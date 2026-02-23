Vòi tiền khách ở chùa Hương, nữ lái đò bị đình chỉ đến hết mùa lễ hội

UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) cho biết, qua cổng thông tin iHanoi, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 nhận được phản ánh của du khách về việc lái đò Phạm Thị Hà (thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, Hà Nội) vòi tiền, chặt chém 500.000 đồng dù mọi người đã trả chi phí theo quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Tổ chức yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương làm rõ sự việc.

Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương quyết định dừng hoàn toàn xuồng máy, thay thế bằng thuyền chèo tay. (Ảnh: Trần Thành Công).

Qua quá trình làm việc với lái đò Phạm Thị Hà, Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương xác định, người phụ nữ này đã xin thêm 300.000 đồng ngoài phí theo quy định. Bên cạnh đó, bà Hà còn có hành vi nói năng mất lịch sự với du khách.

Hiện, Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương đã ban hành quyết định dừng chở khách tới hết mùa lễ hội 2026 với lái đò Phạm Thị Hà.

Ngoài ra, một lái đò khác là Nguyễn Thị Anh có hành vi tự ý chở khách không thông qua sự phân công của Ban điều hành Hợp tác xã cũng bị dừng chở khách tới hết mùa lễ hội năm nay.

Mùa lễ hội năm nay Ban Tổ chức quyết định dừng hoàn toàn xuồng máy, thay thế bằng thuyền chèo tay khi du khách đi vãn cảnh chùa Hương. Việc thay đổi này nhằm giảm phát thải, hạn chế tiếng ồn, mang lại không gian yên tĩnh, gần gũi hơn với thiên nhiên cho du khách hành hương.

Bên cạnh đó, khu vực hai bên cầu thang dẫn lên động Hương Tích và chùa Thiên Trù cũng được dẹp bỏ hàng quán, tạo không gian thông thoáng, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn so với những năm trước.

Động Hương Tích chật kín người vào chiêm bái (Ảnh: Trần Thành Công).

Xã Hương Sơn tăng cường chuyển đổi số trong quản lý lễ hội gồm: Bán vé điện tử, bán vé online, kiểm soát vé bằng QR Code, lắp đặt camera AI, vận hành trung tâm điều hành, thu thập và phân tích dữ liệu lượng khách theo khung giờ, thông tin về lễ hội được truyền tải đa phương tiện trên các kênh báo chí, phát thanh - truyền hình và nền tảng số.

Bên cạnh công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, trong mùa lễ hội 2026, các ô tô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên được miễn phí trông giữ.

Nhằm giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản ánh của du khách, xã đã lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin qua đường dây nóng 19001207.