Bên trong căn phòng gần nửa tỷ đồng/đêm trên du thuyền xa hoa nhất thế giới

Con tàu mới của Royal Caribbean, mang tên Star of the Seas (tạm dịch: Ngôi sao của biển cả), đã chính thức bước vào hoạt động từ cuối tháng 8/2025, khởi hành từ cảng Canaveral (Florida, Mỹ). Đây là du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay, vượt qua cả “người chị em” Icon of the Seas về chiều dài.

Theo Axios, Star of the Seas có chiều dài 364,83m, sức chứa tới hàng chục nghìn hành khách và thủy thủ đoàn. Sự ra đời của con tàu được xem là bước tiếp theo trong tham vọng biến trải nghiệm du lịch biển thành “thiên đường nghỉ dưỡng nổi” của Royal Caribbean.

Bên trong du thuyền lớn nhất thế giới - Star of the Seas (Video: Royal Caribbean Blog)

“Star of the Seas chính là thành phố giải trí nổi, nơi mọi dịch vụ xa hoa đều được thu nhỏ trên boong tàu”, tờ The Sun miêu tả.

Con tàu chia thành nhiều “khu phố” (neighborhoods) mang phong cách khác nhau như: Central Park với hơn 30.000 cây xanh, Surfside dành cho gia đình, The Hideaway chỉ dành cho người lớn hay AquaDome là nơi tổ chức những màn trình diễn nước.

New York Post tiết lộ, khu vực AquaDome được thiết kế với thác nước cao gần 17m, kết hợp sân khấu biểu diễn và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác hiếm có.

Siêu du thuyền Star of the Seas được mệnh danh là "thành phố nổi" với nhiều tiện ích nghỉ dưỡng sang trọng (Ảnh: Royal Caribbean).

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trên Star of the Seas là công viên nước Category 6 lớn nhất từng xuất hiện trên biển, với 6 đường trượt nước kỷ lục. Ngoài ra còn có 7 hồ bơi, hồ bơi treo, quầy bar trong nước, khu trượt sóng, leo núi, mini golf, sân khấu nhạc kịch…

Theo Cruise News, con tàu còn có Lincoln Park Supper Club, một nhà hát kết hợp nhà hàng phong cách Chicago thập niên 1930, mang đến bữa tối kèm biểu diễn sang trọng. Ngoài ra, Royal Caribbean Blog cho biết, Star of the Seas được trang bị robot dọn dẹp để duy trì không gian sạch sẽ.

Ngoài ra, du thuyền còn có hệ thống tiện ích công nghệ đi kèm như ứng dụng định vị “Find My Kid”, giúp phụ huynh an tâm để con vui chơi trong những khu vực riêng. Với người lớn, không gian thư giãn từ hồ bơi vô cực cho đến các club sang trọng đều sẵn sàng.

Một góc hồ bơi trên du thuyền Star of the Seas (Ảnh: Royal Caribbean).

Hành trình khởi đầu của Star of the Seas kéo dài 7 đêm, ghé qua các điểm du lịch nổi tiếng như San Juan (Puerto Rico), St. Kitts, Cozumel (Mexico) và đảo tư nhân Perfect Day at CocoCay của Royal Caribbean.

Giá vé cho hành trình 7 đêm từ 951 USD/người (25 triệu đồng) và có thể lên đến hàng trăm ngàn USD. Theo New York Post, mức giá này mang đến trải nghiệm ngang tầm khu nghỉ dưỡng 5 sao nhưng lại cộng thêm cảm giác lênh đênh giữa đại dương.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hạng phòng Royal Loft Suite trên du thuyền Star of the Seas có giá 123.513 USD (3,3 tỷ đồng) cho một hành trình 7 đêm nếu không áp dụng khuyến mãi, tức khoảng 471 triệu đồng/đêm. Đây là một trong những hạng phòng xa hoa bậc nhất, với diện tích hơn 600m², có thể đón tối đa 6 khách.

Hạng phòng Royal Loft Suite trên du thuyền Star of the Seas (Ảnh: Royal Caribbean).

Phòng được thiết kế hai tầng, sở hữu khu vực phòng khách và phòng ăn mở kèm quầy bar, ban công riêng rộng rãi với bàn ăn, bồn tắm sục xoa bóp và quầy bar ngoài trời. Nội thất được chăm chút tỉ mỉ, với một giường cỡ lớn nệm Matermoll nhập khẩu, cùng một giường siêu lớn (có thể tách thành hai giường đơn) và sofa giường đôi dành cho khách.