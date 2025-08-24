Vị trí "vàng" và những lưu ý quan trọng phải nhớ khi xem diễu binh

1. Thông tin cơ bản và lịch trình

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9 từ 6h30 đến khoảng 10h tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trước ngày lễ lớn, người dân có thể theo dõi các buổi diễn tập hoành tráng ngay tại quảng trường với lịch trình: 20h ngày 24/8 diễn tập hợp luyện, 20h ngày 27/8 sơ duyệt, và 6h30 ngày 30/8 tổng duyệt.

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).

Biển người tràn ra đường Kim Mã đi theo các đoàn diễu binh sau khi các khối đi qua hết ngã tư Giang Văn Minh - Kim Mã (Ảnh: Hải Long).

Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.

Đặc biệt, để mọi người dân đều có thể hòa mình vào bầu không khí tự hào và hào hùng của ngày lễ, Ban tổ chức đã bố trí 270 màn hình LED cùng 400 loa truyền thanh dọc khắp các tuyến đường, mang lại trải nghiệm chân thực và sống động như đang có mặt tại quảng trường.

Trong ảnh, các khối chiến sĩ di chuyển qua ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học (Ảnh: Thành Đông).

2. Bí kíp "sống còn" khi đi xem diễu binh

Để có điểm đẹp xem diễu binh không còn cách nào hơn ngoài việc đi thật sớm. Một số người chia sẻ kinh nghiệm từ A50 rằng: Ít nhất phải đi trước 12 tiếng, tức là từ nửa ngày hôm trước… Nếu đi muộn thì coi như hết chỗ đẹp, phải đứng vòng ngoài góc nhìn hạn chế hơn.

Từ 12h30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2. Người dân ở các tỉnh nên sử dụng phương tiện công cộng, nếu đi vào giờ cấm đường có thể đi tàu điện.

+ Tuyến thứ nhất tàu điện từ ga Yên Nghĩa lên ga Cát Linh, đi bộ đến trục Nguyễn Thái Học - Kim Mã.

+ Tuyến thứ hai đi tàu điện từ Nhổn lên Công viên Thủ Lệ, tiếp cận trục Kim Mã hoặc công viên Thống Nhất.

3. Các “tọa độ vàng” nên chọn để xem

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có nhiều vị trí thuận lợi để người dân vừa theo dõi lễ diễu binh, vừa chụp ảnh check-in đáng nhớ.

Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú nơi tất cả các đoàn diễu binh đi qua (Ảnh: Xơn Bùi).

Trong đó, ngã tư Hùng Vương – Trần Phú (gần lễ đài) được ví như “vị trí kim cương”, bởi từ đây có thể quan sát trọn vẹn các đoàn diễu binh đi qua.

Trên trục Nguyễn Thái Học, khu vực quanh số 143 hướng về Lê Duẩn là nơi các đoàn bắt đầu rẽ để tiến về điểm tập kết; đặc biệt, đây còn là điểm bạn có thể chứng kiến khối diễu binh quốc tế đi qua.

Khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, Hàng Cháo là một địa điểm đẹp để xem diễu binh (Ảnh: Xơn Bùi).

Ngoài ra, các ngã tư Trần Phú – Nguyễn Tri Phương (nơi tập trung các khí tài diễu hành) bạn có thể chứng kiến các khí tài quân sự của Việt Nam.

Khu vực Cửa Nam – Tràng Thi – Thợ Nhuộm cũng được đánh giá cao nhờ không gian rộng, nhiều điểm cao để quan sát toàn cảnh khi các đoàn diễu binh đi qua đây.

Ngã 5 Cửa Nam - Tràng Thi đã dựng máy chiếu để cho người dân xem diễu binh (Ảnh: Xơn Bùi).

Tuyến Hàng Khay – Tràng Tiền có mặt đường rộng, thuận tiện di chuyển và chụp hình, trong khi Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà hát Lớn) lại là nơi các đoàn tập trung sau khi qua lễ đài, tạo cơ hội để người dân trò chuyện và lưu lại khoảnh khắc cùng các chiến sĩ.

Khu vực Liễu Giai - Phan Kế Bính rộng, thoáng, tầm nhìn tốt (Ảnh: Bùi Xơn).

Với những ai muốn tìm không gian thoáng hơn, đoạn Kim Mã – Đội Cấn - Liễu Giai – Văn Cao là lựa chọn lý tưởng, vỉa hè rộng và có cầu vượt - điểm ngắm hoàn hảo để chiêm ngưỡng toàn cảnh đội hình.

Khu vực ga Hà Nội là điểm xem diễu binh và check in tuyệt đẹp (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, dọc tuyến từ Ga Hà Nội đến Công viên Thống Nhất, một số khối sẽ di chuyển và tập kết tại công viên, mở ra cơ hội giao lưu gần gũi cùng lực lượng diễu binh.

4. Chuẩn bị trang phục và vật dụng

Để theo dõi lễ diễu binh một cách thoải mái và trọn vẹn nhất, bạn nên chuẩn bị trang phục và vật dụng thật phù hợp.

+ Trang phục, hãy ưu tiên sự gọn gàng, lịch sự nhưng thoải mái: Áo phông hoặc sơ mi kết hợp quần kaki/jeans tối màu, đi kèm giày đế thấp như sneaker hay giày bệt để dễ dàng di chuyển.

+ Vật dụng cần thiết sẽ giúp bạn có trải nghiệm dễ chịu hơn trong suốt thời gian chờ đợi: Mũ lưỡi trai hoặc ô gấp gọn che nắng, áo mưa đề phòng mưa lớn.

+ Nước uống cùng đồ ăn nhẹ như kẹo, bánh năng lượng hay trái cây sấy; khăn giấy khô, khăn ướt hoặc khăn nhỏ để vệ sinh nhanh; quạt tay hoặc quạt mini sạc điện để giảm bớt oi nóng.

+ Nên mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn để đựng điện thoại, ví, giấy tờ và pin dự phòng, tránh balô cồng kềnh gây bất tiện.

+ Cuối cùng, bạn có thể mang theo băng rôn, cờ nhỏ hoặc sticker để hòa chung không khí cổ vũ, nhưng hãy sử dụng một cách văn minh và lịch sự.

Lưu ý:

+ Trước lễ chính thức, có nhiều sơ duyệt, tổng duyệt, bạn cần theo dõi thời gian cấm đường để di chuyển trước, tránh phải đi bộ quá xa, hoặc không có phương tiện để di chuyển tới nơi luyện tập.

+ Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không mang đồ cồng kềnh, đồ cấm để buổi lễ diễn ra an toàn, trật tự, không vứt rác bừa bãi.

+ Nhường chỗ cho cựu chiến binh, người già, trẻ nhỏ.