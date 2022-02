Khám phá đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn

Đỉnh Pù Xai Lai Leng, nằm trên khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Xiêng - Khoảng (Lào), thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Từ thành phố Vinh (Nghệ An), phải vượt quãng đường khoảng 270km, theo Quốc lộ 7 đến xã Na Ngoi. Từ khu vực nga ba giao nhau giữa Quốc lộ 7 và Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, giao thông bắt đầu xấu dần, như một thử thách với đèo cao, đường sạt lở, gập ghềnh, lầy lội...