Miền Tây sắp có lễ hội hoa kiểng dự kiến đón nửa triệu lượt khách

Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2/2025. Nối tiếp thành công của lễ hội lần thứ nhất tổ chức vào năm 2023, sự kiện nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; giới thiệu, quảng bá Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc họp báo, bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2 là sự kiện quan trọng không chỉ đối với du lịch mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặt trong bối cảnh Sa Đéc đang có nhiều cơ hội phát triển kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp.

Theo bà Trang, lễ hội năm nay với chủ đề "Sắc hoa ngày mới". Ban Tổ chức xác định rõ 3 trọng tâm của lễ hội là tôn vinh giá trị làng hoa - nền tảng quan trọng cho kinh tế Sa Đéc.

Sự kiện không chỉ tôn vinh văn hóa, mà còn hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm hoa - kiểng, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Quảng bá hình ảnh Đồng Tháp – Sa Đéc một cách hiệu quả, thực chất.

Các hoạt động trưng bày, hội thi, triển lãm không chỉ để trải nghiệm mà phải tạo ra giao dịch, hợp tác và kết nối kinh doanh.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Festival hoa - kiểng Sa Đéc không chỉ là điểm đến tham quan, thưởng ngoạn mà còn là câu chuyện về một làng nghề của sự bền bỉ và niềm tự hào.

"Mỗi không gian, mỗi chương trình của lễ hội đều mang thông điệp Truyền thống là nền tảng - Sáng tạo là động lực - Liên kết là giải pháp - Hiệu quả kinh tế - xã hội là mục tiêu cuối cùng", bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Một góc sản xuất của Làng hoa trăm tuổi Sa Đéc (Đồng Tháp) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2 diễn ra từ ngày 27/12 đến ngày 4/1/2026. Địa điểm tại công viên Sa Đéc. Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ấn tượng, với 20 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng.

Sự kiện dự kiến đón 500.000 lượt khách, với các hoạt động nổi bật như trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng; tái hiện lại không gian chợ Sa Đéc xưa và chợ hoa Sa Đéc xưa.

Đặc biệt kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch với hoạt động “Đêm kể một chuyện tình - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê”; triển lãm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh như: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; Hò Đồng Tháp; Nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu; triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 112 gian hàng...