô tả đây là "công việc nguy hiểm nhất Trung Quốc". Bất chấp điều này, hàng nghìn người đã đổ xô đăng ký. Dù hạn cuối nhận hồ sơ vào 15/11 nhưng chỉ sau vài ngày, lượng đơn ứng tuyển đã vượt quá mức dự kiến.

Công việc được đánh giá đầy rủi ro, nhưng với nhiều người, mức lương cao và danh tiếng "độc nhất" vẫn đầy hấp dẫn.

Hiện thông tin tuyển dụng nhanh chóng leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo kèm theo hàng trăm nghìn bình luận hài hước. "Lương hấp dẫn nhưng có khi phải dùng mạng để đổi tiền", một tài khoản bình luận trên Weibo.

Khách ngồi trong xe để quan sát động vật (Ảnh: News).

Vườn thú hoang dã rừng trúc Loan Xuyên là khu du lịch 4A cấp quốc gia ở Trung Quốc, hiện là nơi trú ngụ của hơn 4.000 loài động vật. Với diện tích rộng hơn 10,3km2, nơi này gồm 4 khu vực chính như khu thú dữ, khu vui chơi động vật nhỏ, khu nghỉ dưỡng rừng tre và khu nghỉ dưỡng rừng nguyên sinh.

Trong số hơn 4.000 cá thể động vật, vườn thú có 2 chú gấu trúc Linh Nham và Mại Mại được ví như "quốc bảo", đưa về sinh sống tại đây từ năm 2020.