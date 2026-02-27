Bà Nà chiêu đãi du khách miền Trung - Tây Nguyên “đại tiệc hoa tulip” với giá 400.000 đồng

Đến với Ba Na Hills dịp này, du khách sẽ ngỡ ngàng trước không gian lễ hội hoa tulip quy mô lớn.

Với mức giá ưu đãi, đây là cơ hội để du khách miền Trung - Tây Nguyên có thể trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng của Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Một triệu bông hoa tưng bừng khoe sắc, tạo nên những dải màu lộng lẫy trải dài từ khu vực Quảng trường trung tâm, kết nối qua Làng Pháp cổ kính, Lâu đài Mặt Trăng nguy nga đến Quảng trường Nhật Thực. Tất cả hòa quyện tạo nên một “xứ sở Hà Lan” thu nhỏ trên đỉnh Núi Chúa.

Những du khách mê mẩn vườn hoa tulip (Ảnh: Sun Group).

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục, Sun World Ba Na Hills những ngày đầu xuân còn là tâm điểm của những hoạt động giải trí và văn hóa đặc sắc.

Du khách sẽ được thưởng thức những show diễn đẳng cấp quốc tế như “Solar Warrior” với những nhân vật chiến binh đầy uy lực; “After Glow” đầy cảm xúc, nơi các nghệ sĩ đa quốc gia trình diễn những vũ điệu mê hoặc tại Beer Plaza hay bản tình ca lãng mạn giữa đỉnh mây “Love in the sky” qua ngôn ngữ nghệ thuật mang phong cách cổ điển rực rỡ.

Những show diễn quốc tế lôi cuốn, ly kỳ sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc mới mẻ trong hành trình du xuân (Ảnh: Sun Group).

Một điểm dừng chân mới không thể bỏ qua trong hành trình năm nay là Không gian trưng bày nghệ thuật lân sư rồng Việt Nam tại Ga Hội An 2. Đây là nơi lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống sống động, mang lại chiều sâu cho chuyến khám phá của du khách.

Không dừng lại ở đó, niềm vui còn được kéo dài khi du khách có thể thỏa sức giải trí với thế giới trò chơi phong phú trong nhà và ngoài trời.

Du khách trải nghiệm máng trượt khi vui chơi tại Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Đối với những du khách mong muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và cầu an trong dịp năm mới, quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Bà Nà chính là điểm hẹn lý tưởng.

Du khách có thể dành trọn một buổi sáng thanh tịnh để chiêm bái tượng Phật Thích Ca tại chùa Linh Ứng, dạo bước an yên nơi Linh Phong Thiền Tự hay đền Lĩnh Chúa Linh Từ. Đây là cơ hội để tái tạo năng lượng và cầu mong bình an cho gia đình trong những ngày đầu xuân.

Đừng quên lưu giữ kỷ niệm tại những công trình nổi tiếng như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt Trời hay Quảng trường Nhật Thực - những điểm chụp ảnh đẹp được nhiều người tìm đến.

Quảng trường Nhật Thực là điểm chụp ảnh không thể bỏ qua khi đến Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Tháng 3, Sun World Ba Na Hills dành tặng riêng người dân miền Trung - Tây Nguyên chính sách ưu đãi riêng. Theo đó, từ ngày 1/3 đến ngày 31/3, giá vé cáp treo tri ân chỉ còn 400.000 đồng đối với người lớn và 300.000 đồng đối với trẻ em (từ 1m-1,4m), người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên).

Du khách có hộ khẩu thường trú tại 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn này.

Điểm đột phá của chương trình năm nay là tấm vé tri ân 400.000 đồng có hiệu lực suốt 3 ngày liên tiếp thay vì một ngày. Với số lượt cáp treo không giới hạn, du khách, đặc biệt là các gia đình có thể thong thả tận hưởng Bà Nà mà không còn áp lực "phải đi cho hết", dễ dàng chủ động lịch trình nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về chương trình này, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - bày tỏ: “Với chúng tôi, người dân miền Trung - Tây Nguyên không chỉ là khách hàng, mà là những người thân, là người bạn đã đồng hành cùng Sun Group và Sun World Ba Na Hills đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên kỳ quan này.

Chương trình tri ân dành cho người dân miền Trung - Tây Nguyên không đơn thuần là một chính sách ưu đãi về giá, mà là nỗ lực của chúng tôi để trao tặng du khách cơ hội trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp tại Bà Nà Hills.

Chúng tôi mong muốn mỗi người dân miền Trung - Tây Nguyên không chỉ được thụ hưởng dịch vụ đẳng cấp, thưởng ngoạn vẻ đẹp ngoạn mục của đỉnh Núi Chúa mà còn coi Bà Nà là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi dịp tháng 3 về”.

Để chuyến đi thêm phần trọn vẹn và tối ưu về mặt chi phí, Sun World Ba Na Hills còn mang đến gói "Combo 3 trong 1" hấp dẫn bao gồm: vé cáp treo, buffet trưa và đặc quyền tham quan 3 ngày liên tiếp.

Với mức giá 700.000 đồng (người lớn), 600.000 đồng (người cao tuổi) và 500.000 đồng (trẻ em), đây là giải pháp thông minh giúp gia đình thảnh thơi thưởng thức ẩm thực sang trọng mà vẫn tiết kiệm ngân sách tối đa.