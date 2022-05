"Bạo tay" chi hàng chục triệu đồng tận hưởng siêu du thuyền "sang chảnh"

Những chuyến đi trên các du thuyền hạng sang luôn là trải nghiệm không thể thiếu của giới thượng lưu.

Mới đây, siêu du thuyền lớn nhất thế giới với tên gọi "Wonder of Seas" (tạm dịch: Kỳ quan của biển) đã có chuyến đi đầu tiên. Hình ảnh mới nhất được các du khách chia sẻ cho thấy nó trông không khác gì "thành phố trên đại dương".

Wonder of the Seas neo đậu ở Costa Playa, Mexico (Ảnh: Insider).

Joey Hadden là một trong những du khách có mặt trong hành trình này. Do mới khai trương nên cô may mắn mua được giá vé ưu đãi, khoảng 2.000 USD (gần 50 triệu đồng) cho chuyến đi kéo dài 7 ngày. Hành trình của cô sẽ đi qua một số điểm đến nổi tiếng ở Mexico như Roatán, Honduras; Cozumel và Costa Maya cũng như một hòn đảo riêng tại Bahamas.

Khám phá siêu du thuyền như thành phố nổi giữa đại dương

Du thuyền được thiết kế như thành phố nổi với đầy đủ mọi tiện ích, khu vui chơi (Ảnh: Insider).

Wonder of the Seas là du thuyền của hãng Royal Caribbean, có 18 tầng, được sản xuất tại Pháp với sức chứa tối đa gần 7.000 khách cùng 2.300 thủy thủ đoàn.

Được ví như "thành phố nổi" giữa đại dương cũng không sai, bởi Wonder of the Seas có đầy đủ mọi tiện ích giải trí cao cấp nhất như công viên, sân trượt băng, 19 hồ bơi, 20 nhà hàng và 11 quán bar.

Du thuyền được chia thành 8 khu, một trong số đó trồng hơn 20.000 cây thật. Ngoài ra, nó được trang bị "đường trượt cao nhất trên biển" với đường dây trượt cao tương đương với tòa nhà 10 tầng và một hồ bơi khổng lồ được trang bị màn hình chiếu phim.

Khu vực ban công của các dãy phòng dành cho khách VIP (Ảnh: News).

Đặc biệt, 2 tầng trên cùng là khu dành riêng cho khách VIP, được ví như khoang hạng nhất nằm tách biệt với 188 phòng. Đáng chú ý hơn cả là phòng gia đình "Ultimate Family Suite".

Theo chân du khách khám phá siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Mỗi phòng ở đây có sức chứa lên tới 10 người, sở hữu rạp chiếu phim riêng, đường trượt băng, phòng karaoke, khu chơi bóng bàn. Giá thuê được chia thành nhiều mức khác nhau, dao động từ 25.492 USD (hơn 580 triệu đồng) cho 7 đêm, tới 82.949 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) cho 9 đêm.

Nội thất bên trong một căn phòng hạng thường (Ảnh: News).

Đa số dịch vụ không bị hạn chế hạng phòng. Lesley Bellew, một phóng viên du lịch tiết lộ, nhiều nhà hàng và các khu vui chơi trên du thuyền được cung cấp miễn phí. Nhưng một số nhà hàng phục vụ các loại đặc sản và đồ ăn cao cấp như sushi sẽ tính thêm phụ phí.

Công viên nước trên du thuyền (Ảnh: Insider).

Phòng gia đình "Ultimate Family Suite" với không gian thoáng rộng, là nơi có mức giá cao hơn cả (Ảnh: Royalcaribbeanblog).