Trung Quốc: Công trình nghệ thuật 17 triệu USD thành cầu trượt cho trẻ em

Dân trí Được xây dựng với kinh phí 17 triệu USD, công trình The Ring Of Life (thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) bất đắc dĩ trở thành sân chơi cho trẻ em.

Công trình nghệ thuật 17 triệu USD trở thành cầu trượt cho trẻ em

Chiếc vòng khổng lồ 17 triệu USD. (Ảnh: Arch20).

Công trình 17 triệu USD này bất đắc dĩ đã trở thành sân chơi cho trẻ em. Video ghi lại cảnh những đứa trẻ vô tư leo trèo và nô đùa trên chiếc vòng khổng lồ. Theo đó, thiết kế này có chiều cao 153m, được làm với khối lượng thép nặng 3.000 tấn có tên gọi The Ring of Life (tạm dịch: Chiếc vòng cuộc đời).

Vào ban đêm, chiếc vòng sẽ được thắp sáng với 12.000 đèn LED. Được biết, để xây dựng The Ring of Life, các nhà quy hoạch đã phải hủy bỏ 3 công trình khác.

Được xây dựng vào năm 2012 với chi phí lên đến 112 triệu NDT (17 triệu USD), tuy nhiên khi hoàn thiện công trình này chỉ phục vụ mục đích duy nhất là để làm cảnh.

Mặc dù trước đó các nhà phát triển đã lên ý tưởng thiết kế thêm một sàn nhảy bungee nhằm phục vụ cho du khách thích trò chơi mạo hiểm, nhưng ý tưởng này đã bị hủy bỏ bởi với độ cao ngất ngưởng khó có thể đảm bảo an toàn cho người nhảy.

Công trình nhận về cả lời khen và chê. (Ảnh: Pinterest).

Dù có biển báo cấm du khách không được đến gần nhưng các ông bố bà mẹ vẫn thường cho con trèo lên công trình. Chính quyền địa phương cho biết sẽ lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh.

Sau khi video công trình triệu USD này trở thành sân chơi cho trẻ em, nhiều cư dân mạng tỏ ra kinh ngạc.

"Thật khó để ngăn trẻ em trèo lên trên đó, có lẽ cần phải dựng hàng rào để ngăn mọi người đến quá gần".

"Sử dụng ngân sách để xây cầu trượt sẽ thiết thực hơn là cái vòng khổng lồ này".

The Ring of Life bất đắc dĩ trở thành sân chơi cho trẻ em. (Ảnh: Trip.com).

The Ring of Life là thiết kế nhận được cả khen và chê từ phía cộng đồng Trung Quốc và thế giới.

Truyền thông Trung Quốc chê bai sau khi một blogger đăng ảnh của công trình lên mạng internet. Nhiều người Trung Quốc khác cũng so sánh nó với cổng thời gian trong phim Starwar. Các phiên bản photoshop giễu cợt về kiến trúc của The Ring of Life cũng xuất hiện liên tục sau đó.

Tuy nhiên, báo Huffington Post lại cho rằng đây là công trình ấn tượng và ảnh chụp về chiếc vòng khổng lồ này được xếp hạng "Những bức ảnh đẹp nhất tháng 9/2012" trên kênh National Geographic.

Thảo Lê

Theo SCMP, Atlas Obscura