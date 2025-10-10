Top 5 nhà hàng ven sông Sài Gòn hút khách nhờ cảnh đẹp, món ngon

Từ phong cách sân vườn đến cổ điển phương Tây, các nhà hàng ven sông đều tận dụng không gian mở hướng ra mặt nước, mang đến làn gió mát và tầm nhìn bao quát thành phố trong khung cảnh yên bình.

Bên cạnh thực đơn phong phú từ Á đến Âu, các nhà hàng còn chú trọng chất lượng nguyên liệu và màn trình diễn ẩm thực của những đầu bếp chuyên nghiệp. Không gian được chăm chút với nhiều góc "sống ảo", phù hợp cho những buổi ăn cùng gia đình, bạn bè hay hội nhóm.

Dưới đây là 5 nhà hàng đặc sắc có hướng nhìn ra sông Sài Gòn bạn có thể trải nghiệm.

The Deck Saigon

Nằm cạnh bờ sông Sài Gòn, The Deck Saigon được biết tới là nhà hàng phong cách châu Âu hiện đại và sang trọng. Không gian nhà hàng được bao phủ bởi những khung kính, từ đó thực khách có thể trực tiếp ngắm bờ sông trong khi thưởng thức món ăn.

Hoàng hôn cũng là lúc mà nhà hàng trở nên lung linh và quyến rũ với ánh nắng sóng sánh trên mặt nước.

Hoàng hôn là thời điểm The Deck Saigon trở nên rực rỡ và thơ mộng nhất (Ảnh: The Deck Saigon).

Không gian nhà hàng hài hòa giữa thiết kế châu Âu và nét trang trí Việt như chậu sen, bình gốm, vừa sang trọng vừa gần gũi.

Nhà hàng phục vụ suốt ngày với các món được yêu thích như bánh ngọt, thịt bò tươi, pate gan ngỗng, cà ri phô mai, tôm hùm Bắc Âu... Những món ăn này đều được chế biến từ nguyên liệu cao cấp, được chọn lựa và chế biến cẩn thận bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

Hải sản và thịt bò được trình bày đẹp mắt (Ảnh: The Deck Saigon).

The Deck Saigon cũng nổi tiếng với những thức uống sáng tạo để phù hợp với từng bữa ăn. Ngoài ra, nhà hàng cũng sẵn sàng phục vụ những món ăn riêng đối với người có nhu cầu ăn kiêng.

Địa chỉ: 38 Nguyễn Ư Dĩ, phường An Khánh, TPHCM Giờ mở cửa: 8h-24h Giá tham khảo: 1 triệu đồng/khách

CLAY Saigon

CLAY Saigon là một trong những điểm đến ẩm thực sang trọng, tinh tế bên bờ sông Sài Gòn. Nằm tại khu vực được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực" của phường An Khánh (thuộc khu vực Thảo Điền cũ), nhà hàng mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải pha hiện đại, tạo nên một không gian thư giãn giữa lòng đô thị sôi động.

Không gian mở ven sông đón gió trời tại nhà hàng (Ảnh: CLAY Saigon).

Vừa bước vào, thực khách sẽ bị cuốn hút bởi tông màu đất ấm áp, vật liệu gỗ, đá, gốm mộc mạc cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng để mang lại cảm giác sang trọng nhưng không xa cách, rất phù hợp cho những buổi tối riêng tư, những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc tiệc chiêu đãi khách đặc biệt.

Không gian của CLAY Saigon được thiết kế mở, đón gió sông mát rượi và bao quanh bởi nhiều cây xanh, giúp thực khách có thể thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí thư thái, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị.

Món ăn ở nhà hàng được bài trí bắt mắt, chỉn chu (Ảnh: CLAY Saigon).

Ẩm thực tại CLAY Saigon là sự kết hợp khéo léo giữa các món Âu hiện đại và hương vị Á Đông tinh tế. Mỗi món ăn đều được chế biến cầu kỳ, trình bày đẹp mắt.

Một số món đặc trưng từ các loại hải sản cao cấp, salad và những ly cocktail sáng tạo được pha chế ngay tại quầy bar mở cũng là một phần thu hút thực khách, trở thành điểm nhấn giúp bữa ăn thêm trọn vẹn.

Địa chỉ: 11 đường số 6, phường An Khánh, TPHCM Giờ mở cửa: 15h-24h từ chủ nhật đến thứ 5; 16h-1h thứ sáu và thứ bảy Giá tham khảo: Từ 200.000 đồng đến 2,5 triệu đồng

ROS Yacht Club

Với thiết kế đương đại mang hơi thở biển cả, ROS Yacht Club được ví như "ốc đảo nhỏ" bên sông Sài Gòn. Lấy cảm hứng từ du thuyền hiện đại, không gian nhà hàng toát lên vẻ sang trọng và thư thái, có tầm nhìn hướng sông, bao trọn cầu Ba Son và Landmark 81.

Bên trong, nội thất gỗ, da và kim loại ánh đồng tạo cảm giác tinh tế, hiện đại. Cửa kính lớn mở ra khung cảnh sông nước, kết hợp hệ thống đèn lung linh giúp không gian trở nên rực rỡ khi đêm xuống. Bên ngoài, khuôn viên thoáng rộng, điểm xuyến cây xanh và ánh sáng vàng mang đến không khí lãng mạn.

ROS Yacht Club được đánh giá là một trong những nhà hàng có cảnh quan đắc địa bậc nhất ở TPHCM (Ảnh: ROS Yacht Club).

Ẩm thực tại nhà hàng là sự giao thoa Á - Âu, với nguyên liệu cao cấp, chế biến bởi đầu bếp quốc tế. Ngoài không gian ăn uống sang trọng, du khách còn có thể tận hưởng quầy bar sôi động hoặc tiệc trên du thuyền riêng - điểm hẹn quen thuộc của giới doanh nhân, khách quốc tế và những người yêu thích không gian ven sông trữ tình.

Đồ ăn sử dụng nguyên liệu tươi ngon và được trình bày tinh tế (Ảnh: ROS Yacht Club).

Với vị trí đắc địa, thiết kế đẳng cấp và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, ROS Yacht Club không chỉ là điểm đến ẩm thực sang trọng mà còn là biểu tượng của sự tinh tế, độc đáo được giới sành điệu yêu thích.

Địa chỉ: 10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM Giờ mở cửa: 18h-22h30 Giá tham khảo: Khoảng 900.000 đồng/khách

Nhà hàng Boat House

Nhà hàng Boat House được biết đến là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn ven sông lý tưởng. Boat House hoạt động với mô hình nhà hàng kết hợp cà phê, giúp khách hàng vừa có thể dùng bữa, vừa tận hưởng và ngắm cảnh sông thơ mộng sau ngày dài làm việc.

Boat House gây ấn tượng với không gian mở và phong cách mộc mạc ven sông (Ảnh: Boat House).

Boat House được thiết kế với không gian mở, nhìn thẳng ra bến tàu Bình Khánh. Không gian nhà hàng ấm cúng nhờ sự kết hợp của vật liệu gỗ, cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Nội thất quán đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.

Thực đơn của nhà hàng nổi bật với các món nướng, lẩu. Salad và pizza cũng là những món đắt khách của nhà hàng. Ngoài ra, thực khách cũng có thể thưởng thức đa dạng đồ uống từ trà đến rượu nhẹ. Từ các góc ngồi ven sông, thực khách có thể nhìn thẳng ra mặt nước, hưởng gió trời và cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Thực đơn của Boat House nổi bật với các món nướng và lẩu (Ảnh: Boat House).

Với không gian rộng rãi và mang âm hưởng ven sông, Boat House đã trở thành địa điểm hội họp của nhiều gia đình và nhóm bạn. Đây cũng là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi muốn tìm nơi yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Địa chỉ: 26 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM Giờ mở cửa: 16h-23h Giá tham khảo: Khoảng 700.000 đồng/khách

Bistro Song Vie

Bistro Song Vie là một trong những nhà hàng ven sông nổi bật với phong cách kiến trúc Pháp và châu Âu hiện đại. Lấy màu sắc chủ đạo là màu trắng trung tính, nội thất gỗ sẫm màu tương phản với tường sáng. Các chi tiết trang trí mang hơi hướng cổ điển tạo cho thực khách cảm giác thanh lịch, nhã nhặn ngay khi bước chân vào.

Bistro Song Vie có những góc sống ảo đậm chất châu Âu (Ảnh: Bistro Song Vie).

Không gian bên ngoài nhà hàng được trang trí như một khu vườn nhỏ với hàng dừa dọc lối vào, hướng về phía sông Sài Gòn. Điều này không chỉ tạo cảm giác thoáng đãng mà còn giúp không gian thêm lãng mạn khi hoàng hôn xuống và thành phố lên đèn.

Bistro Song Vie nổi tiếng với thực đơn sang trọng đậm chất châu Âu, trong đó nổi bật nhất phải kể đến món cá hồi áp chảo với sốt bơ chanh. Ngoài ra, súp bí ngô nướng và thịt bò Úc cũng là một trong những món ăn được đánh giá cao bởi hình thức trình bày, hương vị và cách chế biến có sự độc đáo riêng.

Hải sản áp chảo tươi ngon là một trong những món được đánh giá cao (Ảnh: Bistro Song Vie).

Với không gian thư giãn và thơ mộng, Bistro Song Vie không chỉ là điểm dừng chân của những người yêu ẩm thực mà còn là không gian lý tưởng để tổ chức tiệc cưới hoặc sự kiện riêng tư.

Địa chỉ: 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TPHCM Giờ mở cửa: 8h-22h Giá tham khảo: Khoảng 800.000 đồng/người

Hoàng Thư