Chủ nhà hàng hải sản bị tố chèn ép, xúc phạm nhân viên lớn tuổi

Ngày 1/10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với chủ một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng tại địa bàn liên quan những thông tin đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh cùng nội dung tố cáo người đàn ông được cho là chủ một nhà hàng hải sản trên đường Đồng Khởi, phường Thủy Xuân, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa nữ nhân viên lớn tuổi.

Người đàn ông liên tục chỉ tay, đe dọa người làm thuê cho mình (Nguồn: Ảnh cắt từ video đăng trên Facebook Bùi Hữu Tịnh).

Theo nội dung các video được đăng tải, chủ nhà hàng hải sản tại đường Đồng Khởi khi nói chuyện với nữ nhân viên lớn tuổi đã có nhiều lời lẽ khiếm nhã, liên tục chửi bới, chỉ tay và đập bàn đe dọa.

Người phụ nữ bị đe dọa được cho là nhân viên tạp vụ, khi nghỉ việc, bà đã bị trừ nhiều khoản vô lý nên nói chuyện với chủ quán, đề nghị trả đủ số tiền công.

Tuy nhiên, người đàn ông cùng một phụ nữ khác liên tục ép nhân viên lớn tuổi viết giấy biên nhận tiền. Hai người không ngừng sử dụng các từ ngữ khinh miệt, cười cợt và xúc phạm nhân viên lớn tuổi hơn mình.

Quá bức xúc, nữ nhân viên tạp vụ đã bật khóc, nhiều lần đưa tay lên mặt lau nước mắt.

Trong một video khác được đăng tải sau đó, chủ nhà hàng lại bị tố kéo theo nhiều người đến tận nơi ở của một nam nhân viên khác để đe dọa, chửi bới. Những người này đi trên 2 xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội còn tố chủ quán đặt ra nhiều khoản trừ vô lý để quỵt tiền công của nhân viên.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người đã chia sẻ, bình luận, thể hiện sự bức xúc trước cách hành xử của chủ quán. Nội dung các thông tin đang được làm rõ.