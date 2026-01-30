Anh Tây nức nở khen cơm nhà Việt Nam ngon miệng, tiết lộ món ăn gây nghiện

Gần 2 năm qua, anh Charles Bonneau (quốc tịch Pháp) đã gắn bó với mảnh đất hình chữ S. Hiện chàng trai này sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thưởng thức ẩm thực ở nhiều vùng miền.

"Đồ ăn ở Việt Nam ngon lắm. Riêng mì Quảng và bánh mỳ là 2 món mà tôi có thể ăn mỗi ngày", anh nói.

Thậm chí anh còn nói vui đang học tiếng Việt mỗi ngày để được sớm phong chức "rể Việt". Điều này cho thấy Bonneau dành nhiều thời gian tìm tòi và am hiểu nét văn hóa Việt Nam.

Anh Charles Bonneau nhiều lần bày tỏ niềm đam mê với ẩm thực Việt (Ảnh: Charles Bonneau).

Dù sinh ra và lớn lên tại một quốc gia phương Tây và mới tới Việt Nam chưa lâu nhưng chàng trai người Pháp nhiều lần bày tỏ niềm đam mê với ẩm thực nơi đây.

Điều khiến nhiều người thích thú là sự hòa nhập như "hòa tan" của Bonneau vì rất chịu khó trải nghiệm món lạ, món mới. Anh tiết lộ rất mê những bữa cơm nhà tại Việt Nam bởi không chỉ hương vị món ăn, còn là khung cảnh cả gia đình quây quần sum họp bên mâm cơm mỗi ngày.

Một trong những món khiến anh thích mê đó là thịt kho ruốc ăn kèm cơm trắng. Thậm chí anh khẳng định, chỉ cần một đĩa thịt kho ruốc nhỏ có thể đánh bay vài bát cơm và đây là món ăn dễ gây nghiện.

Các loại mắm vốn được coi là tinh hoa của ẩm thực Việt, nhưng đôi khi là "cơn ác mộng" với khách nước ngoài bởi không quen hương vị và mùi hương. Thậm chí, một số loại mắm nặng mùi khiến khách quốc tế nếu không quen có thể sợ hãi.

Tuy nhiên dưới bàn tay chế biến khéo léo và sự sáng tạo của người đầu bếp, các món mắm được chế biến thành món dễ ăn, hấp dẫn. Và món thịt kho ruốc là một trong số đó.

Món thịt kho ruốc thường xuất hiện trên mâm cơm nhà của người dân sống tại khu vực miền Trung, miền Nam của Việt Nam (Ảnh: Đà Nẵng City).

Mắm ruốc vốn là gia vị gần gũi của người dân miền Trung và miền Nam. Món mắm được làm từ tép moi (ruốc) nên có màu sắc đậm hơn so với mắm tôm ở miền Bắc.

Mắm thường ủ trong lu sành từ 6 đến 9 tháng nên có vị rất đậm đà. Món ăn này thường xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày của người dân ở khu vực miền Trung, miền Nam. Hiện sinh sống tại Đà Nẵng nên có thể hiểu lý do tại sao anh Bonneau lại mê món ăn này đến vậy.

Với món mắm ruốc có thể dùng để chấm trực tiếp thịt luộc, đậu rán, cà pháo. Cầu kỳ hơn, người đầu bếp sẽ chưng cùng thịt ba chỉ.

Món ăn làm từ nguyên liệu không cầu kỳ, chỉ cần chút mắm ruốc, sả, tỏi băm nhuyễn, thịt ba chỉ cắt vừa miếng. Sau khi phi thơm nguyên liệu như sả, hành, tỏi, người đầu bếp cho thịt vào rang tới khi cháy xém cạnh là đổ hỗn hợp sốt mắm ruốc vào, đun liu riu để ngấm gia vị.

Lúc này, chỉ cần tiếp tục kho tới khi mắm ruốc keo lại, nước sánh thì cho thêm ớt đỏ, hạt tiêu là có thể tắt bếp.

Món ăn có thể thưởng thức nóng và lạnh đều phù hợp. Lúc này chỉ cần bới sẵn tô cơm, rưới lên trên vài thìa thịt kho ruốc và ăn kèm vài lát dưa leo (dưa chuột) cắt lát, là nồi cơm cạn đáy lúc nào không hay.

Bên cạnh niềm đam mê ẩm thực, chàng trai người Pháp còn tiết lộ, điều khiến anh muốn gắn bó với Việt Nam còn đến từ phong cảnh đẹp và con người chân thành.

Sau một thời gian gắn bó, anh nhận thấy người Việt hầu như đều có chung sự thân thiện, hiếu khách. Khi có ai cần giúp đỡ, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ cho dù đối phương chỉ là người xa lạ.