Vườn thú nơi sư tử cắn chết nhân viên bị đóng cửa: Phát hiện nhiều sai phạm

Giới chức Thái Lan đã ra lệnh cho Safari World, một vườn thú nổi tiếng ở thành phố Bangkok tạm dừng hoạt động tại khu vực nuôi động vật nguy hiểm.

Động thái này xảy ra sau khi một nhân viên bị đàn sư tử tấn công và tử vong hôm 10/9. Cuộc kiểm tra sau đó cũng phát hiện thấy vườn thú có nhiều vi phạm nghiêm trọng về an toàn.

Đoàn kiểm tra gồm các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã và phúc lợi động vật cho biết, vườn thú này tồn đọng nhiều thiếu sót trong công tác quản lý an toàn và chăm sóc động vật. Cơ sở này cần nhanh chóng khắc phục trong vòng 30 ngày.

Theo ông Atthapol Charoenchansa, Tổng cục trưởng Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật Thái Lan (DNP), giấy phép hoạt động của Safari World đã hết hạn từ ngày 10/10 năm 2024 và hiện vẫn trong quá trình xem xét gia hạn.

Đàn sư tử ở vườn thú Safari World tại Bangkok (Ảnh: Safari World).

Thông tin từ tờ Khaosod cho biết, nạn nhân là ông Jian, 58 tuổi, nhân viên vườn thú, bị đàn sư tử tấn công. Tai nạn xảy ra khi ông Jian xuống xe nhặt đồ, thì bị một con sư tử trong đàn vồ lấy từ khoảng cách 10m. Tiếp đó, những con khác trong đàn nhảy vào cắn xé.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra suốt 15 phút khiến du khách (gồm cả khách nội địa và quốc tế) hoảng sợ tột độ.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, ông Jian cho bầy thú ăn nhưng không tuân thủ các quy định an toàn của vườn thú. Các nhân viên tới can thiệp, đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng ông đã qua đời ngay khi tới nơi.

Đây cũng là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra tại vườn thú này.

5 cá thể sư tử liên quan đến vụ tấn công chết người bao gồm Trump, Bite, On, Ai và Yao, đều khoảng 10 tuổi, đã bị đưa vào chuồng tạm để theo dõi hành vi.

Ông Atthapol cho hay, nếu đàn sư tử này không thích nghi được, chúng có thể bị chuyển tới cơ sở lưu giữ động vật ở tỉnh Prachin Buri. Vườn thú sẽ nhập về những con sư tử khác thay thế.

Cũng trong đợt kiểm tra, các chuyên gia đã rà soát 6 khu chuồng nuôi sư tử và hổ, phát hiện 5 chuồng cần nâng cấp khẩn cấp.

Những thiếu sót bao gồm lưới thép rỉ sét, khóa cửa yếu, hệ thống thoát nước kém gây ngập úng. Hàng rào bảo vệ hai lớp cao 3 m bị hư hỏng nhiều đoạn, cần gia cố, san bằng và bổ sung rào chống đào bới. Thảm thực vật rậm rạp gần hàng rào cũng cần dọn dẹp nhằm tránh nguy cơ che khuất tầm nhìn.

Ngoài ra, khu vực còn tồn tại nhiều vấn đề an toàn khác như biển cảnh báo bằng tiếng Anh viết thiếu chuẩn xác. Số lượng biển báo chưa đủ. Một số điểm mù chưa được lắp thêm camera giám sát. Chốt kiểm soát cổng ra vào nhiều lần bị bỏ trống, làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Cơ sở này bị phát hiện có nhiều sai phạm sau khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: News).

Đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị các phương tiện phục vụ nhân viên phải lắp lưới bảo vệ, đồng thời trang bị công cụ phòng vệ cá nhân như gậy điện hoặc vòi phun nước áp lực cao.

Về điều kiện phúc lợi động vật, nội dung bản báo cáo chỉ ra, tình trạng nước đọng khiến nền chuồng trơn trượt và thông gió kém ở nhiều chuồng sư tử. Một số cá thể hổ còn xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh ngoài da. Theo đánh giá ban đầu, nhiều khả năng do môi trường ẩm ướt và vệ sinh không đảm bảo.

Trước thực trạng này, Cục Vườn quốc gia Thái Lan đã yêu cầu Safari World đóng cửa khu vực vườn thú mở dành cho động vật nguy hiểm cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu cơ sở này sớm cập nhật kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên.

Safari World ở Bangkok là một công viên giải trí và động vật hoang dã bao gồm hai khu vực chính: Safari Park (vườn thú mở cho du khách tự lái xe tham quan) và Marine Park (nơi có các show diễn và tương tác với động vật biển).

Vườn thú cách trung tâm Bangkok khoảng 30km-35km, là một điểm đến nổi tiếng cho gia đình và giáo dục về động vật.