Vụ 5 người ăn bún hết 850.000 đồng ở Hạ Long: Xử phạt nhà hàng 750.000 đồng

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồng", UBND phường Bãi Cháy đã chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin đăng tải theo nội dung phản ánh.

Thực đơn niêm yết giá các món bún phở của nhà hàng từ 70.000 đồng tới 100.000 đồng, không xuất hiện bát bún đặc biệt 150.000 đồng như mức giá mà nhóm khách phải chi trả (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh Thu Hương địa chỉ tại khu 1 phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) do ông P.V.T. làm chủ, nhà hàng có xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do thành phố Hạ Long cấp ngày 26/5/2023, hợp đồng mua bán thực phẩm.

Qua kiểm tra thực tế, nhà hàng có niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, việc niêm yết không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách.

Như vậy, căn cứ theo Quyết định số 24/QĐ/UBND ngày 4/7 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, nhà hàng Thu Hương nhận mức phạt 750.000 đồng.

Ngoài ra, ông P.V.T. là cá nhân vi phạm phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm, triển khai hoạt động kinhdoanh đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, giữ gìn môi trường du lịch của phường Bãi Cháy nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trước đó, phản ánh đến báo Dân trí, chị Hà (ở Sông Lô, Phú Thọ) cho biết, chuyến du lịch Hạ Long vào cuối tháng 6 của gia đình chị sẽ thật trọn vẹn nếu không có trải nghiệm kém vui tại một quán ăn ở khu phố ẩm thực ở phường Bãi Cháy. Chị Hà phải chi trả số tiền 810.000 đồng cho bữa bún của gia đình (4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 8 tháng).

Người phụ nữ chia sẻ, trưa 25/6, chị Hà di chuyển từ Phú Thọ đến Hạ Long. Vì vừa di chuyển đường dài nên chị say xe và khá mệt. Gia đình chị muốn ăn tạm chút gì đó rồi về nghỉ ngơi để chiều tối sẽ đi dạo và ăn uống những món ngon.

Chị ra cổng khách sạn bắt một chiếc taxi ở gần đó và nhờ tài xế chở đi ăn bún. “Tôi nói với tài xế chở đến quán nào ngon một chút. Tài xế liền chở tôi đến quán bún có tên Thu Hương ở phường Bãi Cháy”, chị Hà kể.

Khi vào quán, chị Hà được nhân viên đưa ra một tờ menu (thực đơn) rời không ghi giá. Xem qua menu chị Hà gọi 3 bát bún hải sản, 1 bánh cuốn và 1 bát cháo cho con 8 tháng tuổi.

Khi thanh toán, chị Hà giật mình khi hóa đơn ghi tổng số tiền là 810.000 đồng, trong đó bún hải sản có giá 150.000 đồng/bát, bánh cuốn 150.000 đồng/suất, cháo 150.000 đồng/bát, nước ép 60.000 đồng/cốc.