Cô gái bị phát hiện chết đói ở khách sạn: Chỉ ăn trái cây, cơ thể nặng 22kg

Cái chết đáng tiếc của Karolina Krzyzak, 27 tuổi, nữ du khách người Ba Lan, vừa được truyền thông nước này chia sẻ trong các bài viết đăng tải hôm 2/10 như hồi chuông cảnh báo về nguy cơ theo đuổi chế độ ăn cực đoan.

Theo tờ The Sun, Karolina tới khu nghỉ dưỡng Sumberkima Hill ở Bali (Indonesia) vào tháng 12/2024. Cô đặt một căn biệt thự có hồ bơi riêng. Ngay khi khách vừa nhận phòng, nhân viên khách sạn đã nhận thấy tình trạng sức khỏe đáng báo động của cô gái.

Cô gái 27 tuổi qua đời sau thời gian ép cơ thể ăn chay cực đoan chỉ với trái cây (Ảnh: News).

Đó là thân hình gầy trơ xương, hốc mắt sâu, xương quai xanh nhô rõ. Thậm chí nhân viên trực đêm phải dìu khách về phòng vì cô không thể tự đi.

Tình trạng suy dinh dưỡng của nữ du khách lộ rõ ra bên ngoài, nhưng cô vẫn yêu cầu nhân viên chỉ phục vụ hoa quả mang tới phòng cô hàng ngày.

Yêu cầu này khiến chủ khu nghỉ dưỡng, ông Bernard Hudepohl thấy bất thường. Ông từng tiếp xúc với những vị khách chỉ ăn chay thuần, thậm chí làm nước ép trong phòng khi đang thanh lọc cơ thể.

Tuy nhiên với trường hợp của Karolina, mọi thứ nghiêm trọng hơn. Họ chưa từng thấy một vị khách nào có tình trạng thể chất yếu như vậy nên đề nghị gọi bác sĩ hỗ trợ. Nhưng lần nào cũng thế, nữ du khách người Ba Lan đều lịch sự từ chối.

Vài ngày đầu, nhân viên dọn phòng cho biết, đôi lúc họ thấy Karolina ra ngồi bên hiên nhà. Không lâu sau, cô chẳng còn đủ sức khỏe để làm như vậy. Thậm chí, cô không thể tự lật mình trên giường, phải nhờ người khác tới hỗ trợ.

3 ngày sau, phía khu nghỉ dưỡng nhận được tin nhắn từ một người bạn của Karolina. Họ cho biết bị mất liên lạc kể từ khi cô tới Bali, nên muốn nhờ nhân viên kết nối.

Sau đó, nhân viên đã tới phòng của vị khách thì phát hiện cô nằm bất động. Dấu hiện suy kiệt hiện rõ với nước da màu xám, lốm đốm và mái tóc gần như bạc trắng. Cuối cùng, cơ quan chức năng nhận định, nữ du khách đã tử vong do suy dinh dưỡng trầm trọng.

Vào thời điểm qua đời, cô gái chỉ còn nặng 22kg (Ảnh: News).

"Cô ấy đã tử vong trong một căn biệt thự với tầm nhìn về phía rừng cây và ngọn núi thiêng ở Bali khi mới 27 tuổi", một nhân viên y tế chia sẻ.

Chế độ ăn chỉ bằng trái cây có nguy hiểm không?

Theo tờ The Sun, tại thời điểm qua đời, Karolina mắc loãng xương và thiếu albumin (là một loại protein quan trọng được gan sản xuất và có nồng độ cao nhất trong huyết tương).

Đây là hai tình trạng sức khỏe có liên quan trực tiếp đến việc thiếu dinh dưỡng kéo dài. Bạn bè cho biết cô từng gặp vấn đề về hình thể và đã chiến đấu với chứng biếng ăn từ thời thiếu niên.

Trong thời gian tới Vương quốc Anh để du học, Karolina bắt đầu quan tâm đến yoga và quyết định ăn chay. Sau một thời gian tìm hiểu, cô dần chuyển sang chế độ ăn thuần trái cây. Các chuyên gia dinh dưỡng từng nhận định, đây là một chế độ ăn cực đoan do chỉ dựa vào trái cây tươi, gần như loại bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác.

Theo thời gian, sức khỏe của cô ngày càng giảm sút. Điều này thể hiện rõ qua các bài đăng trên mạng xã hội. Cha mẹ và bạn bè đã nhiều lần khuyên cô dừng lại và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, nhưng Karolina kiên quyết từ chối.

Vào thời điểm tử vong, cô gái 27 tuổi chỉ nặng 22kg.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trường hợp của Karolina phản ánh hậu quả nguy hiểm của xu hướng ăn kiêng cực đoan. Tại Anh, hiện có khoảng 1,25 triệu người mắc chứng rối loạn ăn uống, trong đó nữ giới chiếm khoảng 75%.

Cái chết của nữ du khách trẻ được coi là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chạy theo các trào lưu ăn uống cực đoan trên mạng xã hội, đặc biệt là những ai có tiền sử rối loạn ăn uống.