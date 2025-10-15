TPHCM đại thắng tại giải "Oscar của ngành du lịch thế giới"

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức World Travel Awards 2025, TPHCM được vinh danh tại các hạng mục, gồm: Asia's Leading Business Travel Destination 2025 - Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á (4 năm liên tiếp, 2022-2025);

Asia's Leading Festival & Event Destination 2025 - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á (4 năm liên tiếp, 2022-2025); Asia's Leading City Tourist Board 2025 - Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á (Sở Du lịch TPHCM, 3 năm liên tiếp 2023-2025);

Asia's Leading Coastal City Break Destination 2025 - Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á (Vũng Tàu, thuộc TPHCM, lần đầu tiên được vinh danh).

Khách Tây hào hứng đón Tết ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Việc liên tiếp được vinh danh tại World Travel Awards 2025 - giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch thế giới" - là minh chứng rõ nét cho uy tín và sức hấp dẫn đặc biệt của TPHCM đối với du khách quốc tế.

Thời gian qua, thành phố đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, tạo nên một điểm đến vừa năng động, sáng tạo, vừa đậm chất truyền thống.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Vũng Tàu (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Asia’s Leading Coastal City Break Destination 2025. Điều này mở ra cơ hội lớn để TPHCM quảng bá du lịch biển đảo, củng cố hình ảnh một điểm đến toàn diện từ văn hóa, ẩm thực đến nghỉ dưỡng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, TPHCM đã đón gần 5,3 triệu lượt khách quốc tế và 32 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt hơn 162.000 tỷ đồng. Thành phố đang tiến gần đến mục tiêu 7 triệu lượt khách quốc tế và 40 triệu lượt khách nội địa trong cả năm 2025.

Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của TPHCM trong vai trò trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Á.

TPHCM rực rỡ về đêm (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu về thành tích này, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - chia sẻ: "Việc tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại Giải thưởng Du lịch Thế giới là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là động lực để ngành du lịch TPHCM không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Bốn giải thưởng danh giá không chỉ khẳng định những nỗ lực vượt bậc của ngành du lịch TPHCM mà còn tạo bước đệm để thương hiệu "Vibrant Ho Chi Minh City" vươn xa hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu - một điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập và tràn đầy sức sống.

TPHCM đang không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng (Ảnh: Nam Anh).

Không chỉ riêng TPHCM, Việt Nam cũng được vinh danh tại 2 hạng mục lớn của World Travel Awards 2025: Asia’s Leading Destination 2025 - Điểm đến hàng đầu châu Á (lần thứ 7); Asia’s Leading Heritage Destination 2025 - Điểm đến di sản hàng đầu châu Á (lần thứ 3).

Nhiều địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cũng được xướng tên, như: Hà Nội (Điểm đến thành phố hàng đầu), Hội An (thuộc Đà Nẵng, Điểm đến văn hóa hàng đầu), Ninh Bình (Điểm đến mới nổi), Sân bay Vân Đồn (Sân bay khu vực hàng đầu), Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn quốc gia hàng đầu), Mộc Châu (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu), cùng các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways.