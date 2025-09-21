Những khách sạn kỳ quặc ở châu Á: Lễ tân người máy, khách làm tù nhân

Khách sạn robot ở Nhật Bản

Nằm ở thành phố Sasebo (tỉnh Nagasaki, Nhật Bản), khách sạn Henn-na được biết đến là “khách sạn robot đầu tiên trên thế giới”. Tại đây, du khách được chào đón bởi những robot lễ tân, robot khuân vác hành lý và thậm chí cả robot phục vụ buồng phòng. Việc nhận phòng, trả phòng cũng hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo đảm nhiệm.

Hai cô lễ tân người máy tại khách sạn Henn-na (Ảnh: Henn-na).

Theo trang Japan Cheapo, giá phòng tại Henn-na dao động 9.000-26.000 yen (khoảng 1,6-5 triệu đồng)

Tuy nhiên, một số đánh giá cho biết phòng khá nhỏ, ít chỗ chứa đồ, một số robot hoạt động chưa ổn định. Tuy nhiên, với ý tưởng độc đáo, khách sạn này vẫn là điểm đến gây tò mò cho khách du lịch quốc tế.

Khách sạn nhà tù ở Bangkok, Thái Lan

Sook Station từng gây xôn xao ở Bangkok khi xuất hiện với ý tưởng biến khách sạn thành… nhà tù. Theo The Guardian, mỗi phòng được thiết kế như buồng giam thực sự, với tường xi măng lạnh lẽo, giường tầng, cửa sắt nặng nề. Khi nhận phòng, du khách còn được chụp ảnh như tội phạm và mặc áo tù nhân.

Khách sạn mang gam màu lạnh lẽo, u ám với những song sắt mô phỏng như trong tù (Ảnh: Sook Station).

Mức giá tại đây dao động khoảng 1,5-2,7 triệu đồng/đêm. Ngoài thiết kế độc lạ, khách vẫn được tận hưởng các tiện nghi cơ bản như Wi-Fi, quán cà phê, khu phòng chờ và ban công thoáng đãng, để trải nghiệm không quá ngột ngạt.

Khách sạn dưới lòng mỏ đá ở Thượng Hải, Trung Quốc

Một trong những công trình khách sạn được đánh giá “điên rồ” bậc nhất châu Á chính là InterContinental Shanghai Wonderland (còn gọi Shimao Wonderland).

Nằm tại Songjiang, ngoại ô Thượng Hải, khách sạn được xây dựng trong một mỏ đá sâu, với nhiều tầng chìm dưới mặt nước với giá phòng từ 360 USD/đêm (khoảng 9,5 triệu đồng). Điểm nhấn ấn tượng là những phòng dưới nước, nơi du khách có thể ngắm thế giới thủy sinh ngay từ giường ngủ.

Ánh sáng tòa nhà tỏa ra giữa mỏ đá khiến nhiều người liên tưởng như đây là "xứ sở thần tiên" (Ảnh: Tablet Hotel).

Thiết kế táo bạo này từng giành nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế, được xem là “kỳ quan nhân tạo” giữa lòng thiên nhiên.

Biệt thự dưới nước ở Maldives

The Muraka - biệt thự dưới nước thuộc khu nghỉ Conrad Maldives Rangali Island - là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới. Biệt thự hai tầng này có phần chìm dưới biển, với phòng ngủ và phòng tắm được bao quanh bởi kính trong suốt, cho phép du khách ngắm nhìn sinh vật biển ngay tại giường.

Việt Hương cùng chồng từng mừng kỷ niệm ngày cưới tại khách sạn xa hoa này (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giá thuê biệt thự cao cấp nhất có thể lên đến 400 triệu đồng/đêm, tùy vào thời điểm và số lượng đêm đặt phòng và thường được đặt theo gói tối thiểu 4 đêm.

Với chi phí ấy, du khách có quản gia riêng, dịch vụ ăn uống cao cấp và quyền riêng tư tuyệt đối. Đây được coi là một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ nhất hành tinh.

“Ngôi nhà điên” ở Đà Lạt, Việt Nam

Tại Việt Nam, Crazy House (tạm dịch: Ngôi nhà điên; Hằng Nga Guesthouse, Đà Lạt) cũng được đánh giá là một trong những khách sạn kỳ quặc bậc nhất châu Á. Công trình do nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga xây dựng, mang dáng dấp như bước ra từ giấc mơ với cầu thang uốn lượn, phòng nghỉ nằm trong thân cây, cửa sổ hình thù động vật kỳ dị.

Một căn phòng khách sạn trong Crazy House (Ảnh: Crazy House).

Theo trang của khu biệt thự, giá phòng tại đây dao động từ 780.000 đồng đến 1,25 triệu đồng/phòng 2 người/đêm.

Điều hấp dẫn du khách không nằm ở tiện nghi sang trọng mà ở trải nghiệm khác thường. Tuy nhiên, một số phòng bị đánh giá là hơi ẩm, có muỗi, không gian nhỏ, nhưng đa phần du khách vẫn đánh giá cao vị trí trung tâm và sự thân thiện của nhân viên.