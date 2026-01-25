Không chồng con, khách Tây đến Việt Nam sống 1 năm rồi ở luôn không muốn về

Cận kề tuổi 40, Deidre Donnelly thấy khó khăn khi sống một mình ở quê nhà Cape Town (Nam Phi). Cô chờ đợi một người bạn đời và những đứa con xuất hiện, nhưng may mắn không đến.

Bố mẹ cùng các chị em gái sống ở nơi khác, trong khi công việc viết lách tự do của cô ngày càng cạn kiệt ý tưởng, Deidre thấy bị mắc kẹt giữa cuộc sống độc thân và sự cô đơn.

Vì thế, cô đưa ra một thỏa thuận ngầm với bản thân. Nếu không thể lập gia đình trước tuổi 40, cô sẽ rời quê nhà tới một nơi mới.

Deidre rời quê nhà tới Việt Nam làm việc và sinh sống (Ảnh: Deidre Donnelly).

"Tôi không có gia đình riêng nhưng có tự do, biết tiếng Anh và chẳng còn gì để mất", cô tâm sự.

Cuối cùng, cô thu vén cuộc sống, nhận công việc dạy tiếng Anh kéo dài 1 năm ở Việt Nam. Deidre mua tấm vé máy bay một chiều tới thành phố xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến.

Cuộc sống mới gây choáng ngợp

Độ ẩm, mật độ dân số và giao thông của Việt Nam khiến du khách người Nam Phi bị choáng ngợp. Ở Hải Phòng, người nước ngoài khá hiếm và không nhiều người dân địa phương nói tiếng Anh.

Thời gian đầu, Deidre có cảm giác người lớn tuổi không thiện cảm với khách nước ngoài nên từng có va chạm nhỏ với tài xế taxi và tiểu thương. Nhưng sau 3 tháng, tinh thần phiêu lưu bắt đầu cuốn cô vào cuộc sống mới.

"Tôi từ chỗ sống và làm việc một mình sang ở chung, giao lưu xã hội như thời đại học, học một ngôn ngữ mới và gắn bó với trẻ em, thanh thiếu niên", cô tâm sự.

Đại dịch Covid-19 bùng phát vào thời điểm Deidre mới hoàn thành khoảng một nửa hợp đồng, một số đồng nghiệp trẻ rời đi, nhưng cô chọn ở lại. Đến khi mọi thứ ổn định trở lại, cô đi du lịch khắp Việt Nam, xây dựng những tình bạn bền chặt, dạy hàng trăm học sinh.

Deidre cùng bạn bè trong chuyến du lịch ở Việt Nam (Ảnh: Deidre Donnelly).

Cô dần quen với nhịp điệu của thành phố và cảm thấy đồng điệu hơn với con người nơi đây. Những tình cảm này khiến Deidre cảm thấy khó khăn khi phải nghĩ tới ngày rời đi.

Trong quãng thời gian ở đây, cô thừa nhận hiếm khi thấy cô đơn. Xung quanh Deidre là những người bạn ngoại quốc trẻ hơn và phần lớn họ cũng lựa chọn cuộc sống độc thân.

Cô còn lập một câu lạc bộ đọc sách và một câu lạc bộ ẩm thực, khiến mỗi ngày của cô đều có những khoảnh khắc vui vẻ, vượt qua rào cản ngôn ngữ với người xa lạ.

Sau thời gian sống ở Hải Phòng, Deidre nhận thấy, một phụ nữ trung niên không chồng con được coi là điều khác lạ với người Việt Nam. Nhưng việc trở thành “cô giáo Dee” đã giúp cô gác lại phần nào nỗi buồn vì không có gia đình bên cạnh.

"Việt Nam đối xử với tôi rất tốt"

Những ngày đầu ở Việt Nam, cô thường liên hệ với người thân ở quê nhà, kể cho họ nghe về cuộc sống mới. Nhưng giờ đây, cô có thêm nhiều bạn mới và nhận thấy rằng, Việt Nam đối xử với bản thân mình rất tốt.

Việt Nam khiến cô không muốn rời đi (Ảnh: Deidre Donnelly).

Nhờ tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, Deidre bớt được áp lực tài chính. Thấm thoắt đã gần 7 năm kể từ ngày gắn bó với Việt Nam, cô bắt đầu nghĩ về chặng đường tiếp theo.

Bạn bè và gia đình ở quê nhà thường xuyên hỏi cô "khi nào về". Câu hỏi ấy càng nặng nề hơn khi cô đang tiến gần tới ngưỡng tuổi 50, nhưng bản thân chưa biết trả lời thế nào.

"Tôi giờ có hai quê hương, sống ở trạng thái luôn nhớ nơi này khi ở nơi kia. Tôi nhớ da diết thiên nhiên, sự quen thuộc ở Cape Town, nhưng biết mình sẽ tiếc nuối sự tự do, an toàn và ổn định tài chính khi sống tại Việt Nam", cô tâm sự.

Cùng với đó, nữ du khách chia sẻ thật lòng bản thân luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó phải rời khỏi Việt Nam. Cô nhận thấy đây là nơi ngập tràn năng lượng và cơ hội. Cuộc sống tràn trề từ những cánh cửa mở ra, len xuống ngõ nhỏ tới các khu chợ nhộn nhịp. Deidre biết rằng, nếu không còn ở Việt Nam, cô sẽ rất nhớ mọi người, đặc biệt là học sinh của mình.

Deidre biết chắc chắn, một ngày nào đó cô sẽ hồi hương nhưng chưa phải thời điểm hiện tại.