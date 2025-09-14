Tiết lộ sự thật về bức ảnh khối núi có hình con rùa khổng lồ gây sốt

Bức ảnh về khối núi có hình đầu rùa khổng lồ xuất hiện trong loạt bài đăng ở các nền tảng mạng xã hội hồi đầu tháng 9, thu hút lượng tương tác lớn. Một số bài viết mô tả "đây là ngọn núi ở Mỹ".

Hình ảnh ngọn núi có hình dáng như đầu của một con rùa khổng lồ thực ra là sản phẩm cắt ghép, không có thật (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là sản phẩm ảnh được cắt ghép và chỉnh sửa, không có thật.

Trong bài viết đăng tải trên Snopes (trang kiểm chứng thông tin uy tín), tác giả Nick Hardinges phân tích, khối núi trong ảnh thực tế là núi Pilot thuộc bang North Carolina (Mỹ), từng xuất hiện trên Wikipedia từ năm 2006.

Phần hình nền còn lại trong cảnh được ghép từ bức ảnh chụp vào năm 2015 tại công viên quốc gia Glacier, bang Montana, với khung cảnh đảo Wild Goose (Mỹ).

Để ý cận cảnh hơn, tác giả cũng phân tích các hàng cây ở tiền cảnh của bức ảnh "núi rùa khổng lồ" trùng khớp với ảnh chụp tại Glacier, trong đó có một cây cong vẹo đặc trưng nằm chính giữa. Mắt, mũi và miệng của “chú rùa” cũng được chèn thêm bằng kỹ thuật photoshop.

Đáng chú ý, bức ảnh có độ phân giải thấp, khiến các chi tiết như vách núi bị nhòe, hay “lỗ mũi” của rùa trông mờ ảo. Theo trang công nghệ Digital Trends, việc hạ độ phân giải giúp che giấu dấu vết chỉnh sửa trong ảnh giả.

Trang Snopes phân tích về bức ảnh được cắt ghép chỉnh sửa từ nhiều nguồn (Ảnh: Snopes).

Trước đó, bức ảnh này nhiều lần xuất hiện trong các hội nhóm du lịch phượt, mê thiên nhiên phong cảnh với nhiều chú thích sai lệch về thông tin.

Thực tế, trên thế giới tồn tại một số ngọn núi được cho là giống hình rùa. Chẳng hạn núi Rùa ở Macheng (Trung Quốc). Tuy nhiên tại khu vực này không hề có ngọn núi nào giống như hình ảnh lan truyền.

Trước đó, trang Snopes đã tạo hẳn một ảnh ghép so sánh, cho thấy rõ sự trùng khớp giữa bức ảnh “núi rùa” với hai bức ảnh gốc ban đầu.

Do đây là sản phẩm ghép ảnh kỹ thuật số, cả Snopes và AAP FactCheck đều khẳng định hình ảnh về “núi rùa” là sản phẩm giả mạo.