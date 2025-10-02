Trải nghiệm du thuyền sang trọng, gần 100 người nhiễm dịch bệnh

Du thuyền này có tên Serenade of the Seas, thuộc hãng Royal Caribbean, khởi hành từ San Diego (California, Mỹ) hôm 19/9, đã ghé qua Mexico, Costa Rica, Panama và Colombia, dự kiến cập cảng Miami (Florida, Mỹ) vào ngày 2/10.

Theo thông tin được báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 28/9, trong số 1.874 hành khách trên du thuyền, có 94 người đã thông báo bị ốm trong chuyến đi, cùng với 4 trên 883 thành viên thủy thủ đoàn cũng nhiễm bệnh.

CDC cho biết các triệu chứng khi nhiễm virus này ở người bao gồm tiêu chảy, nôn ói, đau cơ, đau đầu, đau bụng hoặc sốt, đi tiêu lỏng từ 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ.

Du thuyền mang tên Serenade of the Seas của hãng Royal Caribbean (Ảnh: Mirror).

Phía hãng Royal Caribbean cho biết, đã tăng cường các biện pháp vệ sinh và khử trùng tàu theo kế hoạch ứng phó dịch bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm từ những người nhiễm bệnh. Các hành khách và thủy thủ có triệu chứng đã được cách ly. Tàu cũng phối hợp với CDC về quy trình khử trùng và báo cáo ca bệnh.

Đại diện Royal Caribbean khẳng định: "Sức khỏe và sự an toàn của khách, thủy thủ đoàn và các vùng mà chúng tôi ghé thăm luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thực hiện các quy trình vệ sinh nghiêm ngặt, nhiều trong số đó còn vượt xa hướng dẫn y tế công cộng".

Theo CDC, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 19 đợt bùng phát bệnh đường ruột trên du thuyền, trong đó có 14 đợt do virus Norovirus gây ra.

Gần 100 người nhiễm bệnh khi đang trong chuyến du ngoạn bằng du thuyền (Ảnh: Mirror).

Năm 2024 cũng có 18 vụ bùng phát dịch bệnh, với 15 vụ liên quan đến Norovirus. Năm 2023 ghi nhận 14 vụ, 13 trong số đó cũng do loại virus này. CDC cho biết hiện nay trên đất liền lưu hành một chủng Norovirus mới chiếm ưu thế và tàu biển lại thường đi theo xu hướng dịch bệnh trên đất liền.

Đợt dịch lần này nối tiếp nhiều vụ việc tương tự. Hồi tháng 7 vừa qua, 134 hành khách và 7 thủy thủ trên tàu Navigator of the Seas đã nhiễm bệnh. Tháng 2, 160 hành khách và 8 thủy thủ trên Radiance of the Seas cũng gặp tình trạng tương tự.

Norovirus được NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia Anh) mô tả là "một loại virus dạ dày cực kỳ dễ lây, gây nôn mửa và tiêu chảy". Các triệu chứng phổ biến gồm buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy kèm theo sốt, đau đầu, đau bụng và đau nhức cơ thể.