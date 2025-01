Phố cổ Hội An chật như nêm trong ngày Tết

Những ngày đầu tiên của năm mới, du khách nô nức đổ về các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vui chơi, trẩy hội trong tiết trời se lạnh.

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, thành phố Hội An chủ trương không bán vé tại tất cả các điểm tham quan, từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 3 Tết Ất Tỵ.

Các tuyến đường chính của phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… chật kín du khách.

Du khách dạo chơi phố cổ Hội An ngày Tết (Video: Ngô Linh).

Rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An dịp Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài khách nội địa, du khách đến từ các quốc gia châu Á cũng có tục đón Tết Nguyên đán như Trung Quốc, Singapore… đã chọn phố cổ Hội An làm điểm du xuân.

Phố cổ Hội An được trang hoàng lung linh, rực rỡ, đứng ở bất cứ đâu du khách cũng có những tấm hình check in tuyệt đẹp. Nhiều du khách lựa chọn mặc trang phục áo dài chụp hình tại phố cổ.

Chị Phạm Nguyệt, du khách từ TPHCM chia sẻ: "Năm nay là lần thứ 2 gia đình tôi đến Hội An, đặc biệt lần này du lịch vào dịp Tết thấy không khí càng vui tươi và rộn ràng hơn".

Chị Calista Ong, du khách đến từ Singapore nói: "Thật đặc biệt khi lần đầu ghé thăm Việt Nam, chúng tôi đã có cơ hội đón Tết Âm lịch. Không khí Tết ở Hội An thật tuyệt bởi nó không chỉ náo nhiệt, rộn ràng như các nơi khác mà có pha chút gì đó lung linh, lắng đọng đầy khác biệt".

Du khách xúng xính áo dài, cổ phục Việt tham quan Hội An ngày Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của lượng khách tham quan, lưu trú với hơn 4,4 triệu lượt khách ghé thăm Hội An, tăng gần 7% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt gần 3,6 triệu lượt, tăng gần 12% so với cùng kỳ).

Tổng lượt khách mua vé tham quan đạt hơn 3,5 triệu lượt. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1,87 triệu lượt, vượt 3,46% so với kế hoạch và tăng gần 19% so với cùng kỳ, bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,14 ngày.

Công suất sử dụng phòng đạt gần 47%. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.231 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ.