TPHCM có tour khám phá cho gen Z, gây tò mò với "Ẩm thực độc lạ Bình Dương"

Mới lạ tour “Ẩm thực độc lạ Bình Dương”

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM hiện sở hữu hơn 680 tài nguyên du lịch có thể khai thác, từ không gian đô thị sôi động đến làng nghề, sông nước và khu sinh thái vùng ven.

Việc ra mắt chùm tour ẩm thực được xem là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu tiêu dùng và khẳng định vị thế “thiên đường ẩm thực” của Việt Nam.

Nếu trước đây các tour ẩm thực chủ yếu gói gọn trong khu vực trung tâm, thì nay, du khách có cơ hội khám phá ẩm thực xuyên vùng Đông Nam Bộ với nhiều hành trình mới mẻ.

Ẩm thực đa dạng là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trong hơn 20 tour ẩm thực mới, tour “Ẩm thực độc lạ Bình Dương” nhận được sự quan tâm của nhiều du khách. Đây là chương trình kết hợp giữa ẩm thực đặc sắc, không gian văn hóa truyền thống và những điểm check-in thú vị tại khu vực Bình Dương cũ trong ngày cuối tuần. Giá tour từ 500.000 đồng/khách.

Du khách sẽ được bắt đầu hành trình với bánh bèo bì Mỹ Liên - món ăn có lịch sử trăm năm được vinh danh trong top 50 đặc sản Việt Nam. Sau đó, du khách tản bộ dọc phố ven sông Bạch Đằng thơ mộng, tham quan Nhà thờ Phú Cường mang phong cách Gothic ấn tượng và Nhà cổ Trần Văn Hổ - di tích lưu giữ kiến trúc truyền thống Nam Bộ.

Tiếp nối là điểm dừng tại Miếu Bà Chúa Xứ Bình Dương - nơi linh thiêng gắn liền với đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Đông đảo du khách đến viếng chùa Bà Thiên Hậu ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM) (Ảnh: Trần Đạt).

Buổi trưa, du khách sẽ dừng chân tại D’Latcha Tea & Bistro - quán cà phê nổi tiếng với không gian thay đổi theo mùa, từ cổ điển đến hiện đại. Sau đó, du khách sẽ thưởng thức lẩu vịt thảo mộc và bánh xèo giòn rụm tại nhà hàng Nhà Em.

Buổi chiều, du khách được tham quan khu trải nghiệm sản xuất rượu sâm và thưởng thức cà phê tỏi đen - thức uống lạ miệng, kết hợp vị đậm đà của cà phê cùng hương tỏi đen đặc trưng, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho vị giác.

Với lịch trình nhẹ nhàng, điểm đến đặc sắc và món ăn mang đậm dấu ấn vùng miền, tour “Ẩm thực độc lạ Bình Dương” được kỳ vọng trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương một cách nhẹ nhàng.

Ẩm thực xanh và bền vững - hướng đi mới của du lịch TPHCM

Bên cạnh hành trình khám phá Bình Dương, TPHCM còn có nhiều tour độc đáo khác. Có thể kể đến “Food tour theo cách của gen Z” (Công ty lữ hành Chim Cánh Cụt) với trải nghiệm kết hợp ăn uống, khám phá, giải trí dành cho giới trẻ.

Trong tour này, du khách sẽ ăn sáng với bánh mì và cà phê ở TPHCM, dạo chợ Bến Thành, đi metro Bến Thành - An Phú, tham gia lớp học nấu ăn tại Madame Lam rồi kết thúc tour bằng màn đua xe Go Kart tại Vincom Mega Mall Thảo Điền.

Tour “Vũng Tàu - Món ngon khó cưỡng” (2 ngày 1 đêm) với giá từ 500.000 đồng/khách dành cho nhóm bạn yêu biển cũng được đánh giá cao.

Tour đưa du khách thưởng thức bánh khọt Cô Ba, hủ tiếu mực Ông Già Cali, thư giãn tại quán cà phê ở sân thượng và kết thúc bằng bánh mật ong nhiều lớp kiểu Đông Âu cùng trà đen.

Cà phê và bánh quẩy gợi ký ức Sài Gòn xưa (Ảnh: Nguyễn Quang).

Ngoài ra còn có tour “Tinh hoa ẩm thực TPHCM” gợi ký ức Sài Gòn xưa qua bánh quẩy chấm cà phê Bretel, bánh ướt chồng dĩa và ngắm toàn cảnh thành phố từ Social Club Saigon.

Một hành trình nổi bật trong chuỗi tour mới là “Hành trình ẩm thực TPHCM - Bình Dương - Vũng Tàu” (3 ngày 2 đêm) do TST Tourist khai thác. Tour đưa du khách bắt đầu buổi sáng với phở Sâm Ngọc Linh, tham quan phim trường Windmill và chùa Bà Thiên Hậu tại Bình Dương, trước khi tiếp tục xuống phố biển thưởng thức bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu.

Trong tour này, du khách còn được check-in quán Suối Bên Biển Café và tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor. Mỗi điểm dừng là một lát cắt sống động về ẩm thực, con người và văn hóa địa phương.

Nhiều tour còn lồng ghép yếu tố ẩm thực xanh và bền vững, như “Khám phá Hikari Tokyu Bình Dương” - nơi du khách tìm hiểu mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân bón sinh học - hay các chương trình tham quan nhà hàng sử dụng năng lượng mặt trời và vật liệu tái chế.

Không chỉ dừng ở việc ra mắt sản phẩm, TPHCM kỳ vọng chuỗi tour ẩm thực mới sẽ góp phần đưa lượng khách quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt, doanh thu du lịch 290.000 tỷ đồng trong năm nay.

TPHCM đặt mục tiêu đạt mốc 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 290.000 tỷ đồng trong năm nay (Ảnh minh họa: M.K.).

Với cách tiếp cận mới, kết hợp ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm, chương trình được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM củng cố thương hiệu “Thành phố của những hương vị”, đồng thời mở rộng hành trình khám phá ẩm thực Việt ra toàn vùng Đông Nam Bộ - nơi ẩm thực vừa quen vừa lạ, vừa truyền thống vừa sáng tạo.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM - việc ra mắt chùm tour này nằm trong chiến lược đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch chủ lực, góp phần thực hiện Đề án Phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030.

“Những chương trình du lịch ẩm thực này không chỉ là hành trình khám phá hương vị mà còn kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người TPHCM”, bà Hiếu cho hay.