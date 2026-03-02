Vườn hoa hướng dương bạt ngàn giữa bãi bồi hút giới trẻ

Một vườn hoa hướng dương rộng hơn 1,3ha dưới chân cầu An Bình, xã Vu Gia, đã trở thành điểm đến "sống ảo" thu hút đông đảo du khách, người dân địa phương, dù mới khai trương.

Vào các buổi sáng và chiều muộn, từng nhóm bạn trẻ, gia đình, nhiếp ảnh gia đổ về đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa biển hoa vàng rực rỡ. Chị Lê Ánh Vi (22 tuổi, phường Hội An Đông, Đà Nẵng) cùng nhóm 5 người bạn đã tìm đến vườn hoa sau khi biết thông tin trên mạng xã hội.

Vườn hoa hướng dương hơn 1,3ha dưới chân cầu An Bình, xã Vu Gia, Đà Nẵng (Ảnh: Ngô Linh).

“Tôi rất bất ngờ khi thấy cánh đồng hoa hướng dương siêu đẹp, rộng bạt ngàn. Giá vé khá hợp lý, tụi em đã có những bức hình check-in rất ưng ý tại đây”, chị Ánh Vi chia sẻ.

Vườn hoa được bố trí nhiều tiểu cảnh độc đáo để du khách chụp hình. Ngoài ra, nơi đây còn có bãi giữ xe miễn phí, các hàng quán giải khát, nhà vệ sinh và dịch vụ cho thuê quần áo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách tham quan.

Du khách tham quan vườn hoa hướng dương bạt ngàn tại Đà Nẵng (Video: Ngô Linh).

Mô hình trồng hoa hướng dương này là một nỗ lực của UBND xã Vu Gia nhằm tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan và sản phẩm du lịch mới, vườn hoa còn tạo sinh kế và việc làm thời vụ cho người dân xung quanh.

Vườn hoa hướng dương thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia, cho biết đây là mô hình nông nghiệp đa giá trị, tận dụng tối đa các bộ phận của cây để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sau khi hoa tàn, thân và lá được thu hoạch, ủ làm thức ăn cho gia súc, với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội so với nhiều loại cây thức ăn truyền thống. Hạt hướng dương còn có thể bán làm hạt giống hoặc ép lấy dầu thực vật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Sau khi phục vụ khách tham quan, hạt và thân hoa hướng dương tiếp tục được tận dụng để phục vụ nông nghiệp (Ảnh: Ngô Linh).

“Việc tận dụng triệt để từ hoa, thân, lá đến hạt giúp mô hình đạt hiệu quả kinh tế kép, vừa khai thác du lịch trải nghiệm, vừa tạo ra sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng. Hướng đến nền nông nghiệp đa chức năng, thân thiện và hiệu quả hơn trong tương lai”, ông Minh nhấn mạnh.

Hiện nay, các hoạt động khai thác dịch vụ, bán vé tham quan và trải nghiệm vườn hoa hướng dương do Hợp tác xã nông nghiệp Đại Minh, xã Vu Gia đảm trách. Giá vé tham quan là 20.000 đồng/vé cho người lớn và 10.000 đồng/vé cho trẻ em. Vườn hoa bắt đầu bán vé từ ngày 28/2.