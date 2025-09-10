Nhân viên sở thú bị đàn sư tử tấn công tử vong trước mắt hàng chục du khách

Theo tờ Khaosod, khoảng 11h ngày 10/9, khi vừa bước xuống xe, nhân viên vườn thú bất ngờ bị một con sư tử từ phía sau lao tới, kéo ngã và cắn xé. Sau đó, thêm nhiều con sư tử khác nhập đàn tấn công.

Vụ việc xảy ra tại khu tham quan bằng ô tô (drive-through). Ban đầu, nhiều du khách nghĩ rằng nhân viên có quen biết với bầy sư tử, thậm chí tưởng rằng chúng chỉ đang quấn quýt người chăm sóc, nên không ai dám lại gần.

Khi phát hiện nạn nhân gặp nguy hiểm, các du khách cố gắng bấm còi xe, la hét nhằm xua đuổi nhưng bất thành. Vụ việc kéo dài tới 15 phút trước khi lực lượng ứng cứu có mặt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi vừa bước ra khỏi xe, nhân viên bị bầy hổ tấn công (Ảnh: Khaosod).

Đại tá cảnh sát Nirutphon Yothamat, Trưởng đồn cảnh sát Khan Na Yao, cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhân viên này xuống xe nhưng không tuân thủ quy định của công ty, dẫn đến việc bị đàn sư tử tấn công.

Theo lời khai nhân chứng, khi nạn nhân xuống xe, con sư tử cách người này khoảng 10m. Qua lời khai của các nhân viên khác tại vườn thú, nguyên nhân khiến nạn nhân rời khỏi xe là do làm rơi đồ vật ra ngoài. Người này đã mở cửa, bước xuống để nhặt lại.

Trong lúc nạn nhân cúi người, quay lưng về phía đàn thú, bất ngờ một con sư tử lao tới từ phía sau, quật ngã rồi kéo lê xuống đất và cắn xé cơ thể nạn nhân.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy có ít nhất 5 con sư tử cùng lúc tấn công nhân viên vườn thú (Ảnh: Khaosod).

Ông Atthaphon Charoenchansa, Tổng cục trưởng Cục Vườn quốc gia, động vật hoang dã và thực vật Thái Lan, đã chỉ đạo kiểm tra hiện trường ngay sau vụ việc, đồng thời yêu cầu rà soát lịch sử chăm sóc đàn sư tử để xác định có sai sót trong quản lý hay không.

Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ an toàn tại Safari World cũng như các vườn thú khác ở Thái Lan, nơi du khách thường được tiếp cận gần với thú dữ. Ban quản lý Safari World khẳng định sẽ hợp tác toàn diện với nhà chức trách và xem xét lại quy trình để tránh tái diễn thảm kịch.

Những vụ nhân viên vườn thú bị động vật tấn công gây tử vong không phải là hiếm trên thế giới. Vào tháng 11/2024, một nữ nhân viên với 17 năm kinh nghiệm tại Taigan Lion Park ở Crimea, Nga, đã bị đàn sư tử tấn công và tử vong. Nguyên nhân được xác định là do cô quên khóa cửa giữa hai khu vực trong chuồng sư tử khi vào dọn dẹp, theo CBS News.

Cũng trong năm 2024, theo New York Post, một nhân viên 35 tuổi của Presidential Library Wildlife Park ở Nigeria cũng bị sư tử tấn công tử vong. Anh mở cửa an toàn khi cho sư tử ăn sau giờ làm việc, dẫn đến việc bị con thú tấn công vào vùng cổ.

Tại Việt Nam, vào năm 2013, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra ở một vườn thú nổi tiếng khi một nam nhân viên lách qua thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào chuẩn bị đón năm mới thì bị một con voi đực nặng khoảng 2 tấn tấn công. Con voi dùng vòi quấn lấy nạn nhân rồi quật vào hồ chứa nước, khiến anh tử vong.