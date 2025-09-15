Tinh tinh dán mắt vào điện thoại, vườn thú Trung Quốc ra quy định đặc biệt

Trước đó, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh du khách cho con tinh tinh nổi tiếng tại Vườn thú hoang dã Thượng Hải (Trung Quốc) xem điện thoại, được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận nước này.

Trong các video, con tinh tinh chăm chú dán mắt vào màn hình, khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, ban quản lý vườn thú lập tức đưa ra cảnh báo.

Bảng thông báo của vườn thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông báo nêu: “Xin đừng cho động vật xem điện thoại”. Đồng thời, khu nuôi nhốt tinh tinh đã đặt biển cảnh báo in đậm dòng chữ: “Dừng lại! Dừng lại! Đừng cho tôi xem điện thoại”.

Theo trang China News, nhân viên vườn thú giải thích, nếu để tinh tinh thường xuyên tiếp xúc với màn hình, mắt của nó có thể bị cận. “Khi thị lực gặp vấn đề, nó không thể nói với chúng ta và cũng chẳng thể đeo kính. Nhìn không rõ sẽ khiến nó bứt rứt, ảnh hưởng đến sức khỏe”, một nhân viên chia sẻ trong buổi phát trực tiếp.

Ding Ding là tên gọi thân mật của một con tinh tinh sinh ngày 19/1/2023, được nuôi dưỡng tại vườn thú này và nổi tiếng từ tháng 4 sau đoạn video bú bình đáng yêu. Sau đó, Ding Ding nhanh chóng trở thành “ngôi sao mạng xã hội”.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều du khách cố tình cho Ding Ding xem điện thoại để quay lại clip.

Ding Ding thường được nhiều người cho xem điện thoại rồi quay lại phản ứng (Ảnh Chụp màn hình).

Theo Tân Hoa Xã, đây không phải lần đầu hiện tượng “nhân hóa” động vật gây tranh cãi. Trước đó, nhiều loài vật khác như sói ở Khả Khả Tây Lý hay tinh tinh ở Nam Ninh từng trở thành “ngôi sao mạng” vì hành vi giống người, nhưng sau đó gặp rắc rối hoặc gây nguy hiểm.

Các chuyên gia nhận định, việc gán cho động vật những biểu hiện của con người khiến cộng đồng mạng thích thú, song lại dễ bỏ qua cảm nhận thật sự của chúng.

Một người đưa ra bình luận: “Hiểu động vật không nên dừng ở “chúng giống chúng ta thế nào”, mà phải là “chúng khác chúng ta ra sao”. Vẻ đẹp thật sự ở chỗ chúng giữ nguyên bản chất. Việc nhắc nhở du khách không cho tinh tinh xem video chính là một sự tôn trọng, để chúng được sống đúng với tự nhiên”.