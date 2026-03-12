Tiềm năng để Hà Nội thành trung tâm hàng không tầm cỡ, hút khách du lịch

Nhiều đường bay mới góp phần hút khách

Tina (sống ở Cebu, Philippines) vừa có chuyến du lịch đến Hà Nội 5 ngày 4 đêm. Trước đây, cô nhiều lần muốn đến Thủ đô của Việt Nam nhưng chưa thực hiện được. Việc di chuyển từ quê nhà tới Manila rồi đáp một chuyến bay nữa sẽ mất nhiều thời gian.

Sau khi có đường bay thẳng Cebu đến Hà Nội, Tina quyết định mua vé để trải nghiệm. Nghe nhiều bạn bè khen Hà Nội có ẩm thực hấp dẫn, cuộc sống sôi động cùng những khu phố cổ kính, đậm đà bản sắc.

"Nếu đi 2 chặng, tôi tốn gần 15 triệu đồng tiền vé. Với đường bay thẳng, chi phí này giảm một nửa, không mất thời gian chờ đợi", Tina cho biết.

Trong năm 2025, Hà Nội đón hơn 30 triệu lượt khách trong và ngoài nước (Ảnh minh hoạ - Mạnh Quân).

Thời gian qua một loạt đường bay mới được mở ra, kết nối Hà Nội với nhiều thành phố trên thế giới như Ấn Độ, Philippines, Hà Lan, Italia.... góp phần thúc đẩy du lịch Thủ đô. Tại thị trường nội địa, đường bay nối giữa Hà Nội - TPHCM lọt top những đường bay bận rộn nhất thế giới cho thấy nhu cầu đi lại trong nước cũng ở mức cao.

Với kết nối hàng không thuận lợi và giao thông liên vùng phát triển, năm 2025, Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,76%, lượng khách nội địa đạt hơn 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho rằng, kết nối giao thông đặc biệt là hàng không giữ vai trò then chốt trong mở rộng thị trường khách và phát triển du lịch bốn mùa ở Hà Nội.

Theo ông Hà, Hà Nội cần tăng cường hiệu quả cửa ngõ Nội Bài, giảm quá tải nhằm nâng cao trải nghiệm người dân và tăng cường năng lực kết nối quốc tế của khu vực miền Bắc. Sân bay không chỉ là nơi "đi - đến", còn là "cửa ngõ logistics và giao thương".

"Thúc đẩy xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để mở rộng, tối ưu mạng đường bay phục vụ liên kết vùng, phát triển du lịch 4 mùa, du lịch xanh, du lịch MICE (du lịch kết hợp khen thưởng, hội nghị, hội thảo).

Khai thác các "đầu kéo" kinh tế mới như tổ chức sự kiện, triển lãm, tạo nền tảng thu hút sự kiện lớn, kích hoạt du lịch MICE, từ đó kéo theo nhu cầu về vận tải, lưu trú và thương mại", ông Hà nói.

Ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho rằng, Hà Nội cần tăng cường hiệu quả cửa ngõ Nội Bài, giảm quá tải nhằm nâng cao trải nghiệm người dân và tăng cường năng lực kết nối quốc tế của khu vực miền Bắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với những con số kỷ lục về lượng khách đến Hà Nội trong năm 2025, ông Lê Hồng Hà cho rằng, Hà Nội cần chuyển từ phát triển điểm đến đơn lẻ sang không gian du lịch liên vùng để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị du lịch. Mở rộng không gian trải nghiệm ra khu vực ven đô, phát triển sản phẩm văn hóa, kinh tế đêm và du lịch xanh, sinh thái.

"Hình thành các hành trình liên vùng giữa Hà Nội và các địa phương lân cận nhằm giữ chân du khách, phát huy vai trò Hà Nội là trung tâm trung chuyển khách quốc tế của khu vực phía Bắc, kết nối và phân bổ dòng khách du lịch trong toàn vùng. Tối ưu mạng đường bay và tăng phối hợp liên ngành để thúc đẩy du lịch MICE, dịch vụ và tăng trưởng bền vững cho Thủ đô", ông Hà nhận định.

Về phát triển liên vùng, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, Hà Nội cần chính sách phát triển liên kết vùng với mục tiêu Hà Nội là "trái tim" kết nối. Khơi thông các tour liên tỉnh để giữ chân du khách lâu hơn như xây dựng Trục du lịch tâm linh: Hà Nội - Chùa Hương - Bái Đính - Tam Chúc (Ninh Bình) hoặc Trục di sản: Hà Nội - Hạ Long (Quảng Ninh) - Tràng An (Ninh Bình).

Ngành du lịch cũng cần có chiến lược bài bản, mạnh mẽ nhằm quảng cáo cho du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thủ đô nói chung. Việc quảng bá rất cần sự dẫn dắt của cơ quan quản lý, chủ trì của cơ quan về du lịch và sự chung tay của những doanh nghiệp lớn về hàng không, du lịch của Việt Nam….

Ngoài hàng không, công tác xây dựng đường bộ cũng cần được chú trọng để tạo sự thuận lợi cho khách di chuyển. Hà Nội cần giám sát, thúc đẩy tiến độ xây dựng các tuyến vành đai, phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là mạng metro, tăng cường số hóa giao thông đô thị.

Đồng quan điểm với ông Hà, ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng giám đốc AZA Travel), nhận định phát triển mạng lưới đường bay, đầu tư mở rộng sân bay… là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch của Thủ đô.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều điểm nóng bất ổn, Việt Nam vẫn duy trì được môi trường ổn định và an toàn là yếu tố hàng đầu để hút khách. Bên cạnh đó, chi phí du lịch tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ở mức hợp lý, khách quốc tế có thể chi tiêu thoải mái hơn.

Hà Nội liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế cũng góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, thu hút thêm khách từ nhiều thị trường trên thế giới.

Để thúc đẩy du lịch Hà Nội phát triển cần nhiều yếu tố, trong đó có tăng cường kết nối thông qua mạng đường bay mở rộng. Với những lợi thế sẵn có cùng những chính sách tổng thể ở tầm quốc gia, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trạm trung chuyển về hàng không lớn của khu vực và thế giới.

"Khi mở một đường bay mới, ngành hàng không và du lịch phải song hành cùng nhau để xúc tiến, quảng bá, giảm giá kích cầu với mục tiêu chung thu hút du khách đến với Hà Nội", ông Đạt bày tỏ.

Hà Nội cần làm gì để lập những kỷ lục mới về khách du lịch?

Thực tế cho thấy, các quốc gia lân cận như Thái Lan, Singapore đã đầu tư xây dựng, biến sân bay lớn như Changi, Suvarnabhumi thành các điểm trung chuyển tầm cỡ toàn cầu thu hút lượng khách đông đảo.

Năm 2025, Singapore đón 70 triệu lượt khách. Trong đó, sân bay Changi không chỉ là điểm trung chuyển mà còn nổi tiếng nhờ các trải nghiệm thú vị như: Thác nước trong nhà, khu chiếu phim, vườn thực vật…

Sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan tọa lạc trên diện tích hơn 3.200ha, có 8 tầng, phục vụ hơn 45 triệu hành khách/năm.

Ngay từ khi xây dựng, Thái Lan đã định hướng phát triển sân bay Suvarnabhumi thành trung tâm hàng không Đông Nam Á. Ngoài các đường bay thẳng, nhiều hãng hàng không chọn nơi đây là điểm quá cảnh góp phần thu hút du khách trải nghiệm Bangkok trong thời gian chờ đợi.

Sân bay Nội Bài có tiềm năng trở thành trung tâm hàng không lớn của khu vực (Ảnh: Đỗ Linh).

Với dân số hơn 100 triệu người, theo các chuyên gia Việt Nam có thị trường nội địa khổng lồ mà nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan (65 triệu dân), Singapore (hơn 5 triệu dân) không có được.

"So với Singapore, Hà Nội có lợi thế hơn về khoảng cách khi bay đi Châu Âu. Khách từ Singapore muốn đi Châu Âu phải vòng ngược lên phía Bắc. Trong khi vị trí của Hà Nội nằm trên lộ trình thuận lợi hơn từ phía Đông sang Tây.

Tới đây, khi có thêm sân bay Gia Bình hoàn thành sẽ góp phần hỗ trợ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Nội Bài không chỉ là điểm đến cuối cùng mà còn đóng vai trò là nơi trung chuyển cho khách quốc tế đi liên tuyến tới các điểm du lịch phía Bắc như Ninh Bình, Hạ Long, Sapa hoặc bay tiếp vào miền Trung và miền Nam", ông Đạt phân tích.

Du khách nước ngoài thích cuộc sống sôi động về đêm ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Để du lịch Thủ đô tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng, theo các chuyên gia Hà Nội cần đóng vai trò kép vừa là điểm đến vừa là trạm trung chuyển bằng cách hình thành sản phẩm liên tuyến.

Xây dựng các tour kết nối Hà Nội với các điểm lân cận như Ninh Bình, Hạ Long, Sapa, hoặc làm cửa ngõ để khách bay tiếp vào Huế, Đà Nẵng, Hội An và TPHCM.

Ngoài chiến lược tổng thể phát triển về lâu dài, để lượng hành khách quốc tế đi bằng đường hàng không đến Hà Nội tăng lên, theo các chuyên gia cơ quan chức năng cần có chính sách thị thực cởi mở hơn như mở rộng diện nhập cảnh nhiều lần và kéo dài thời gian lưu trú từ 30 ngày lên 90 ngày, tăng sức hút đối với du khách và nhà đầu tư quốc tế.

Ngành du lịch Hà Nội cũng cần tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn ngay trong lòng Thủ đô nhằm giữ chân khách lâu hơn, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và công tác xúc tiến tại các thị trường mới.