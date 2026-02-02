Vì sao khách Việt chi trăm triệu đến dãy núi khắc nghiệt nhất hành tinh?

Vì sao du khách lựa chọn Himalaya?

Ông Nguyễn Mạnh Duy - người Việt Nam từng chinh phục thành công hai đỉnh Everest và Lhotse trong cùng một tuần (tháng 5/2025) - cho biết, Himalaya nổi lên như một điểm đến đặc biệt với du khách Việt trong vài năm trở lại đây.

Đây là hệ thống núi trải dài qua các nước Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Trung Quốc (Tây Tạng) và Pakistan. Theo ông Duy, chưa có đường bay thẳng đến khu vực, song nhiều du khách Việt vẫn sẵn sàng bay nối chuyến để đặt chân tới vùng núi cao này.

Ở vai trò đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các hành trình đến vùng Himalaya, ông Mạnh Duy cho biết, yếu tố thời tiết và độ cao là những điều phải được cân nhắc kỹ.

Chi phí cho hành trình không hề thấp: Một tuần ở Nepal có thể tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng, còn hành trình kéo dài hai tuần tại Tây Tạng có thể lên tới 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Duy và nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa chia sẻ về hành trình chinh phục Himalaya (Ảnh: Mộc Khải)

“Đây không phải hành trình dành cho số đông. Phần lớn là những người có điều kiện kinh tế, đã trải nghiệm nhiều điểm đến, không còn du lịch theo kiểu ngắm cảnh hay check-in mà tìm kiếm một hành trình có chiều sâu hơn”, ông Duy nhận định.

Theo ông, Himalaya không dễ đi, mùa đông có nơi xuống tới -20°C. Tuy nhiên, chính sự khắc nghiệt ấy lại tạo nên một trải nghiệm rất khác, nơi con người buộc phải chậm lại, lắng nghe cơ thể và đối diện với chính mình.

Một điểm chung mà ông Duy ghi nhận từ những người từng đến Himalaya là cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Nhiều du khách chia sẻ họ có cảm giác như từng gắn bó với vùng đất này từ rất lâu.

“Đó không còn là chuyến du lịch thông thường. Với nhiều người, đây là hành trình tìm kiếm sự kết nối - với thiên nhiên và với chính bản thân mình”, ông nói.

Ông Mạnh Duy trong hành trình chinh phục Everest (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Duy cho rằng: “Đến Himalaya không phải để chinh phục, mà để khám phá những giá trị thuần khiết bên trong mà đôi khi ta quên mất”.

Cũng từng tham gia hành trình đến Himalaya, chị Lê Phượng (TPHCM) chia sẻ bản thân đã bật khóc khi lần đầu đặt chân tới vùng đất này. Theo chị Phượng, điều đặc biệt của chuyến đi không nằm ở việc chinh phục, mà ở năng lượng của những người đồng hành và sự kết nối giữa các thành viên trong đoàn.

Nhìn thấy đất trời ở một góc độ rất khác, nên sau chuyến đi, chị nhận thấy tinh thần của mình thay đổi rõ rệt - nhẹ nhõm hơn và dễ chấp nhận cuộc sống hơn. “Đừng nghĩ là đi Himalaya để hơn ai, chỉ cần đi để tìm lại chính mình”, chị nói.

Bức ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ của Himalaya (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ông Duy, dịp Tết Nguyên đán lại trùng với mùa rất lạnh tại nhiều khu vực Himalaya, không thuận lợi cho các hành trình trekking hay trải nghiệm dài ngày.

“Thông thường, tháng 3-4, thời tiết tại Nepal, Bhutan bắt đầu ấm dần, thuận lợi cho việc di chuyển và thích nghi độ cao. Những hành trình đầu tiên thường khởi hành vào khoảng sau Tết 15 ngày, tiếp đó là các chuyến đi vào dịp 30/4-1/5, khi nhiều người có thể sắp xếp thời gian”, ông Duy chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia khiếm thính hơn 40 năm ghi lại vẻ đẹp dãy tuyết sơn

Những người gắn bó lâu năm với vùng đất Himalaya cũng cho rằng nơi đây không chỉ là một không gian địa lý, mà còn là một không gian năng lượng mạnh mẽ - nơi con người dễ buông bỏ những lo toan đời thường, trở về với sự giản dị và tĩnh lặng.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong triển lãm “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” qua lăng kính của nhiếp ảnh gia khiếm thính người Nepal - ông Lhakpa Sonam Sherpa (65 tuổi) - khai mạc tại TPHCM ngày 1/2.

Ông Sonam ký tặng lên bức ảnh ông chụp về Himalaya (Ảnh: Mộc Khải).

Sinh ra và lớn lên giữa dãy Himalaya, ông Sonam mang đến hình ảnh một Himalaya vừa hùng vĩ, bao la, vừa tĩnh lặng, nguyên sơ qua loạt ảnh panorama khổ lớn.

Không gian triển lãm không chỉ trưng bày ảnh, mà còn là nơi những câu chuyện đời sống, ký ức và trải nghiệm được kể lại một cách lặng lẽ qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia lớn tuổi.

Ông Sonam mất thính giác từ khi còn trẻ sau một trận bạo bệnh. Thế nhưng, nghịch cảnh không ngăn cản ông dành hơn 40 năm cuộc đời để ghi lại vẻ đẹp của dãy tuyết sơn và đời sống của cộng đồng Sherpa (dân tộc ở phía đông Nepal) bản địa.

Không chỉ là nhiếp ảnh gia, ông Sonam còn là người sáng lập bảo tàng Sherwi Khangba - nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý về lịch sử leo núi và văn hóa Sherpa.

Ông kể rằng tuổi thơ của mình gắn liền với thiếu thốn, bệnh tật và những hạn chế về điều kiện sống. Chính những chuyến trekking qua các con đường núi, cùng những cuộc gặp gỡ với du khách và người leo núi quốc tế, đã giúp ông nhận ra giá trị của việc lưu giữ hình ảnh, ký ức và văn hóa bản địa.

“Tôi muốn trả lại cho Himalaya những câu chuyện mà vùng đất này đã trao cho mình”, ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Duy cho biết, ông gặp gỡ ông Sonam từ năm 2015, khi nhiều lần bắt gặp những bức ảnh panorama ký tên “Sonam Photography” treo trong các nhà nghỉ ở vùng núi cao Himalaya.

“Lúc đó tôi nghĩ tác giả chắc là người trẻ, vì việc di chuyển và chụp ảnh ở độ cao như vậy không hề dễ. Mãi sau này, khi gặp cộng sự của ông Sonam, tôi mới biết tác giả là một người đã ngoài 60 tuổi và khiếm thính”, ông Duy kể.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra giản dị trong một quán cà phê. Từ nhiếp ảnh, trekking đến văn hóa bản địa, họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm. Một năm sau, kế hoạch đưa ông Sonam đến Việt Nam triển lãm ảnh chính thức được thực hiện.

Khách chiêm ngưỡng tranh tại triển lãm (Ảnh: Mộc Khải).

Triển lãm “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” vì thế không chỉ kể câu chuyện về núi non, mà còn là lời mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống của chính mình giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực. Sau TPHCM, triển lãm ảnh của Lhakpa Sonam Sherpa sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 7-8/2.