Truyền thông quốc tế nói gì về xác tàu cổ hàng thế kỷ nổi lên ở biển Hội An

Xói mòn bờ biển nghiêm trọng do bão Kalmaegi (cơn bão số 13) làm lộ ra xác tàu cổ đắm hàng thế kỷ ở Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, có thể đây là một phát hiện mang ý nghĩa lịch sử.

Theo AFP, xác tàu cổ dài ít nhất 17,4m, được phát hiện lần đầu vào năm 2023 ở ngoài khơi của Hội An. Phần thân gỗ có khung sườn nặng nề vẫn gần như nguyên vẹn sau hàng trăm năm chống chọi với sóng gió.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định niên đại chính xác của con tàu, nhưng những đánh giá ban đầu cho thấy nó được đóng vào khoảng thế kỷ 14 đến 16. Đó là thời điểm Hội An là trung tâm của tuyến thương mại khu vực sầm uất trao đổi lụa, gốm sứ và gia vị.

Xác tàu cổ bất ngờ nổi lên ở bãi biển Hội An sau bão (Nguồn video: CNN).

Chia sẻ với phóng viên của AFP, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết, đơn vị đang chuẩn bị nộp đơn xin phép khai quật khẩn cấp sau khi con tàu trồi lên trở lại.

“Việc phát hiện con tàu cổ này là bằng chứng rõ ràng về vai trò lịch sử quan trọng của Hội An trong mạng lưới thương mại khu vực. Đồng thời lần này nhiều bộ phận của con tàu lộ rõ hơn có thể cung cấp thêm nhiều thông tin”, ông nói.

Xác tàu cổ lộ diện trên bãi biển (Ảnh: Tam Xuan/AFP via Getty Images).

Trước đó, một nhóm chuyên gia từ Trung tâm bảo tồn Hội An, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM và một bảo tàng địa phương đã khảo sát con tàu vào năm 2024.

Thông tin đăng tải trên CBS News cho biết, ngoài việc ước tính sơ bộ niên đại, các chuyên gia phát hiện con tàu được làm từ “loại gỗ bền chắc và chịu lực cao” và được gia cố bằng các vật liệu chống thấm để bịt kín các mối nối.

Người dân và du khách tụ tập xung quanh tàu cổ để chiêm ngưỡng con tàu cổ phát lộ trên bãi biển (Ảnh: Hoài Sơn).

“Cấu trúc của con tàu cho thấy nó có khả năng thực hiện những chuyến hải trình dài, nhiều khả năng được sử dụng cho thương mại đường biển”, đại diện của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An chia sẻ.

Cũng theo trung tâm, cổ vật này đang có nguy cơ "xuống cấp nghiêm trọng nếu không có biện pháp bảo tồn ngay lập tức do tình trạng xói mòn bờ biển nghiêm trọng và việc con tàu thường xuyên bị phơi ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt".

Gần đây, thời tiết tại Mỹ cũng làm lộ ra nhiều xác tàu chìm lâu năm.

Vào tháng 5, một người câu cá ở Wisconsin đã phát hiện xác một chiếc tàu kéo bị chìm dưới hồ Michigan hơn một thế kỷ sau khi các cơn bão khiến nó bị lộ diện.

Trước đó, vào năm 2024, xói mòn do bão và thủy triều dâng cao bất thường cũng làm lộ ra một phần của con tàu 114 năm tuổi ở Massachusetts.

Tương tự trong năm 2022, xói mòn bãi biển nghiêm trọng từ hai cơn bão khiến một con tàu gỗ có niên đại từ thập niên 1800 bị vùi sâu dưới lớp cát ở Florida lộ ra bên ngoài.