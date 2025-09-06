Món quen thuộc ở Hà Nội khiến khách Hàn Quốc gọi liền 2 suất để "đã thèm"

Suhyang là nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi tiếng người Hàn Quốc, sở hữu kênh YouTube thu hút hơn 716.000 lượt đăng ký. Cách đây không lâu, cô đã có chuyến đi đến Việt Nam, với điểm tham quan đầu tiên là Thủ đô Hà Nội.

Chưa xuống máy bay, Suhyang đã bày tỏ sự hào hứng vì sắp được thưởng thức nhiều món ăn ở Việt Nam. Cô cho biết món khiến cô trông chờ nhất chính là phở.

Nữ du khách gọi hai bát phở, gồm phở bò tái chín giá 45.000 đồng (trên) và một bát phở đặc biệt 70.000 đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong buổi tối đầu tiên ở Thủ đô, Suhyang đã tìm đến một quán phở nằm trên vỉa hè đường Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), gần khách sạn cô lưu trú.

Tại đây, nữ YouTuber gọi liền hai bát phở: Một phở bò tái chín giá 45.000 đồng và một bát phở đặc biệt 70.000 đồng với đủ loại thịt tái, thịt chín, thịt sốt vang...

"Đây là món ăn Việt Nam mà tôi đã thèm bấy lâu", Suhyang hào hứng chia sẻ trước khi bắt đầu thưởng thức.

Khi nếm thử phở tái chín, nữ YouTuber dành nhiều lời khen. Nước dùng trong, đậm đà vị bò, sợi phở mềm mượt, thịt bò tái chín vừa vặn, không bị dai khô. Cô còn khéo léo cho thêm chanh, tiêu và tương ớt vào bát phở như người bản xứ, đồng thời nhận xét hương vị phở ngon hơn hẳn ban đầu.

Thưởng thức xong bát phở đầu tiên, Suhyang tiếp tục dùng bát phở đặc biệt. Cho thịt vào miệng và thưởng thức, cô gái Hàn Quốc liên tục xuýt xoa. Cô cho rằng nhìn bên ngoài, thịt có vẻ khô, nhưng khi ăn lại rất mềm.

"Tôi đã ăn khá nhiều nhưng cảm giác thịt lúc nào cũng đầy ắp", nữ YouTuber hài hước chia sẻ.

Suhyang vừa ăn hai bát phở vừa liên tục xuýt xoa khen ngợi (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Suhyang, điểm nhấn của cả hai phần phở chính là nước dùng dậy mùi thịt bò, khiến cô muốn ăn liên tục mà không muốn dừng lại. Không chỉ khen phở ngon, cô còn đánh giá phở Hà Nội có mức giá bình dân, hợp lý, phần ăn lại khá đầy đặn, mùi thơm đậm đà hấp dẫn, dễ tiếp cận với nhiều du khách.

Nữ YouTuber khẳng định nếu có dịp trở lại Việt Nam, cô nhất định sẽ ghé lại quán quen thuộc này.

Trong những ngày ở Hà Nội, Suhyang không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức phở, mà còn trải nghiệm nhiều món ăn đường phố khác như bánh mì nem khoai, phở trộn, cơm rang dưa bò…

Cô cũng không quên thử những thức uống dân dã được giới trẻ Hà Nội ưa chuộng như trà chanh, sữa ngô, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực của mình tại Việt Nam.

Ngoài phở, nữ YouTuber còn thưởng thức bánh mì nem khoai (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi đoạn video trải nghiệm phở Hà Nội của Suhyang được đăng tải, nhiều khán giả Việt Nam đã để lại bình luận thích thú. Không ít người khen nữ YouTuber ăn uống tự nhiên, biểu cảm chân thật khiến "nhìn thôi cũng thấy ngon miệng".

Một số cư dân mạng còn hài hước cho rằng nhờ cách thưởng thức đầy hứng khởi của cô mà họ lại cảm thấy thèm món phở giữa đêm.