Vợ chồng ông Obama tận hưởng kỳ nghỉ trên siêu du thuyền 250 triệu USD

Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ được nhìn thấy ở Portofino (Italy). Tuy nhiên, hai người lại không đến du thuyền cùng lúc.

Bà Michelle Obama (61 tuổi) được cho là đã lên tàu phụ để ra du thuyền trước chồng. Bà mặc quần jeans rộng, áo khoác sơ mi cùng áo thun trắng bên trong, phối cùng dép nâu giản dị.

Bà Michelle lên tàu phụ để ra du thuyền trong trang phục đơn giản (Ảnh: Daily Mail).

Đạo diễn Spielberg (78 tuổi) - chủ nhân chiếc du thuyền - đã nồng nhiệt chào đón bà Michelle, rồi cùng bà ngồi trò chuyện vui vẻ trên boong tàu với vợ ông - nữ diễn viên Kate Capshaw (71 tuổi).

Ông Barack Obama (64 tuổi) xuất hiện sau đó tại ngôi làng ven biển thơ mộng. Ông ăn mặc áo nâu, đội mũ trắng, đi cùng đội an ninh.

Dù đến riêng lẻ, cặp đôi vẫn được nhìn thấy tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên nhau, cùng nhau ăn sáng trên boong tàu, rồi lên bờ Punta Chiappa dùng bữa trưa.

Ông Obama xuất hiện cùng đội an ninh (Ảnh: Daily Mail).

Chiếc du thuyền mà gia đình Obama lựa chọn để nghỉ dưỡng mang tên Seven Seas, được sản xuất bởi hãng đóng tàu danh tiếng Oceanco (Hà Lan) và hoàn thành vào năm 2022.

Với chiều dài khoảng 108m, Seven Seas nằm trong nhóm những siêu du thuyền lớn nhất thế giới, gây ấn tượng bởi loạt tiện ích xa hoa bậc nhất.

Du thuyền được trang bị hồ bơi rộng rãi, rạp chiếu phim riêng và cả sân đỗ trực thăng, tất cả đều được thiết kế để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và thoải mái tối đa.

Du thuyền có sức chứa 14 khách trong 7 phòng sang trọng, đi kèm dịch vụ từ đội ngũ 30 nhân viên chuyên nghiệp luôn túc trực, sẵn sàng phục vụ.

Du thuyền xa hoa của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg (Ảnh: Daily Mail).

Phần nội thất được kiến tạo bởi Isaksen Design, mang phong cách tinh tế và hiện đại, trong khi ngoại thất do Sinot Yacht Architecture thực hiện, tạo nên vẻ ngoài bề thế, sang trọng và đậm dấu ấn kiến trúc hàng hải đỉnh cao.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và tiện ích, Seven Seas được xem như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp trên biển, mang lại trải nghiệm du lịch xa hoa và riêng tư bậc nhất cho giới thượng lưu.

Nhiều người cho rằng, chuyến nghỉ dưỡng lần này như một minh chứng khẳng định tình cảm bền chặt, gắn bó của ông Barack và bà Michelle sau nhiều năm chung sống.

Vợ chồng ông Barack và Michelle đã bên nhau gần 33 năm, có hai con gái là Malia (27 tuổi) và Sasha (24 tuổi). Trong podcast "The Michelle Obama Podcast" hồi tháng 7, bà Michelle đã bác bỏ những tin đồn không hay xoay quanh hôn nhân của mình, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có ý định từ bỏ chồng trong gần 33 năm chung sống.

Vợ chồng cựu tổng thống Obama có 2 con gái (Ảnh: Daily Mail).

"Trong suốt cuộc hôn nhân, chưa có khoảnh khắc nào tôi nghĩ đến việc chia tay người đàn ông của mình. Chúng tôi đã trải qua những giai đoạn thực sự khó khăn, nhưng cũng có vô vàn niềm vui và chuyến phiêu lưu. Tôi trở thành một người tốt hơn nhờ người đàn ông mà tôi kết hôn", bà chia sẻ.