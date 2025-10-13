Tượng rết hình mặt người ở khu du lịch gây tranh cãi vì ám ảnh người xem

Một khu du lịch tại thành phố Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đang gây tranh cãi dữ dội sau khi hàng loạt bức ảnh về những tác phẩm trưng bày tại đây được khách du lịch đăng tải lên mạng xã hội.

Đó là những tác phẩm có tạo hình kỳ lạ như rết hình mặt người hay cô gái có 3 mặt.

Tượng rết hình mặt người gây tranh cãi (Ảnh: HK01).

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều du khách chia sẻ ảnh chụp trong khu du lịch có tên Wilderness Land (tạm dịch: Vương quốc Hoang Dã). Nơi này được quảng bá là “thế giới cổ tích giữa thiên nhiên”. Tuy nhiên, thay vì cảm giác mộng mơ như chốn thần tiên, không ít tác phẩm khiến người xem rùng mình vì sợ.

Trong số đó gây tranh cãi nhiều nhất là bức tượng rết hình mặt người. Tác phẩm mô phỏng phần thân giống con rết với rất nhiều chân. Trong khi phần đầu lại là tượng hình con người.

Một số tác phẩm khác được khắc họa méo mó, có 3 mặt hoặc tứ chi biến dạng. Nhiều du khách từng tới đây trải nghiệm đã ví khu du lịch như "phòng trưng bày kinh dị" có thể hù dọa những người yếu bóng vía.

"Nửa đêm nhìn thấy những bức tượng này có lẽ tôi sẽ bị ám ảnh không ngủ nổi", một tài khoản bình luận trên Douyin.

"Những tác phẩm này không thể gọi là thiết kế nghệ thuật vì chỉ mang tính hù dọa người xem", một bình luận trên Weibo nhận được sự đồng tình của nhiều ý kiến.

Tác phẩm cô gái 3 mặt cũng gây nhiều tranh cãi (Ảnh: HK01).

Tuy vậy, không ít người lại cho rằng, những lời chỉ trích là quá khắt khe. Một số ý kiến bảo vệ khu du lịch nhận định, trải nghiệm tại Vương quốc Hoang Dã mang lại cho họ cảm giác như bước vào thế giới trong phim hoạt hình của Nhật Bản.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 11/10, đại diện khu du lịch chính thức lên tiếng giải thích. Theo vị này, các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội hầu hết đều bị một số blogger du lịch (người chia sẻ kiến thức du lịch) cố tình chỉnh màu khiến khung cảnh trở nên u ám, rùng rợn hơn so với thực tế.

Cùng với đó, người đại diện khẳng định, khu du lịch Vương quốc Hoang Dã vốn là dự án do nhà thiết kế có tên Kiều Tiểu Đao xây dựng với mục đích dành tặng cho con gái.

Nhà thiết kế có nguyện vọng muốn tạo ra một vương quốc cổ tích ấm áp và lãng mạn. Tuy nhiên, đại diện khu du lịch cũng thừa nhận, một số tác phẩm được thiết kế theo phong cách hơi phóng đại.

"Nếu du khách tới đây vào những ngày trời nắng đẹp sẽ thích hợp để chụp ảnh check-in. Ngoài ra, du khách nên tìm hiểu trước thông tin xem bản thân có phù hợp với phong cách nghệ thuật này hay không, tránh kỳ vọng hơn so với tưởng tượng", người đại diện chia sẻ.

Mặc dù vậy, bức tượng rết hình mặt người vẫn thu hút hàng triệu lượt bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chia dư luận thành 2 luồng quan điểm trái ngược.

Một bên xem đó là "nghệ thuật biến dị đáng sợ". Nhưng cũng có ý kiến khác nhận định đây là "thế giới cổ tích tuy khác lạ nhưng đầy sức sáng tạo".

Trên thực tế, đây không phải lần đầu những tác phẩm trưng bày trong các khu du lịch ở Trung Quốc nhận về nhiều phản hồi trái chiều.

Bức tượng đặt trên cây cầu được mô tả có gương mặt gây ám ảnh (Ảnh: News).

Tại khu du lịch Jiuhuangshan ở Miên Dương, Tứ Xuyên, ban quản lý đã xây cây cầu nối 2 ngọn núi vào năm 2019. Tuy nhiên, ở 2 phía của cây cầu này, họ đặt 2 bức tượng khổng lồ mô phỏng 2 người phụ nữ mặc đồ của người dân tộc thiểu số.

Công chúng Trung Quốc mô tả 2 bức tượng trông đáng sợ như thể là "chào đón du khách tới địa ngục".