Top 5 quán đồ Âu ngon, thu hút thực khách khu vực Hoàn Kiếm

Dưới đây là 5 quán đồ Âu nổi bật quanh khu vực hồ Gươm mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Mapa Bistro

Nằm tại phố Nhà Chung, Hà Nội, Mapa Bistro mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực châu Âu chuẩn vị trong một không gian trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn tinh tế.

Quán được thiết kế với bàn ghế gỗ và ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác thoải mái, đồng thời bố trí cả khu vực chung lẫn phòng riêng, phù hợp cho nhóm bạn hay bữa ăn gia đình.

Điểm nhấn của Mapa Bistro nằm ở các món Âu dễ ăn nhưng chuẩn vị, từ steak (bít tết), pasta, salad cho đến pizza, tất cả đều được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và trình bày tinh tế, giữ trọn hương vị tự nhiên của từng thành phần.

Các món Âu được thực khách đánh giá cao bởi hương vị đậm đà và cách trình bày tinh tế (Ảnh: Mapa Bistro).

Thực khách đến đây thường chuộng các món như salad thịt nguội, sườn cừu nướng, cá hồi nướng, cốt lết heo nướng, bít tết bò hảo hạng, vẹm xanh nướng phô mai, măng tây bọc bacon (thịt lợn muối xông khói) hay phô mai tổng hợp. Các món ăn tại đây không chỉ ngon mà còn được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức, tạo cảm giác hấp dẫn.

Dịch vụ tại Mapa Bistro cũng là điểm cộng lớn, với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, luôn sẵn sàng hướng dẫn thực khách cách thưởng thức từng món ăn đặc trưng.

Tuy nhiên, quán có không gian nhỏ nên vào cuối tuần thường khá đông, đôi khi phải chờ món và chỗ ngồi, vì vậy khách hàng nên đặt bàn trước sẽ đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Không gian ấm áp, hiện đại của Mapa Bistro trên phố Nhà Chung, phù hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn, gặp gỡ bạn bè hay tiệc sinh nhật nhỏ (Ảnh: Mapa Bistro).

Với mức giá từ 250.000 đến 500.000 đồng mỗi người, Mapa Bistro phù hợp cho nhiều nhu cầu, từ các buổi tiệc tùng, liên hoan công ty, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp đến những bữa sum họp gia đình, mang đến một trải nghiệm ẩm thực châu Âu đích thực ngay giữa lòng Hà Nội.

Địa chỉ: 34 Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 10h30-22h30 Giá tham khảo: 250.000-500.000 đồng/người

2. Le Monde Steak - Phan Chu Trinh

Nằm ngay trên con phố sầm uất Phan Chu Trinh, Le Monde Steak mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực Pháp chuẩn mực trong một không gian thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn gần gũi.

Quán được thiết kế theo tông màu xanh - trắng chủ đạo, kết hợp ánh sáng dịu nhẹ và nhiều cây xanh, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi. Bàn ghế được sắp xếp thông thoáng, có bàn dành cho cặp đôi, đồng thời cũng bố trí những phòng riêng cho nhóm gia đình hoặc bạn bè muốn dùng bữa trong không gian yên tĩnh.

Le Monde Steak được nhiều thực khách đánh giá có mức giá dễ chịu, là lựa chọn quen thuộc của sinh viên và giới trẻ yêu ẩm thực Âu (Ảnh: Le Monde Steak).

Với 5 tầng và sức chứa tối đa 100 khách, Le Monde Steak trở thành lựa chọn lý tưởng cho những bữa tối lãng mạn, các buổi họp lớp hay những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Nhà hàng nổi bật với thực đơn bít tết kiểu Pháp được chế biến tỉ mỉ từ những nguyên liệu tuyển chọn. Những món như: AUS Top Blade (lõi vai bò Úc), AUS Striploin (thăn ngoại bò Úc), Grilled Lamb Rack (sườn cừu kiểu Pháp), đùi cừu nấu chậm với hành tím và rượu vang hay thịt vịt hầm kiểu Pháp đều được trình bày tinh tế, giữ nguyên hương vị tự nhiên và chuẩn Âu.

Những phần bít tết kiểu Pháp được chế biến tỉ mỉ, giữ trọn hương vị tự nhiên (Ảnh: Le Monde Steak).

Ngoài ra, thực khách còn được thưởng thức các món tráng miệng Pháp như Chocolate Tart hay Crème Brûlée, mang đến trải nghiệm vị giác tinh tế với vị béo ngậy, mềm tan trong miệng. Món bít tết kiểu Pháp của nhà hàng từ lâu đã trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua với thực khách khi đến đây.

Dịch vụ tại Le Monde Steak cũng ghi điểm với sự chu đáo và thân thiện của đội ngũ nhân viên, luôn sẵn sàng hướng dẫn thực khách tận tình. Tuy nhiên, vào cuối tuần, nhà hàng thường khá đông, đôi khi thực khách phải chờ món lâu, vì vậy việc đặt bàn trước là điều cần thiết để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Với mức giá từ 250.000 đến 350.000 đồng mỗi người, Le Monde Steak không chỉ phù hợp để thưởng thức ẩm thực Pháp ngon mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tiệc nhỏ, những cuộc gặp gỡ thân mật hay những dịp hẹn hò đặc biệt ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Địa chỉ: 34A Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội Giá tham khảo: 250.000-350.000 đồng/người

3. Mun Dining - Le Chanvre Hanoi Hotel & Spa

Tọa lạc tại tầng 10 khách sạn Le Chanvre Hanoi Hotel & Spa trên phố Hàng Gai, Mun Dining là điểm đến sang trọng, nơi kiến trúc Gothic - đặc trưng với những đường nét cao, vòm nhọn, trần cao và các chi tiết trang trí cầu kỳ - hòa quyện cùng phong cách phục vụ đẳng cấp, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho thực khách.

Không gian nhà hàng vừa sang trọng vừa ấm áp, với bàn ghế bọc da và ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và riêng tư, lý tưởng cho các bữa tối hẹn hò, gặp gỡ đối tác hoặc những dịp đặc biệt.

Mun Dining gây ấn tượng với không gian tinh tế, yên tĩnh và đầy tính riêng tư, thích hợp cho những buổi tối lãng mạn hoặc gặp gỡ thân mật (Ảnh: Mun Dining).

Với sức chứa từ 45 đến 50 người, Mun Dining phù hợp cho cả những buổi tiệc thân mật lẫn các cuộc gặp gỡ quan trọng.

Điểm nhấn của Mun Dining nằm ở các món đồ Âu sáng tạo, nơi nguyên liệu cao cấp được kết hợp khéo léo với kỹ thuật nấu nướng chuẩn quốc tế. Mỗi phần ăn tại đây đều được trình bày tinh tế, giữ nguyên hương vị tự nhiên, mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú và trọn vẹn cho thực khách.

Thực đơn quán nổi bật với các món đặc trưng mang phong cách Âu - Á, từ những đĩa khai vị tinh tế, mì Ý sốt kem, chả cá Thăng Long, cho đến các món đặc sắc như mì Ý đút lò với tôm và sốt kem pesto.

Bên cạnh đó, món Phở Le Chanvre cũng là món ăn được nhiều thực khách yêu thích, kết hợp nguyên liệu tươi ngon với kỹ thuật chế biến tinh xảo.

Món ăn tại Mun Dining được chăm chút tỉ mỉ từ hương vị đến cách trình bày, thể hiện sự sáng tạo trong phong cách ẩm thực (Ảnh: Mun Dining).

Nhà hàng phục vụ cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Mức giá tại đây dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi người, phù hợp với những ai muốn trải nghiệm ẩm thực cao cấp, sang trọng ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Dù giá thành cao và vào cuối tuần quán thường đông, Mun Dining - Fine Dining Hanoi vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những thực khách tìm kiếm không gian tinh tế, dịch vụ chuyên nghiệp và ẩm thực đẳng cấp.

Địa chỉ: 84-86 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 6h30-22h30 Giá tham khảo: 600.000-1 triệu đồng/người

4. Colette French Bistro & Wine Bar

Nằm trên con phố Lò Sũ, không gian của Colette French Bistro & Wine Bar được thiết kế hướng đến sự ấm cúng, sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Bàn ghế gỗ kết hợp ghế bọc da tông trầm được sắp xếp thoáng, có cả khu vực bàn chung và phòng riêng, phù hợp cho nhóm bạn hoặc bữa tối gia đình.

Bước vào quán, thực khách sẽ ấn tượng với tông màu xám, ghi và trắng chủ đạo, những bức tranh treo tường điểm xuyết khung đỏ cùng chi tiết kiến trúc tinh tế. Các cây xanh xung quanh mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạo không gian thư giãn và lãng mạn.

Với vị trí đẹp và các món đồ Tây hấp dẫn, Colette French Bistro & Wine Bar chinh phục nhiều thực khách (Ảnh: Colette French Bistro & Wine Bar).

Điểm nổi bật của Colette French Bistro & Wine Bar nằm ở nguồn nguyên liệu cao cấp và các món Pháp truyền thống như steak thượng hạng, gan ngỗng, cá ngừ áp chảo hay thịt bò dẻ sườn Úc Black Angus kết hợp rượu vang đỏ...

Thực phẩm được chế biến tỉ mỉ, giữ trọn hương vị tự nhiên, đồng thời trình bày đẹp mắt. Nhân viên hướng dẫn cách kết hợp món ăn với rượu vang, đảm bảo trải nghiệm chuẩn vị Pháp.

Với không gian lung linh ánh đèn vàng, nhạc sống du dương và mức giá 400.000-800.000 đồng/người, Colette French Bistro & Wine Bar là lựa chọn lý tưởng cho hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, sum họp gia đình, tổ chức sinh nhật hay liên hoan công ty.

Thực khách nên đặt bàn trước, đặc biệt vào cuối tuần, để đảm bảo có chỗ và trải nghiệm trọn vẹn.

Địa chỉ: 12 Lò Sũ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 400.000-800.000 VNĐ/người Giờ mở cửa: 11h30-23h

5. El Gaucho Steakhouse - Tràng Tiền

Tọa lạc trên con phố sầm uất bậc nhất Hà Nội, El Gaucho Steakhouse mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế trong không gian hiện đại, sang trọng.

Nhà hàng nằm trong căn nhà cổ hai tầng rộng rãi, thoáng đãng, kết hợp khu bàn chung và phòng riêng, phù hợp cho nhóm bạn, gia đình, gặp gỡ đối tác hay tổ chức các sự kiện nhỏ.

Thịt bò của quán được nướng trên than hồng, giữ trọn vị ngọt và hương thơm tự nhiên (Ảnh: El Gaucho Steakhouse).

Điểm nhấn của El Gaucho Steakhouse là các loại thịt bò nhập khẩu từ Argentina, được chế biến tỉ mỉ, nướng trên bếp than hồng, giữ nguyên vị ngọt, mềm và hương thơm đặc trưng.

Thực đơn phong phú với các món bít tết đa dạng, salad, khoai tây nướng cùng các món phụ giúp bữa ăn trở nên hoàn chỉnh. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo, sẵn sàng tư vấn thực đơn và hướng dẫn cách thưởng thức bít tết đúng cách, mang đến trải nghiệm chuẩn nhà hàng bít tết quốc tế.

Nhà hàng phục vụ cả bữa trưa lẫn bữa tối, đồng thời có phòng ăn riêng cho các dịp tiệc, sự kiện. Với không gian lung linh ánh đèn vàng và thiết kế sang trọng, El Gaucho là lựa chọn lý tưởng cho hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, sum họp gia đình, tổ chức sinh nhật hay liên hoan công ty.

Thực khách nên đặt bàn trước, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ, để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.