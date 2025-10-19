Top 5 nhà hàng omakase giá dưới 1 triệu đồng ở TPHCM

"Omakase" trong tiếng Nhật mang ý nghĩa "phó thác cho đầu bếp", tức là đầu bếp sẽ tự quyết định món ăn phục vụ thực khách. Họ thường dựa trên nguyên liệu sẵn có trong ngày và cảm hứng cá nhân để tạo nên những món ăn tỉ mỉ, trình bày đẹp mắt, đem lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ.

Cách đặt món ăn lên tay thực khách là nét độc đáo trong trải nghiệm omakase (Ảnh: Ừ Restaurant).

Không chỉ là bữa ăn, omakase còn là "màn trình diễn" - nơi mỗi món ăn phản ánh cá tính của đầu bếp. Thực đơn thường gồm nhiều phần: Khai vị, món chính và tráng miệng.

Vì đề cao chất lượng và tính nghệ thuật, omakase thường có giá khá cao. Tuy vậy, tại TPHCM vẫn có những lựa chọn omakase với mức giá dễ tiếp cận cho người mới trải nghiệm. Dưới đây là 5 nhà hàng omakase giá dưới 1 triệu đồng tại TPHCM.

Sushi Aizawa

Sushi Aizawa là một trong những nhà hàng nổi tiếng với không gian sang trọng, tối giản, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Không gian quán mang đậm tinh thần Nhật Bản xưa với nội thất gỗ là chủ yếu, kết hợp tranh trang trí và những chậu cây nhỏ giúp đem lại cảm giác bình yên.

Đầu bếp người Nhật trực tiếp chế biến và giới thiệu món ăn cho thực khách (Ảnh: Sushi Aizawa).

Tại nhà hàng, số lượng thực khách thường được giới hạn nhằm đảm bảo sự riêng tư và chỉn chu trong quá trình phục vụ. Do đó, để dùng bữa tại đây, bạn nên liên hệ đặt bàn sớm. Đổi lại, bạn sẽ được phục vụ tận tình với những món ăn tươi ngon do đầu bếp trang trí tỉ mỉ.

Omakase tại Sushi Aizawa có giá thay đổi tùy theo buổi trưa hay tối. Thực đơn cũng rất đa dạng với nguyên liệu nhập khẩu tươi mới mỗi ngày. Qua bàn tay khéo léo của đầu bếp, thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn sashimi, sushi, súp miso hay trứng hấp.

Các món ăn luôn giữ được độ tươi và đẹp mắt (Ảnh: Sushi Aizawa).

Với không gian tối giản và kín đáo, Sushi Aizawa là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có bữa ăn riêng tư hoặc đơn giản là tận hưởng niềm vui ẩm thực cho riêng mình. Với mức giá dưới 1 triệu đồng khi dùng bữa vào buổi trưa, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng omakase một cách trọn vẹn tại đây.

Địa chỉ: 8/2 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM Giờ mở cửa: 17h30-23h (Chủ nhật nghỉ) Giá tham khảo: Từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/người

Sushi Taka

Nằm trên đường Thái Văn Lung - nơi được ví như "Nhật Bản thu nhỏ" giữa lòng TPHCM - Sushi Taka gây ấn tượng với phong cách kiến trúc tối giản. Không gian ấm cúng với tông gỗ, ánh đèn vàng nhẹ và quầy sushi mở - nơi thực khách có thể trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến từng món ăn.

Các món ăn tươi mới, đa dạng tại Sushi Taka (Ảnh: Sushi Taka).

Ẩm thực tại đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật omakase truyền thống và tinh thần sáng tạo hiện đại. Thực đơn được xây dựng theo mùa, với các món đặc trưng như sashimi cá tráp, sushi trứng cá tầm hay gan ngỗng áp chảo.

Trong suốt bữa ăn, thực khách có thể trò chuyện cùng đầu bếp để tìm hiểu về nguyên liệu và cách thưởng thức từng món.

Nhà hàng hiện phục vụ 3 suất omakase với mức giá khác nhau. Trong đó suất trải nghiệm dành cho người mới có giá 700.000 đồng/người. Thực khách cũng có thể thông báo trước các yêu cầu đặc biệt về ăn kiêng hoặc dị ứng thực phẩm để đầu bếp điều chỉnh phù hợp, mang lại trải nghiệm trọn vẹn.

Địa chỉ: 8A/A22 Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, TPHCM Giờ mở cửa: 17h-23h30 (Chủ nhật nghỉ) Giá tham khảo: Khoảng 700.000 đồng/người

Ừ Restaurant

Ừ Restaurant là một trong những nhà hàng omakase nổi bật ở TPHCM với không gian được thiết kế ấm cúng với chất liệu gỗ, tre và gốm Việt. Nơi này mang lại cảm giác thân thuộc nhưng vẫn tinh tế, khác biệt với vẻ sang trọng thường thấy ở các nhà hàng kiểu Nhật.

Các suất omakase tại đây được xây dựng dựa trên nguồn nguyên liệu tươi trong ngày, qua bàn tay sáng tạo của đầu bếp, trở thành những món ăn tinh tế, trình bày đẹp mắt.

Một suất omakase với 9 món tại Ừ Restaurant (Ảnh: Ừ Restaurant).

Bên cạnh việc giữ trọn hương vị nguyên bản, đầu bếp tại Ừ Restaurant còn khéo léo đưa "hồn Việt" vào món ăn qua các nguyên liệu quen thuộc như: Giấm gạo, lá chanh hay hải sản địa phương. Một bữa omakase có thể bao gồm: Sushi, sashimi, tempura, các món nóng theo mùa và món tráng miệng.

Giá tại Ừ Restaurant khá dễ tiếp cận, phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm omakase chất lượng mà không vượt quá 1 triệu đồng. Thực khách nên đặt bàn trước để đảm bảo chỗ ngồi tại quầy bếp - nơi có thể trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến.

Địa chỉ: 133A Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, TPHCM Giờ mở cửa: 16h-23h30 Giá tham khảo: Khoảng 750.000 đồng/người

Kaiseki Hanabi

Kaiseki Hanabi mang đến không gian tối giản nhưng ấm cúng. Trung tâm nhà hàng là quầy phục vụ kiểu Nhật với khoảng 10 chỗ ngồi - nơi thực khách có thể quan sát trực tiếp đầu bếp chế biến. Ngoài ra, nhà hàng còn có phòng riêng cho những nhóm khách muốn dùng bữa trong không gian riêng tư.

Thực đơn omakase tại đây có nhiều mức giá, dao động từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng tùy suất ăn. Bữa ăn thường bắt đầu với sashimi tươi, tiếp đến là tempura, cơm, súp miso và kết thúc bằng món tráng miệng.

Không phục vụ thực đơn cố định, Kaiseki Hanabi thay đổi món theo mùa và cảm hứng của đầu bếp, mang lại sự mới mẻ cho mỗi lần trải nghiệm.

Omakase tại đây có sự kết hợp giữa ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam (Ảnh: Kaiseki Hanabi).

Mỗi suất omakase gồm khoảng 6-9 món, được sắp xếp theo trình tự từ nhẹ đến đậm, nguội đến nóng, thanh đến béo, dẫn dắt thực khách qua một hành trình hương vị trọn vẹn.

Lưu ý khi dùng bữa tại đây là khách hàng cần đặt trước ít nhất một ngày và phải nói rõ thực đơn mình chọn để đầu bếp có thể chuẩn bị chu đáo nhất.

Địa chỉ: Số 18 đường 41, phường An Khánh, TPHCM Giờ mở cửa: 11h-15h và 17h30-22h Giá tham khảo: Từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/người

Sushi Jion

Sushi Jion có không gian hiện đại kết hợp cùng phong cách tối giản thường thấy của các nhà hàng Nhật Bản. Quầy phục vụ ở trung tâm quán, được thiết kế với chất liệu gỗ sáng, ánh đèn vàng dịu làm không gian trở nên tinh tế và dễ chịu.

Tại đây, thực đơn omakase được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng độ tươi của nguyên liệu. Thực khách có thể trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến và trò chuyện để hiểu thêm về tinh thần của từng món ăn.

Nhà hàng luôn ưu tiên sự tươi mới của nguyên liệu (Ảnh: Sushi Jion).

Một điểm đặc sắc khác tại nhà hàng là kỹ thuật nướng than "sumibi", giúp món ăn có hương khói nhẹ, tăng độ hấp dẫn. Về thực đơn, suất ăn tại đây bao gồm sushi, sashimi, các món nóng như súp miso, tempura và tráng miệng.

Bên cạnh chất lượng món ăn và cách trình bày tinh tế, Sushi Jion còn ghi điểm nhờ phong cách phục vụ chuẩn mực và không gian yên tĩnh, đậm chất Nhật Bản. Đây là nơi lý tưởng để tận hưởng một bữa ăn trọn vị và thư giãn sau một ngày bận rộn.

Địa chỉ: 8A/G7A Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, TPHCM Giờ mở cửa: 18h-23h30 Giá tham khảo: Từ 900.000 đồng đến hơn 2,2 triệu đồng/người

Hoàng Thư