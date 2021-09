Tiêm vắc xin cho 3.000 lái đò, sẵn sàng chở khách khi du lịch mở cửa lại

Dân trí Gần 3.000 lái đò tại các khu du lịch ở Ninh Bình đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, sẵn sàng phục vụ chở khách khi du lịch được mở cửa trở lại.

Ngày 27/9, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đến ngày 26/9, có gần 3.000 lái đò tại các khu du lịch trên địa bàn đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, có 2.000 lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và trên 1.000 người tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Các lái đò ở khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn chở khác khi du lịch mở cửa trở lại.

Những ngày qua, ngành y tế Ninh Bình triển khai tiêm vắc xin lưu động cho các lái đò tại khu vực chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn). Do số lượng người tiêm đông nên ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ với chủ các khu du lịch đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đúng quy định tiêm chủng.

Chị Đinh Thị Lan (một lái đò) chia sẻ, trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều tháng qua chị phải nghỉ việc ở nhà. Để phòng dịch, chị cùng nhiều người được cho tiêm vắc xin nên rất phấn khởi vui mừng.

"Phải nghỉ việc để phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi rất lo lắng khi thu nhập không còn. Mối lo lớn hơn là sức khỏe nếu không may mắc Covid-19. Được chủ khu du lịch tổ chức cho tiêm vắc xin phòng Covid-19, tôi rất yên tâm. Hy vọng dịch sớm được kiểm soát để du lịch mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ sẵn sàng để phục vụ du khách khi đến Ninh Bình", chị Lan nói.

Hàng nghìn người làm nghề lái đò chở khách ở Ninh Bình mong dịch bệnh sớm được khống chế, du lịch mở cửa trở lại để họ có việc làm, ổn định cuộc sống.

Đại diện khu du lịch Tràng An chia sẻ, lượng lớn lái đò chở khách ở khu du lịch là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với du khách khi du lịch mở cửa trở lại. Để đảm bảo an toàn cho lái đò và du khách, du lịch được thông suốt khi mở cửa lại, những lái đò cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, vì thế sẽ an toàn hơn để yên tâm công việc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lái đò với số lượng đông, tuy nhiên đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định. Toàn bộ số lái đò sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin không có trường hợp nào bị phản vệ, đảm bảo an toàn về sức khỏe.

Thái Bá