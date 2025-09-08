Người đàn ông bị cá mập dài gần 4m cắn chết khi lướt ván

Theo ABC News, Toby Martin - bạn thân từ thời niên thiếu của nạn nhân, cũng là cựu vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp - cho biết, ông Psillakis đã phát hiện con cá mập sớm và nhanh chóng cảnh báo những người cùng lướt sóng với ông lúc bấy giờ.

Ông khuyên mọi người hội tụ lại với nhau và tìm cách trở về bờ. Trong lúc ông di chuyển, con cá mập bất ngờ lao tới từ phía sau, tấn công và gây ra những vết thương chí mạng cho người đàn ông 57 tuổi, khiến ông tử vong tại chỗ.

Mercury Psillakis đã bị cá mập tấn công thiệt mạng tại bãi biển Long Reef (Ảnh: ABC News).

"Anh ấy rất kiên cường, dũng cảm đến phút cuối. Lúc đó, anh không nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho sự an toàn của mọi người", Martin xúc động nói.

Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy trôi trên mặt nước, mất nhiều bộ phận. Hai mảnh vỡ từ ván lướt sóng của ông cũng được vớt lên để phục vụ công tác điều tra.

Ông Psillakis ra đi, để lại vợ và con gái nhỏ, chỉ vài giờ trước Ngày của Cha (Father’s Day, chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hằng năm) tại Australia. Bạn bè kể lại, ông vốn là một người yêu lướt sóng, người cha tận tụy, người chồng yêu thương vợ con và là một người bạn tuyệt vời.

"Ngày nào anh ấy cũng lướt sóng. Anh sống chan hòa với mọi người, luôn vui vẻ, gần gũi. Đây thực sự là mất mát lớn cho gia đình anh ấy", Toby Martin chia sẻ.

Bãi biển nơi người đàn ông bị cá mập tấn công (Ảnh: ABC News).

Cơ quan chức năng khu vực xác nhận vết cắn trên ván lướt sóng cho thấy thủ phạm có khả năng là cá mập trắng dài khoảng 3,4-3,6m. Hiện công tác tìm kiếm cá mập vẫn được tiến hành với sự hỗ trợ của máy bay không người lái và trực thăng.

Hội đồng địa phương đã đóng cửa bãi biển Long Reef và Dee Why (một vùng ngoại ô ven biển phía Bắc Sydney, bang New South Wales, Australia) cho đến khi có thông báo mới. Chính quyền bang cũng tăng số lượng thiết bị công nghệ giúp cảnh báo cá mập từ 3 lên 5 để giám sát và ngăn cá mập tiếp cận gần bờ.

Trước đó, lưới chắn cá mập được lắp đặt tại Dee Why cùng với 50 bãi biển khác từ Newcastle đến Wollongong (Australia). Tuy nhiên, sự việc bi thương này đã khiến nhiều người dân thay đổi quan điểm về việc duy trì hệ thống lưới, vốn từng gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến các loài sinh vật biển khác.

Vụ tấn công chết người và cuộc tìm kiếm con cá mập cũng đã gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn cho những người thường xuyên đi biển.

Jemma Cook - một người thường xuyên tắm biển tại Dee Why - chia sẻ: "Nghe chuyện này tôi thật sự ám ảnh. Bạn luôn nghĩ những vụ cá mập tấn công chỉ xảy ra ở nơi khác, cho đến khi nó xảy ra ngay cạnh mình".

Nhiều bãi biển phải tạm ngừng hoạt động sau sự cố (Ảnh: ABC News).

Trong khi đó, vận động viên lướt sóng Andres Sarate cho rằng tin tức về cái chết thương tâm của ông Mercury Psillakis buồn, nhưng lại không mấy ngạc nhiên, bởi biển vốn là lãnh địa tự nhiên của cá mập.

"Đó là môi trường sống của chúng. Khi xuống nước, chúng ta bước vào lãnh thổ của chúng. Không thể vì sợ hãi mà chúng ta ngừng làm điều mình yêu thích", ông Andres Sarate nói.